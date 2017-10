"Tenía pesadillas. Hubo un hecho que hoy puedo contarlo porque no volví a tomar. Un día estaba sola en el jardín de la casa que alquilábamos. Renata y Francisco estaban jugando en el agua porque hacía calor. Yo me dormité. Cuando estaba dormida Francisco se había sacado los bracitos. Me desperté con los ruidos cuando Renata me decía que Francisco se estaba ahogando. Y yo veía la situación sin poder reaccionar", confesó hace un tiempo, entre lágrimas, en un programa de televisión con Matías Martin.