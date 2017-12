"Mi marido me dice que no me preocupe, que hoy compramos todo de nuevo, pero no es ese el problema. Se llevaron todo lo bueno de la valija. Me pasó otra vez con otra aerolínea y se comportaron mejor. Ayer en Aerolíneas Argentinas no te daban ni bola, te hacían llenar un formulario nada más. A otras personas les pasó lo mismo, y a un hombre no le llegó la valija", agregó Latorre, quien terminó tomándose con humor la situación cuando el jurado del Bailando le dijo, entre risas, que estaba cerrando "un año genial".