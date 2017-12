"Quiero agradecer a toda la gente que me votó como artista del año, nada más y nada menos. Es muchísimo porque hay muy buenos artistas y que me hayan elegido a mí habla de mucho amor y mucha confianza. Yo amo lo que hago y que ustedes estén ahí y lo valoren y me elijan artista del año me da mucha alegría. De corazón gracias por seguirme y por estar ahí", expresó la popular cantante y actriz en un tape que envió especialmente para agradecer haber sido galardonada como Artista del Año.