‘The Witcher 3 Remastered’ mejora gráficos y rendimiento en Nintendo Switch 2

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CD Projekt RED comenzó a distribuir el parche 5.01 de The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered para Nintendo Switch 2 en la mayoría de las regiones. La actualización corrige errores de jugabilidad, interfaz, audio y partidas guardadas, incorpora opciones gráficas y mejora la claridad de la imagen en la consola de Nintendo. La edición japonesa llegará cuando complete su proceso de certificación.

Mejoras visuales y de rendimiento

El parche modifica el bloom, el mapeado de tonos y la iluminación de los personajes. El bloom es un efecto que crea un resplandor alrededor de las zonas más luminosas de una imagen; con la actualización, los jugadores pueden ajustar o desactivar este recurso desde el menú gráfico. También se añadieron controles para los rayos de luz y la profundidad de campo.

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CD Projekt RED realizó optimizaciones generales destinadas a mejorar el rendimiento. Una de las correcciones apunta al escalado dinámico de resolución, sistema que reduce o aumenta la resolución durante la partida para sostener una velocidad de imágenes más estable. En determinadas configuraciones, esta función podía producir artefactos visuales.

Nintendo Switch 2 recibe cambios específicos en la nitidez y la resolución para mejorar la claridad de la imagen. El estudio también corrigió un cierre inesperado poco frecuente que podía ocurrir al cambiar entre regiones del mapa y optimizó la gestión de la caché vinculada con la compatibilidad multiplataforma de mods.

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La lista incluye un arreglo para HD Rumble, ya que la vibración se activaba únicamente en el Joy-Con 2 izquierdo cuando Geralt subía una escalera. Otro error permitía colocar marcadores sobre las barras negras que rodean el mapa; esa zona ya no debería aceptar indicadores.

Aunque el anuncio está centrado en Nintendo Switch 2, las notas reúnen cambios generales y correcciones aplicables a otras ediciones. El problema que reducía considerablemente el volumen de las voces después de navegar por las pestañas del menú de pausa, por ejemplo, también fue corregido en consolas.

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Cambios en combate, movimiento e interfaz

La actualización elimina un retraso involuntario que podía afectar la respuesta al esquivar. También corrige una situación en la que la resistencia de Geralt de Rivia se agotaba por completo al correr y esquivar al mismo tiempo, además de un fallo que permitía lanzar bombas aunque esa opción estuviera desactivada.

La aplicación automática de aceites durante el combate ahora debería funcionar de manera correcta. Antes, la función podía depender de que el jugador la activara dentro de la sesión actual. CD Projekt RED también ajustó el valor mostrado para la bonificación de la habilidad Sinergia y añadió reflejo de daño a Escudo explosivo.

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Entre los errores más específicos aparece uno que hacía que Geralt chocara con enemigos muertos después de ejecutar un remate con Aard. Otro provocaba que Vesemir repitiera la misma frase cuando el jugador lanzaba Quen varias veces. Las animaciones de interacción con escaleras también recibieron mejoras.

Los barcos controlados por el jugador podían empezar a desplazarse sin control e ignorar las colisiones con el terreno bajo determinadas circunstancias. El parche modifica ese comportamiento para evitar movimientos imprevistos durante la navegación.

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La interfaz recibió cuatro arreglos principales. La ventana que avisa sobre la obtención de un punto de habilidad ya no debería quedar atascada en pantalla, las indicaciones de controles dejaron de parpadear brevemente durante la meditación y el tutorial de pociones volverá a aparecer después de entrar en la pestaña de consumibles. Varias barras de progreso desalineadas también fueron corregidas.

The Witcher 3: Wild Hunt, de CD Projekt RED.

Partidas guardadas, recompensas y disponibilidad

CD Projekt RED corrigió un problema que podía afectar los datos de las partidas guardadas e incorporó medidas para reparar archivos que ya hubieran sufrido el error. La vegetación volverá a reaccionar a las colisiones y la localización de textos al ucraniano estará disponible en todas las regiones.

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El parche soluciona además un fallo relacionado con Mis recompensas y los Drops de Twitch y Bilibili. Algunos objetos no aparecían en el cofre de Wyzima cuando este había sido abierto con anterioridad. Tras el arreglo, ciertos jugadores podrían encontrar artículos duplicados, que el estudio indicó que pueden conservarse como bonificación.

Debido a problemas con el sistema de servidores, la pantalla de consentimiento de políticas volverá a mostrarse. Los usuarios tendrán que confirmar otra vez sus preferencias, incluso si ya lo habían hecho antes de instalar la actualización.

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La información publicada alrededor de esta edición contiene una discrepancia sobre su disponibilidad. Una ficha secundaria señala que el juego ya está disponible en PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch 2, pero también fija su lanzamiento para el 29 de septiembre de 2026. El comunicado oficial de CD Projekt RED trata la versión de Switch 2 como un producto ya publicado y confirma que el parche 5.01 está en distribución; Japón lo recibirá después de completar la certificación.