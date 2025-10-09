Hernán Drago habló sobre su separación: “No le puedo hacer bien a ella, no somos compatibles en este momento”

El modelo explicó que la ruptura se debió a diferencias en los proyectos de vida y la necesidad de priorizar el bienestar emocional

El impacto de un año marcado por pérdidas personales y exigencias laborales llevó a Hernán Drago a confirmar el final de su relación con María Belén Palenzuela tras casi cuatro años juntos.

En una entrevista concedida a A la tarde (América TV) y recogida por Oliver Quiroz, el modelo explicó que la decisión de distanciarse surgió de una conversación madura entre ambos, motivada por diferencias en sus proyectos de vida y la necesidad de priorizar su bienestar emocional. Al referirse a la posibilidad de una reconciliación, Drago manifestó que el futuro es incierto y que, por el momento, no puede anticipar si retomarán el vínculo. “Nunca se sabe, no es ni un sí ni un no, por lo menos en este corto plazo. Es muy pronto para decir eso porque no pudimos sentir y resentir desde la distancia”, expresó el modelo en diálogo con A la tarde.

El conductor detalló que las diferencias actuales en sus perspectivas y planes, sumadas a la diferencia de edad, influyeron en la decisión. Además, relató que el último año estuvo marcado por situaciones dolorosas, como el fallecimiento de su padre hace un mes, la muerte de su madrina y la pérdida de su perro de 15 años. “Lo de la Locomotora también me dolió mucho”, agregó Drago en la misma entrevista, aludiendo a otro episodio que lo afectó emocionalmente.

La carga emocional y el desgaste profesional también pesaron en la balanza. “Fue un año cargado de cosas y, tal vez, desde ahí necesito estar solo. Uno no puede hacerle bien a alguien si no está bien uno. Los extremos nunca están buenos... Soy agradecido, pero la carga laboral es un extremo, confesó en la entrevista”.

“Trabajé toda la vida para poder estar en el lugar de demanda, ofertas y propuestas”, afirmó Drago a A la tarde, subrayando la importancia de su estabilidad personal antes de sostener una relación.Sobre el motivo de la ruptura, el modelo fue claro: “La charla fue así... Desde el amor, sé que no le puedo hacer bien a ella. No somos compatibles en este momento. Fueron casi cuatro años hermosos. Ella siempre va a estar en un lugar especial de mi corazón”, declaró en la misma entrevista.

Además, descartó la existencia de terceros o un hecho puntual que precipitara la separación: “No hubo un detonante, ni terceros en discordia, es esto personal que conté. Es lo mejor para los dos en este momento, es una decisión más inteligente que sentida”, concluyó Drago en diálogo con A la tarde. La relación entre Hernán Drago y María Belén Palenzuela se hizo pública en noviembre de 2022 a través de una publicación en redes sociales.

María Belén es modelo y bailarina, es hija del humorista y director de teatro Torry Palenzuela y ha mantenido siempre un perfil bajo en el ámbito mediático. Durante el tiempo que compartieron, ambos solían mostrar su vínculo en redes sociales, publicando imágenes de viajes y momentos compartidos. Antes de esta relación, Drago se había separado de Bárbara Cudich, madre de sus dos hijos, a mediados de 2019, y desde entonces optó por resguardar su vida privada.

Hernán Drago compartió por primera vez en público la noticia del fallecimiento de su padre, ocurrido hace un mes, durante una entrevista televisiva. El modelo y panelista expresó: “Hace un mes falleció mi papá, que es la primera vez que lo digo públicamente”, aludiendo al peso del apellido y al legado familiar. Drago relató que su padre, de 72 años, comenzó a experimentar síntomas de demencia senil tras el aislamiento por la pandemia. El deterioro progresivo incluyó episodios de desorientación y pérdida de memoria, hasta que fue diagnosticado con Alzheimer y requirió cuidados permanentes en un geriátrico.

El modelo describió el proceso: “Él en pandemia dejó de relacionarse, dejó de hablar y empezó como olvidadizo, después tuvo demencia senil. Cuando tuvo que volver a su trabajo, ya en ese momento era una persona de 72 años, muy activa, pero empezó a olvidarse... un día se perdió saliendo de casa, lo tuvimos que ir a buscar, empezó a desorientarse y terminó en un Alzheimer que tuvimos que llevarlo a un geriátrico para que tenga cuidado 24/7”.

Drago subrayó que, pese al dolor, su familia encontró consuelo en que su padre no sufrió en los últimos días. “Hoy es mejor que haya sido así este desenlace que lo que queríamos, por supuesto, todos los que lo amamos... que no sufra. No sufrió”, afirmó.El modelo destacó la importancia del legado paterno y el respeto por el apellido: “Fue un gran padre y me dejó el legado del apellido, se cuida, se respeta, porque él fue una de las mejores personas que conocí en mi vida”.