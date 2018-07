En el 2006 Eduardo Cundom, el encargado de los efectos especiales en la ficción, se refirió al tema: "Me afectó y me afecta muchísimo. Pero me dejó dos importantes enseñanzas: que no debemos creernos infalibles, y que si un efecto falla, debe fallar en los ensayos que realizamos en nuestro taller y no en un set". Para Pierry, esas lecciones llegaron demasiado tarde.