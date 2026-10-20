La película de ‘Star Wars’ de Taika Waititi queda suspendida por tiempo indefinido

Taika Waititi poses on the red carpet for the 2022 MTV Europe Music Awards (EMAs) at the PSD Bank Dome in Duesseldorf, Germany, November 13, 2022. REUTERS/Thilo Schmuelgen

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Taika Waititi confirmó durante la promoción de Klara and the Sun que su película de Star Wars está completamente detenida. En una entrevista reciente, el cineasta explicó que el proyecto de Lucasfilm quedó suspendido por tiempo indefinido mientras concentra sus esfuerzos en otros cuatro largometrajes.

Una película atravesada por reescrituras

El proyecto fue anunciado hace seis años, después del trabajo de Waititi como director en The Mandalorian. La propuesta buscaba contar una historia separada de la familia Skywalker, una decisión que la diferenciaba de las películas que habían dominado la franquicia hasta ese momento.

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El desarrollo, sin embargo, acumuló borradores reescritos, demoras y cambios en el calendario. Aunque durante años continuó dentro de los planes conocidos de Lucasfilm, nunca avanzó hasta una etapa de producción con fechas firmes comunicadas al público.

Waititi describió ahora su situación de manera directa: “Está totalmente parada. Tengo otras cuatro películas más que estoy intentando hacer.”

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El director también indicó que el largometraje está “en el hielo”. Sus palabras dejan abierta la posibilidad de retomarlo en el futuro, pero confirman que actualmente no es una prioridad. Tampoco ofreció un plazo para reactivar el desarrollo o comenzar el rodaje.

La actualización resulta relevante porque el proyecto había sido presentado como una oportunidad para llevar Star Wars hacia personajes y conflictos alejados de la historia central de las películas anteriores. Después de seis años de trabajo y revisiones, esa dirección permanece suspendida.

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Los cuatro proyectos que Taika Waititi prioriza

La declaración llegó durante la gira de prensa de Klara and the Sun, la nueva película de ciencia ficción de Waititi. Al explicar el freno de Star Wars, el realizador señaló que su agenda ya está ocupada por otros cuatro proyectos que intenta llevar a la pantalla.

Entre ellos aparece una secuela de Lo que hacemos en las sombras, una de sus primeras películas. Waititi también trabaja en The Incal y Barn 8, aunque las fuentes no detallan sus fechas de rodaje o estreno. Klara and the Sun completa el período de actividad inmediata mencionado alrededor de la entrevista.

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La pausa ocurre después de su paso por Marvel, donde dirigió las dos entregas más recientes de Thor. Su participación en grandes franquicias generó respuestas divididas entre los espectadores, especialmente por el uso del humor en esas adaptaciones. El nuevo comentario evita entrar en esa discusión y atribuye la demora a la cantidad de películas que tiene en preparación.

Por ahora, el cineasta no anunció que su Star Wars haya sido cancelada de forma definitiva. La diferencia es importante: una producción suspendida puede volver a desarrollarse, pero no cuenta con un calendario activo ni ocupa un lugar inmediato entre los próximos trabajos de su responsable.

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El sable de Luke Skywalker de la cuarta película de Star Wars fue subastado. (Captura de video)

Disney cambia el foco de Star Wars

La actualización de Waititi coincide con otro movimiento de Disney. Días antes de sus declaraciones, el estudio confirmó que desarrolla una nueva película de Star Wars junto con Jon Watts, responsable de las películas recientes de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland.

Según la información disponible, el proyecto de Watts funcionará como continuación directa de la trilogía más reciente y retomará la historia vinculada con los Skywalker. Esa orientación contrasta con la idea original de Waititi, que buscaba separarse por completo de esa línea narrativa.

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Disney y Lucasfilm no comunicaron una nueva fecha para la película de Waititi. Mientras ese proyecto permanece detenido, el largometraje encabezado por Jon Watts es el que continuará la historia de la trilogía más reciente.