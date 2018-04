Hoy nos dejaste por estas tierras, querida Marisol. Todavía recuerdo nuestro encuentro de diciembre y lo que lloramos y nos emocionamos juntos. A partir de hoy te llevo dentro mío para siempre. Te amo guerrera hermosa❤️

A post shared by MARCELO TINELLI (@marcelotinelli) on Apr 7, 2018 at 10:42am PDT