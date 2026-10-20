‘Final Fantasy VII Revelation’ estrenará un modo difícil rediseñado

Final Fantasy VII Revelation

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El director Naoki Hamaguchi confirmó que Final Fantasy VII Revelation permitirá seleccionar el modo difícil desde la primera partida, sin tener que completar antes la historia. La tercera y última entrega de la trilogía de Square Enix llegará el 8 de abril de 2027 a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC.

Una dificultad rediseñada

El cambio rompe con la estructura de Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy VII Rebirth. En esas dos entregas, los jugadores debían llegar a los créditos para desbloquear el modo difícil, por lo que los combates más exigentes quedaban reservados para una segunda vuelta con el progreso acumulado.

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Hamaguchi explicó en una entrevista con Hardcore Gamer que el modo difícil de Final Fantasy VII Revelation no funcionará exactamente igual que en sus predecesores. El equipo lo rediseñó para que encaje con las nuevas mecánicas y pueda ofrecer un desafío desde las primeras horas, incluso cuando el jugador todavía está construyendo su equipo y aprendiendo sus opciones de combate.

Una de las reglas más importantes del modo difícil anterior era la imposibilidad de utilizar objetos durante las batallas. Según el director, esa restricción ya no bastaría para generar el nivel de exigencia buscado debido a la mayor cantidad de herramientas y posibilidades estratégicas disponibles. Hamaguchi no detalló qué reglas la sustituirán ni confirmó si los objetos volverán a estar habilitados.

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También regresará el modo dinámico introducido en Final Fantasy VII Rebirth. Esta alternativa ajusta la fuerza de los enemigos al nivel del grupo para mantener combates exigentes durante toda la aventura. Los jugadores podrán configurar por separado la dificultad general de las batallas y la fuerza de los adversarios, lo que dará un control más preciso sobre la experiencia.

Gaia ofrecerá desafíos desde las primeras horas

La nueva estructura del mundo fue una de las razones detrás del cambio. Gaia se abrirá en una etapa temprana de Final Fantasy VII Revelation, y Cloud junto con su grupo podrá utilizar su aeronave para desplazarse hacia algunas de las batallas más difíciles. El juego permitirá intentar esos enfrentamientos incluso si los personajes todavía no están preparados para superarlos.

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Esa libertad obligó a Square Enix a revisar la progresión del desafío. En lugar de guardar la dificultad más alta para una repetición completa de la campaña, el estudio quiere que quienes prefieran combates exigentes puedan acceder a ellos desde el comienzo. La decisión evita que sea obligatorio terminar una aventura extensa antes de habilitar la opción.

El modo difícil inicial no reemplazará las actividades posteriores a la historia. Hamaguchi aseguró que la tercera entrega incluirá una amplia variedad de contenido final y nuevos desafíos después de completar la campaña principal. El director también anticipó que una partida orientada a completar todas las actividades podría superar con facilidad las 100 horas.

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Los minijuegos tendrán sus propios ajustes. En un mensaje separado, Hamaguchi indicó que será posible modificar su dificultad, una opción independiente del nivel elegido para los combates. Esto permitirá reducir o elevar su exigencia sin alterar las peleas contra enemigos y jefes.

Final Fantasy VII Revelation, de Square Enix.

El cierre de la trilogía

Final Fantasy VII Revelation será el capítulo final de la reinterpretación del clásico de rol japonés publicado originalmente en 1997. Un JRPG es un juego de rol desarrollado bajo las tradiciones de diseño popularizadas en Japón, con énfasis habitual en la progresión de personajes, los grupos de combate y una historia extensa.

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Square Enix comenzó esta nueva versión en 2020 con Final Fantasy VII Remake y continuó la historia con Final Fantasy VII Rebirth. La tercera entrega mantendrá la posibilidad de escoger una dificultad convencional, sumará el modo dinámico y permitirá entrar directamente al modo difícil, mientras reserva otros desafíos para después de los créditos.

El lanzamiento de Final Fantasy VII Revelation está fijado para el 8 de abril de 2027 en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC.

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