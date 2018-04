"Fue como muy gracioso, porque me conecté con el arte, y con la parte creativa. Para mí ha sido un gran aprendizaje, me acordé de la Virgen del Cerro, que me generó una gran paz y tranquilidad, y luego me conecto con la Fundación Salud, que me armonizó junto con todo el equipo médico. Me conecté con el amor", reconoció.