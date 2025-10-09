Teleshow

Hernán Drago habló sobre su separación: “No le puedo hacer bien a ella, no somos compatibles en este momento”

El modelo compartió una reflexión íntima sobre el final de su relación con María Belén Palenzuela. Su sinceridad y la necesidad de pensar, hoy, en el valor de su bienestar, personal y emocional

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
El modelo explicó que la ruptura se debió a diferencias en los proyectos de vida y la necesidad de priorizar el bienestar emocional

El impacto de un año marcado por pérdidas personales y exigencias laborales llevó a Hernán Drago a confirmar el final de su relación con María Belén Palenzuela tras casi cuatro años juntos.

En una entrevista concedida a A la tarde (América TV) y recogida por Oliver Quiroz, el modelo explicó que la decisión de distanciarse surgió de una conversación madura entre ambos, motivada por diferencias en sus proyectos de vida y la necesidad de priorizar su bienestar emocional. Al referirse a la posibilidad de una reconciliación, Drago manifestó que el futuro es incierto y que, por el momento, no puede anticipar si retomarán el vínculo. “Nunca se sabe, no es ni un sí ni un no, por lo menos en este corto plazo. Es muy pronto para decir eso porque no pudimos sentir y resentir desde la distancia”, expresó el modelo en diálogo con A la tarde.

Hernán Drago sufrió mucho el
Hernán Drago sufrió mucho el fallecimiento de Locomotora Castro

El conductor detalló que las diferencias actuales en sus perspectivas y planes, sumadas a la diferencia de edad, influyeron en la decisión. Además, relató que el último año estuvo marcado por situaciones dolorosas, como el fallecimiento de su padre hace un mes, la muerte de su madrina y la pérdida de su perro de 15 años. “Lo de la Locomotora también me dolió mucho”, agregó Drago en la misma entrevista, aludiendo a otro episodio que lo afectó emocionalmente.

La carga emocional y el desgaste profesional también pesaron en la balanza. “Fue un año cargado de cosas y, tal vez, desde ahí necesito estar solo. Uno no puede hacerle bien a alguien si no está bien uno. Los extremos nunca están buenos... Soy agradecido, pero la carga laboral es un extremo, confesó en la entrevista”.

Hernán Drago y María Belén
Hernán Drago y María Belén Palenzuela, separados luego de cuatro años

“Trabajé toda la vida para poder estar en el lugar de demanda, ofertas y propuestas”, afirmó Drago a A la tarde, subrayando la importancia de su estabilidad personal antes de sostener una relación.Sobre el motivo de la ruptura, el modelo fue claro: “La charla fue así... Desde el amor, sé que no le puedo hacer bien a ella. No somos compatibles en este momento. Fueron casi cuatro años hermosos. Ella siempre va a estar en un lugar especial de mi corazón”, declaró en la misma entrevista.

Además, descartó la existencia de terceros o un hecho puntual que precipitara la separación: “No hubo un detonante, ni terceros en discordia, es esto personal que conté. Es lo mejor para los dos en este momento, es una decisión más inteligente que sentida”, concluyó Drago en diálogo con A la tarde. La relación entre Hernán Drago y María Belén Palenzuela se hizo pública en noviembre de 2022 a través de una publicación en redes sociales.

Hernán Drago y María Belén
Hernán Drago y María Belén Palenzuela se separaron

María Belén es modelo y bailarina, es hija del humorista y director de teatro Torry Palenzuela y ha mantenido siempre un perfil bajo en el ámbito mediático. Durante el tiempo que compartieron, ambos solían mostrar su vínculo en redes sociales, publicando imágenes de viajes y momentos compartidos. Antes de esta relación, Drago se había separado de Bárbara Cudich, madre de sus dos hijos, a mediados de 2019, y desde entonces optó por resguardar su vida privada.

El fallecimiento de su padre

Hernán Drago habló de la muerte de su padre

Hernán Drago compartió por primera vez en público la noticia del fallecimiento de su padre, ocurrido hace un mes, durante una entrevista televisiva. El modelo y panelista expresó: “Hace un mes falleció mi papá, que es la primera vez que lo digo públicamente”, aludiendo al peso del apellido y al legado familiar. Drago relató que su padre, de 72 años, comenzó a experimentar síntomas de demencia senil tras el aislamiento por la pandemia. El deterioro progresivo incluyó episodios de desorientación y pérdida de memoria, hasta que fue diagnosticado con Alzheimer y requirió cuidados permanentes en un geriátrico.

Hernán Drago, un año de
Hernán Drago, un año de pérdidas, la ruptura con María Belén Palenzuela y el peso de la soledad: el duelo tras la muerte de su padre

El modelo describió el proceso: “Él en pandemia dejó de relacionarse, dejó de hablar y empezó como olvidadizo, después tuvo demencia senil. Cuando tuvo que volver a su trabajo, ya en ese momento era una persona de 72 años, muy activa, pero empezó a olvidarse... un día se perdió saliendo de casa, lo tuvimos que ir a buscar, empezó a desorientarse y terminó en un Alzheimer que tuvimos que llevarlo a un geriátrico para que tenga cuidado 24/7”.

Hernán Drago con su perro,
Hernán Drago con su perro, que falleció este año

Drago subrayó que, pese al dolor, su familia encontró consuelo en que su padre no sufrió en los últimos días. “Hoy es mejor que haya sido así este desenlace que lo que queríamos, por supuesto, todos los que lo amamos... que no sufra. No sufrió”, afirmó.El modelo destacó la importancia del legado paterno y el respeto por el apellido: “Fue un gran padre y me dejó el legado del apellido, se cuida, se respeta, porque él fue una de las mejores personas que conocí en mi vida”.

Temas Relacionados

Hernán DragoMaría Belén PalenzuelaA la tardeOliver QuirozAmérica TVLocomotora Castro

Últimas Noticias

La Joaqui contó cómo se prepara para su debut en MasterChef y reveló su receta secreta

La referente del RKT abrió la puerta de su intimidad y confesó la exigente rutina que practica

La Joaqui contó cómo se

El desopilante relato de la primera cita entre Denise Dumas y Campi: “Se quiso hacer el raro”

La conductora compartió una imperdible anécdota sobre su primer encuentro con Martín Campilongo

El desopilante relato de la

Yanina Latorre fue desafiada a elogiar a algunas de sus enemigas más famosas: “Me encanta como se viste”

La conductora de SQP fue invitada a Otro día perdido, donde tuvo que dedicarle halagos a Fernanda Iglesias, Julia Mengolini y Sofi Martínez

Yanina Latorre fue desafiada a

Fabiana Cantilo compartió imágenes inéditas de Lágrimas de Fuego, su película

La icónica cantante compartió 19 fotos del rodaje de su ópera prima, rodeada de un elenco de lujo y mucha emoción, celebrando el estreno de una historia tan personal como transformadora

Fabiana Cantilo compartió imágenes inéditas

Mercedes Funes cenó con Simone Biles: el postre bien argentino que fascinó a la gimnasta texana

La actriz y su esposo Cecilio Flematti, que además cumplía años, se convirtieron en anfitriones de la velada que disfrutó la múltiple campeona en Buenos Aires

Mercedes Funes cenó con Simone
ÚLTIMAS NOTICIAS
El riesgo país se desplomó

El riesgo país se desplomó un 15% y llegó a 902 puntos tras el anuncio del apoyo de EEUU

Astrónomos detectan un estallido inesperado en el espacio e investigan su origen

Con fuertes críticas a Milei, la CATT formalizó la continuidad de Juan Carlos Schmid al frente de la entidad

La Justicia rechazó el pedido del Gobierno para reimprimir las boletas en PBA y se mantendrá la foto de Espert

Cómo la actriz Ayo Edebiri se consolidó como ícono global de la moda: sus mejores looks

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Israel aprobó

El Gobierno de Israel aprobó el acuerdo con Hamas para el intercambio de rehenes por prisioneros

¿Qué necesita el Perú para crecer de manera sostenida? Exministros Carranza y Salardi coinciden en la receta

Las siete guerras que Trump reivindica haber resuelto en su carrera por el Nobel de la Paz

La ONU preparó un plan de emergencia de 60 días para asistir a la población de Gaza tras el alto el fuego

El Mercosur y Canadá retomaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio tras cinco años de pausa

TELESHOW
La Joaqui contó cómo se

La Joaqui contó cómo se prepara para su debut en MasterChef y reveló su receta secreta

El desopilante relato de la primera cita entre Denise Dumas y Campi: “Se quiso hacer el raro”

Yanina Latorre fue desafiada a elogiar a algunas de sus enemigas más famosas: “Me encanta como se viste”

Fabiana Cantilo compartió imágenes inéditas de Lágrimas de Fuego, su película

Mercedes Funes cenó con Simone Biles: el postre bien argentino que fascinó a la gimnasta texana