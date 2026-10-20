El Salvador

¿Qué se sabe de la zona roja donde desaparecieron cuatro soldados salvadoreños en Haití?

La emboscada contra los aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II ocurrió en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets bajo influencia de bandas como 400 Mawozo y Chèn Méchan, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe

Cuatro militares salvadoreños desaparecieron en Croix-des-Bouquets tras el ataque armado contra su vehículo blindado. (Foto archivo)
Cuatro militares salvadoreños desaparecieron en Croix-des-Bouquets tras el ataque armado contra su vehículo blindado. (Foto archivo)
Guardar

La desaparición de cuatro militares salvadoreños en una zona bajo influencia de grupos armados volvió a mostrar el alcance de la violencia de las pandillas en Haití, un país donde barrios enteros, carreteras y actividades económicas están sometidos a estructuras criminales que han debilitado al Estado y han puesto a la población civil entre el fuego cruzado.

Los aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II, integrados a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), fueron atacados el domingo 18 de octubre en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de Puerto Príncipe. La Fuerza Armada de El Salvador informó que viajaban de regreso a su campamento en un vehículo blindado, que fue alcanzado por disparos y explosivos antes de incendiarse.

PUBLICIDAD

Los cuatro lograron salir del vehículo, pero desde entonces no se conoce su ubicación. Las operaciones de búsqueda por tierra y aire han enfrentado obstáculos por los enfrentamientos armados en la zona. Versiones difundidas por medios locales señalaron que el grupo habría cambiado su ruta para “buscar una tienda” y que “usaba Google Maps” para ubicarse.

El diario Le Nouvelliste informó, con base en dos fuentes gubernamentales haitianas, que los militares habrían sido “secuestrados” por integrantes de la banda Chèn Méchan. Dos días después no se ha podido confirmar su paradero o si se encuentran con vida.

La emboscada contra los salvadoreños expuso los riesgos que enfrentan las fuerzas internacionales en un territorio donde las pandillas conservan capacidad de ataque, controlan corredores estratégicos y desafían a las instituciones haitianas.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO:Los enfrentamientos armados en Santo obstaculizan las operaciones de búsqueda terrestre y aérea de las tropas. REUTERS/Jose Cabezas/Archivo
FOTO DE ARCHIVO:Los enfrentamientos armados en Santo obstaculizan las operaciones de búsqueda terrestre y aérea de las tropas. REUTERS/Jose Cabezas/Archivo

Santo está dentro de una franja disputada por grupos armados

Santo forma parte de la planicie de Cul-de-Sac, una zona estratégica del área metropolitana de Puerto Príncipe. Su ubicación conecta la capital con rutas hacia el centro y el este de Haití, así como con corredores que conducen hacia la frontera con República Dominicana.

El control de estas vías permite a las pandillas instalar retenes ilegales, atacar vehículos, exigir pagos a comerciantes y transportistas, mover armas, municiones entre otras mercancías. En ese entorno operan grupos como 400 Mawozo, Chèn Méchan, Canaan, Tokyo y Kraze Baryè.

400 Mawozo, liderada por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, mantiene presencia en Croix-des-Bouquets y en rutas cercanas a la frontera. La banda ha sido vinculada con secuestros colectivos, extorsiones y ataques a transportistas. Chèn Méchan controla sectores de Santo, Marin y Shadda, mientras que Canaan ha extendido su influencia sobre áreas de la planicie de Cul-de-Sac.

Kraze Baryè, dirigida por Vitelhomme Innocent, opera principalmente en Tabarre y zonas cercanas. Su líder fue acusado por Estados Unidos de participar en el secuestro de 17 misioneros en 2021 junto con integrantes de 400 Mawozo.

Los enfrentamientos armados en Santo obstaculizan las operaciones de búsqueda terrestre y aérea de las tropas. (AP Foto/Odelyn Joseph)
Los enfrentamientos armados en Santo obstaculizan las operaciones de búsqueda terrestre y aérea de las tropas. (AP Foto/Odelyn Joseph)

De grupos electorales a estructuras armadas

Las pandillas haitianas comenzaron a ganar fuerza hace cerca de dos décadas en barrios de Puerto Príncipe como La Saline, Fort Touron y Cité Soleil. Su expansión se aceleró después de 2011, cuando jóvenes desempleados fueron reclutados por dirigentes políticos y candidatos para tareas de intimidación y control electoral.

Tras recibir armas, dinero y protección, muchos de esos grupos mantuvieron sus redes una vez terminados los procesos políticos. Otros fueron financiados por sectores económicos que buscaban proteger negocios o imponer control en zonas de interés comercial.

Con el paso de los años, esas bandas dejaron de depender exclusivamente de sus patrocinadores iniciales. Hoy obtienen recursos a través de secuestros, extorsiones, peajes ilegales, tráfico de armas, municiones y drogas. En barrios bajo su dominio, comerciantes, transportistas, vendedores ambulantes y residentes deben pagar para trabajar o circular.

Los dirigentes políticos y sectores económicos impulsaron el armamento de las pandillas para tareas electorales desde 2011. (Foto archivo)
Los dirigentes políticos y sectores económicos impulsaron el armamento de las pandillas para tareas electorales desde 2011. (Foto archivo)

Antiguos rivales se convirtieron en aliados

La principal alianza criminal del país es Viv Ansanm, creada en 2024 por Jimmy Chérizier, alias Barbecue. La coalición reúne a grupos que antes integraban G9 y G-Pép, dos bloques rivales que se disputaron durante años el control de Puerto Príncipe.

Chérizier dirige una estructura armada en Delmas 4 y enfrenta sanciones internacionales. Estados Unidosofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que permita detenerlo.

Más de 5,700 personas murieron o resultaron heridas entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de este año, mientras que se documentaron más de 230 secuestros y más de mil agresiones sexuales contra mujeres y niñas, según datos recogidos por EFE.

Temas Relacionados

HaitíPuerto PríncipePandillasSecuestroSalvadoreños en HaitíSoldados salvadoreños en HaitíFuerza de Supresión de PandillasPandillas en HaitíFuerza de Tarea Libertad II

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Exportaciones de café salvadoreño superaron USD 190 millones en ingresos pese a que el volumen apenas creció un 1%

El precio internacional del grano explica la brecha entre lo enviado y lo facturado. Los datos del Instituto Salvadoreño del Café revelan una dinámica que benefició al sector durante los primeros 11 meses del ciclo

Exportaciones de café salvadoreño superaron USD 190 millones en ingresos pese a que el volumen apenas creció un 1%

Personas obligadas a pagar cuotas alimenticias tienen hasta el 1 de diciembre para entregar el aguinaldo en El Salvador

La reforma aprobada el 24 de septiembre de 2026 fijó ese período para el aporte adicional, regulado desde un decreto de 1997, según explicó el procurador especializado de familia

Personas obligadas a pagar cuotas alimenticias tienen hasta el 1 de diciembre para entregar el aguinaldo en El Salvador

Sequía, matrimonio infantil y abandono escolar: el informe que revela cómo el clima destruye el futuro de las niñas centroamericanas

Un estudio de Plan International cruzó datos de 52 países durante tres décadas y encuestó a 5.000 jóvenes. Las comunidades más golpeadas por la falta de lluvia concentran el doble de bodas forzadas entre menores

Sequía, matrimonio infantil y abandono escolar: el informe que revela cómo el clima destruye el futuro de las niñas centroamericanas

Amnistía fiscal 2026: El Salvador perdonaría recargos en impuestos, aduanas y esquelas mediante ley temporal

El director general de Impuestos Internos, Marvin Esaú Sorto, pidió a la Comisión de Hacienda aprobar una amnistía fiscal hasta el 11 de diciembre de 2026 para deudas acumuladas hasta el 30 de septiembre de este año

Amnistía fiscal 2026: El Salvador perdonaría recargos en impuestos, aduanas y esquelas mediante ley temporal

Justicia salvadoreña impone cadena perpetua a cinco miembros de La Mirada Loca Sureños 13

La resolución también fijó penas de 45 años para otros cuatro procesados por agrupaciones ilícitas, mientras la fiscalía acreditó que los nueve acusados integraban una estructura con presencia en ese departamento

Justicia salvadoreña impone cadena perpetua a cinco miembros de La Mirada Loca Sureños 13

TECNO

Un agricultor halló en su campo de maíz en Minnesota los restos de un cohete chino de 3,35 metros

Un agricultor halló en su campo de maíz en Minnesota los restos de un cohete chino de 3,35 metros

“Todas las empresas fabricarán cerebros y tendrán dos fábricas, la real y la digital”: Jensen Huang, CEO de Nvidia

Spotify eliminó más de 50 millones de canciones spam o ‘basura’ hecha con IA

Ver online Millonarios vs. Once Caldas con Fútbol Libre, Roja Directa o Xuper TV: el truco gratuito que podría entregar datos personales y financieros

Del horno al iPhone Duo: así se fabrica el titanio del primer teléfono plegable de Apple

ENTRETENIMIENTO

Así luce ahora Ivana Baquero, la niña de “El laberinto del fauno”, en el 20° aniversario de la película

Así luce ahora Ivana Baquero, la niña de “El laberinto del fauno”, en el 20° aniversario de la película

Ganó el Razzie por interpretar a Lex Luthor, dejó de conseguir papeles en grandes estudios y terminó nominado al Oscar como guionista

Christina Applegate rompe en llanto al revelar que nunca tuvo esclerosis múltiple: “Estoy en shock”

¿JAY-Z encabezará el Super Bowl LXI? Esto es lo que se sabe hasta el momento

U2 encabezará el show de medio tiempo de la NFL en Acción de Gracias: cuándo y dónde verlo

MUNDO

Descubrieron una nueva especie de araña en Idaho y la llamaron como la mascota de una universidad

Descubrieron una nueva especie de araña en Idaho y la llamaron como la mascota de una universidad

Netanyahu dijo que habló con Trump sobre la necesidad de terminar con el régimen de Irán: “Debe ser desmantelado”

La inteligencia artificial descifra 100.000 páginas manuscritas y revela dos siglos de comercio marítimo británico

Imágenes de la Pantera Rosa protestando en París no son reales, fueron hechas con IA

Lecornu denunció un plan insurreccional de grupos de extrema izquierda tras los disturbios y saqueos en Francia