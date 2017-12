En relación al Bailando, cree que la promoción es a la inversa: "Fue la movida tropical lo que le llevó popularidad a Showmatch, no Showmatch a la movida tropical. Tinelli es el más vivo de todos: él sabe por qué hace las cosas. Para mi, a la bailanta no le hace ningún bien en particular estar ahí. Depende de cómo lo maneje cada uno, de qué le sirve a cada uno. El Polaco, por ejemplo, creo que lo usó bien: sumó popularidad y no se metió en quilombos. La Bomba en cambio no me gustó lo que hizo, me parece que hace quedar mal a la movida con todas esas peleas. Pero cada cual hace lo que le conviene: el precio de sus shows obviamente se duplicó o más aún. Hablé poco con ella este año, me parece que está un poco agrandada".