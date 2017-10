"Esa noche fue terrible, Marcelo (su marido) llegó destruido y nos acostamos. A las cuatro de la mañana, no me olvido más, me despierto con una tos y cuando me doy vuelta siento que me están clavando algo en el pulmón. Me agarra un ataque de pánico que hace años no me agarraba, no podía respirar. Quise agarrar una pastilla para el dolor, se me cayó de la mano, no tenía fuerza y no lo quería despertar a Marcelo. Ahí fue el momento en el que sentí que me moría porque no tenía oxígeno. 'Me estoy muriendo, me ahogo, le dije", relató Iripino.