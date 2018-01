—Qué voy a encarar. ¿Por qué te pensas que me drogaba cómo me drogaba? ¿A vos te parece que una persona frontal haría eso? A mí me hicieron mucho daño. Y en vez de devolverlo, me autoflagelé. Porque yo no puedo matar ni a una mosca flaca. Yo no soy mala mina. Yo no comprendo a la gente, nunca comprendí a este mundo, por eso siempre me quise ir de él. Hasta que llegó un momento donde trancé con mi familia y trancé con mis amigos y dije: "Yo me quedo acá, pero voy a hacer algo para tratar de cambiarlo porque no quiero vivir en un mundo como éste". Y por eso escribí el corto. A mí me cuesta mucho convivir en un mundo tan frío y tan inescrupuloso donde la gente no mira a otro, no le moviliza el hambre del otro. La gente no piensa, tenemos un gobierno donde se cagan en un jubilado. Tenemos un presidente donde dice que el bullying te forja el carácter, el bullying te destruye la autoestima.