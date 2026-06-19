Outright Games y Dr. Seuss Enterprises presentan ‘The Grinch 2: Saving Christmas’ para consolas y PC

Juega como el Grinch, colecciona adornos, domina artilugios y supera desafíos navideños para decorar el árbol de Navidad perfecto para los Whos.

El clásico personaje creado por Dr. Seuss, el Grinch, regresa en The Grinch 2: Saving Christmas, una secuela de videojuego que se lanzará el 18 de septiembre. Estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC (Steam). El juego es desarrollado por Casual Brothers en colaboración con Outright Games y Dr. Seuss Enterprises. Se propone como una experiencia familiar en la que el personaje principal intenta redimirse decorando el árbol de Navidad más impresionante de Who-ville, en un entorno colorido y accesible para jugadores de todas las edades.

Exploración de escenarios navideños en distintos mundos

En esta nueva entrega, los jugadores podrán controlar al Grinch o a su perro Max mientras exploran cuatro escenarios representativos: la Cueva del Grinch, el Monte Crumpit, el bosque Who-wood y Who-ville. Todos estos lugares presentan desafíos de plataformas y rutas secretas por descubrir, junto con una variedad de obstáculos como estalactitas, pendientes resbaladizas, murciélagos y ratones. A diferencia del juego anterior, The Grinch 2: Saving Christmas utiliza un mundo 3D vibrante diseñado para reflejar el espíritu navideño. Los jugadores tendrán a su disposición gadgets como patines cohete, un jetpack y una máquina de bolas de nieve para sortear los diferentes retos.

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La historia del juego toma lugar después de la conocida transformación personal del Grinch, quien busca recuperar la confianza de los habitantes de Who-ville a través de gestos auténticos de alegría navideña. En cuanto al aspecto visual, el juego recurre a gráficos llenos de color y animaciones pensadas para atraer tanto a niños como a adultos familiarizados con el universo de Dr. Seuss.

Enfoque cooperativo y facilidad de acceso

Uno de los puntos clave del videojuego es su modo cooperativo local, que permite a dos jugadores disfrutar la aventura al mismo tiempo controlando al Grinch y a Max. The Grinch 2: Saving Christmas está orientado especialmente a familias que prefieren juegos accesibles y festivos en los que niños y adultos puedan colaborar y disfrutar juntos, resolviendo acertijos y reuniendo decoraciones para el árbol de Navidad. Según Robin Flodin, CEO de Outright Games Group, el desarrollo se centró en crear mecánicas de juego intuitivas para que todos los jugadores puedan participar plenamente.

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Durante el recorrido, los jugadores descubrirán atajos ocultos, interactuarán con elementos del entorno y se enfrentarán a adversarios traviesos, mientras decoran la plaza principal de Who-ville con diversas decoraciones brillantes. La progresión se mide por la cantidad de ornamentos reunidos y el nivel de esplendor alcanzado en el árbol central del pueblo, incentivando así la exploración y la cooperación en cada partida.

The Grinch 2 Saving Christmas

Relevancia para familias y la comunidad

El lanzamiento de The Grinch 2: Saving Christmas representa una apuesta conjunta de Outright Games y Dr. Seuss Enterprises para renovar el clásico en un formato digital que acerque a distintas generaciones. La saga del Grinch, iniciada con el libro de 1957 y extendida al cine, la televisión y el teatro, encuentra aquí una nueva vía para llegar tanto a públicos jóvenes como adultos. La iniciativa también recalca el valor de los videojuegos cooperativos en la dinámica familiar, un sector en crecimiento tras la pandemia por la mayor demanda de actividades recreativas en el hogar.

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Las familias que usan consolas y PC podrán disfrutar de una aventura que prioriza el trabajo en equipo y la resolución de problemas de manera conjunta, sin dejar de lado el humor característico del personaje original. Esta tendencia hacia juegos temáticos y para grupos se observa en varios lanzamientos recientes, y la inclusión de una figura tan reconocida como el Grinch indica que la franquicia busca mantenerse vigente y adaptarse a los nuevos formatos de entretenimiento.