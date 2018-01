"Yo hice temporada durante diez años seguidos, pero estos últimos años no estaba haciendo nada porque la tenía a Ámbar muy chiquitita, así que aproveché un poco para quedarme. Pero la verdad que yo soy inquieta, me gusta mucho lo que hago, y ahora que la nena cumplió tres años me animé a volver. Igual siempre estuve haciendo cosas, estuve con un espectáculo de tango, es como que estuve moviéndome, pero siento como que ésta es una apuesta más grande", analizó.