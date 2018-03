Por su parte, dijo que cree "en el poder femenino" pero "hay mucho fundamentalismo". Y manifestó: "Me parece que hay una mirada muy paleolítica acerca del hombre, ahora no podés hacer nada. Nunca querría estar en su lugar, no pueden mirar a una mina ni decir nada. A mí me encanta que me digan cosas, no me molesta y yo también he dicho cosas".