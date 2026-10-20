Panamá

Delitos de alto impacto aumentan 14.6% en Panamá: lesiones personales y violencia doméstica lideran el alza

El informe oficial contabiliza 39,037 registros entre enero y agosto de 2026. Los hurtos y las violaciones también presentan incrementos, mientras los robos muestran una reducción.

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Las autoridades contabilizaron 12,579 casos de violencia doméstica durante los primeros ocho meses del año, un incremento de 20.22% respecto al período anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los delitos de alto impacto registran comportamientos diferentes en Panamá durante 2026, con aumentos significativos en las lesiones personales y la violencia doméstica, mientras los robos presentan una disminución.

El Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal (SIEC) clasifica estas conductas como delitos de alto impacto por sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana.

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Según la institución, esta denominación responde al bien jurídico que afectan, las modalidades utilizadas para cometerlos y la conmoción social que generan, factores que contribuyen a profundizar la percepción de inseguridad entre la población.

Entre enero y agosto, las cinco categorías analizadas acumularon 39,037 registros, según las estadísticas oficiales del Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal (SIEC), elaboradas con información del Ministerio Público.

El informe revela que las lesiones personales experimentaron el mayor crecimiento porcentual, con un incremento de 44.7%, al pasar de 6,035 casos durante los primeros ocho meses de 2025 a 8,737 en el mismo período de 2026. La diferencia representa 2,702 registros adicionales, en una categoría que mantuvo cifras superiores a las del año anterior durante todos los meses analizados.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los registros por lesiones personales aumentaron de 6,035 a 8,737, convirtiéndose en la categoría con el mayor crecimiento porcentual del informe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La provincia de Panamá concentró 3,837 casos de lesiones personales, frente a los 2,560 registrados en 2025, seguida de Panamá Oeste, que pasó de 890 a 1,515. Chiriquí contabilizó 1,064 y Veraguas alcanzó 522. El informe también muestra que mayo fue el mes de mayor incidencia nacional, con 1,278 registros, mientras julio y agosto cerraron con 1,263 cada uno.

La violencia doméstica fue la categoría con mayor número de registros, al contabilizar 12,579 casos, frente a los 10,463 del año anterior, equivalente a un incremento de 20.22%. Esto significa que se reportaron 2,116 hechos adicionales en ocho meses, con cifras mensuales que oscilaron entre 1,423 en febrero y 1,654 en mayo.

En su distribución territorial, Panamá encabezó las estadísticas de violencia doméstica con 3,934 registros, seguida de Panamá Oeste, que aumentó de 1,969 a 2,968. Chiriquí reportó 1,670 casos y Colón contabilizó 928. También se observaron incrementos en Coclé y Veraguas, mientras Bocas del Toro presentó una reducción de 417 a 393 denuncias.

Los hurtos continuaron entre los delitos más frecuentes, con 11,816 casos acumulados, un aumento de 2.4% frente a los 11,538 del mismo período de 2025. Aunque el crecimiento fue moderado, la provincia de Panamá concentró 6,894 registros, seguida de Panamá Oeste con 1,431 y Chiriquí con 1,180, según el desglose geográfico del SIEC.

El comportamiento mensual de los hurtos muestra que julio fue el período de mayor incidencia, con 1,607 casos, seguido de agosto, cuando se contabilizaron 1,559. En contraste, algunas provincias registraron reducciones respecto al año anterior, entre ellas Chiriquí, Coclé, Colón y Bocas del Toro, mientras Panamá Oeste y Los Santos reportaron incrementos.

Una mano saca un teléfono celular negro del bolso abierto de una mujer que camina por la calle entre otras personas.
La provincia de Panamá concentró 6,894 de los 11,816 hurtos reportados a nivel nacional hasta agosto, seguida de Panamá Oeste y Chiriquí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los robos fueron la única categoría que presentó una disminución clara en el informe, al pasar de 3,741 hechos durante enero-agosto de 2025 a 3,606 en 2026.

La reducción fue de 3.6%, equivalente a 135 casos menos. Sin embargo, agosto registró 537 robos, la cifra mensual más elevada del período analizado.

En términos geográficos, Panamá concentró 2,331 robos, seguida de Panamá Oeste con 460 y Chiriquí con 319. Las tres jurisdicciones reunieron la mayor parte de los hechos registrados. Aunque hubo disminuciones en varios territorios, Coclé pasó de 105 a 109 casos y Veraguas de 36 a 49, mientras la comarca Ngäbe Buglé también presentó un aumento.

Las denuncias por violación alcanzaron 2,299 casos entre enero y agosto, frente a los 2,283 contabilizados un año antes, lo que representa un incremento de 0.7%. Chiriquí encabezó los registros con 515, seguida de Panamá con 480 y Panamá Oeste con 383. La comarca Ngäbe Buglé reportó 263 casos, la misma cantidad del período anterior.

Mano que sostiene una pistola que expulsa fuego y humo, frente a un cuerpo cubierto en el suelo junto a una motocicleta.
Las estadísticas del SIEC reflejan incrementos en cuatro de las cinco categorías analizadas, mientras los robos muestran una reducción frente a 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desglose mensual evidencia que mayo concentró la mayor cantidad de violaciones, con 355 registros, seguido de julio con 332 y agosto con 324. Las estadísticas también reflejan aumentos en Panamá y Chiriquí, mientras Bocas del Toro, Veraguas, Coclé y Colón registraron reducciones en comparación con los primeros ocho meses de 2025.

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