En diálogo con el ciclo radial Polino Auténtico, el coreógrafo y poductor contó cómo está hoy. "Ahora estoy bien, me hice la segunda quimio, de la segunda etapa del tratamiento… Esto se desató a principios de septiembre, pero yo ya venía raro desde el 2015. Ya tenía síntomas, pero uno los va callando. Y en septiembre tuve un episodio de diabetes y empecé un tratamiento, que tenía dos etapas. Cumplí la primera, y en la segunda etapa me confundí y tomé dos medicamentos mezclados. Entonces, me empecé a sentir mal y me llevaron a una clínica, en donde me hicieron estudios y me dijeron que estaba todo bien", relató.