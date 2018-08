—Me tratan bien. A veces me hacen bromas, me dicen: "Che, Santi (como el nombre del personaje en 100 días…), traeme una tostada". Nunca me hicieron bullying. Yo nunca le hice nada a ellos y ellos nunca me hicieron nada a mi. Los más grandes juegan en otro patio, y nosotros no estamos con ellos. Ahora jugamos con el álbum de figuritas del Mundial. Con mis compañeros hacemos un grupo grande y las intercambiamos, pero todavía me falta para llenar el álbum.