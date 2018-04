"Él -por Guillermo- hizo un cambio muy rotundo, muy fuerte. Yo no dije que renegara. Él no hizo más humor y lo hemos hablado. A mí me dijo que le gustaba mucho esta carrera que estaba incursionando como actor. Yo no digo que está mal, pero yo dije que a mí no me gustaría hacer esas películas. Yo soy un Midachi", agregó el cómico.