Guatemala

Los restos de Juan Francisco Solórzano Foppa reciben homenaje público en la Plaza de la Constitución

Cientos de asistentes se congregaron frente al Palacio Nacional de la Cultura para reclamar justicia por el doble asesinato, ocurrido el sábado en el Campo Marte, durante la conmemoración revolucionaria de 1944

Cobertura de las honras fúnebres del exfiscal Juan Francisco Solorzano Foppa. Varias personas vestidas con indumentaria tradicional se congregan alrededor de un féretro sobre ruedas, en cuya parte superior reposan flores y un casco de bombero. Durante el acto, se observa a los asistentes esparcir humo de incienso como parte de los ritos ceremoniales en honor al fallecido. Infobae Centroamérica
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Los restos del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa fueron trasladados este martes 20 de octubre a la Plaza de la Constitución, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde familiares, amigos y ciudadanos le rindieron homenaje tras su muerte en un ataque armado ocurrido el sábado en el Campo Marte.

Cientos de personas se congregaron frente al Palacio Nacional de la Cultura, en el Centro Histórico, para exigir justicia y el esclarecimiento de las circunstancias del doble crimen. La despedida coincidió con la conmemoración de la Revolución del 20 de octubre de 1944.

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El acto comenzó con una ceremonia ancestral en la que dirigentes lamentaron el asesinato y pidieron por el alma del exfuncionario. Minutos después llegó el ataúd, recibido entre flores e incienso en la Plaza de las Niñas, donde se desarrolló el homenaje de cuerpo presente antes del sepelio.

La familia había dispuesto que el cortejo partiera a las 7:30 desde Funerales Señoriales, en la zona 9 capitalina, tras el velatorio realizado allí. El homenaje público estaba previsto para las 8:00 y la inhumación, aproximadamente para las 10:30, en el Cementerio Los Parques de Ciudad San Cristóbal, Mixco.

Cobertura del traslado de un féretro en un carro de bomberos frente a un edificio institucional bajo la lluvia. Diversas personas portan paraguas y flores rojas mientras acompañan el paso del vehículo. En el lugar, miembros del cuerpo de bomberos con uniformes y cascos rojos descienden el ataúd rodeados de asistentes y equipos de prensa. Crédito CUC

Una despedida durante el Día de la Revolución

La concentración se realizó en la Plaza de la Constitución, también conocida como Parque Central, frente al Palacio Nacional de la Cultura. El lugar fue elegido para despedir al exsuperintendente de Administración Tributaria y exfiscal del Ministerio Público durante la jornada dedicada a recordar la gesta revolucionaria.

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Los familiares solicitaron a los medios de comunicación respetar la privacidad de los hijos de Solórzano Foppa. También pidieron que no fueran fotografiados, grabados ni entrevistados durante las actividades de despedida.

Personas designadas por la familia quedaron a cargo de orientar a los periodistas sobre los espacios autorizados para la cobertura. Aunque se difundieron los principales puntos del recorrido fúnebre, no se informaron las calles y avenidas por las que circularía el cortejo.

La actividad en el centro capitalino reunió a personas que se sumaron a las muestras de respeto por el abogado. Tras el homenaje, el traslado continuaría hacia Mixco para las actividades finales de despedida.

Un vehículo de emergencia con luces encendidas y dos bomberos de pie junto a arreglos florales frente a una fachada histórica
Familiares y ciudadanos homenajearon al abogado Juan Francisco Solórzano Foppa en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala. (Infobae Centroamérica)

El ataque en el Campo Marte y las pesquisas

Solórzano Foppa fue atacado a tiros el sábado 17 de octubre mientras participaba en un encuentro deportivo en el Campo Marte, en la zona 5 capitalina. Dirigía un equipo desde la orilla de la cancha cuando ocurrió la agresión.

En el mismo hecho murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, trabajador de la Federación Deportiva Nacional de Judo. Se desempeñaba en la Unidad de Información Pública y Registro General de Deportistas Federados de Judo.

Los agentes encargados de la protección del abogado se encontraban a una distancia de entre 30 y 40 metros, junto al hijo de la víctima. Cuando intentaron reaccionar, ya era demasiado tarde.

El Ministerio Público mantiene la investigación para determinar las circunstancias del ataque. La Policía Nacional Civil de Guatemala también activó pesquisas internas y externas por la muerte de ambos hombres y por el procedimiento de detención de los hermanos Choc Toz, quienes recuperaron la libertad tras dictarse falta de mérito.

La Dirección General de la PNC informó el lunes 19 de octubre que equipos de la Inspectoría General y de la Dirección Especializada en Investigación Criminal trabajan coordinadamente con el Ministerio Público. Las indagaciones abarcan tanto el doble crimen ocurrido en unas canchas deportivas como la posible responsabilidad de agentes vinculados al procedimiento contra los hermanos.

La institución policial indicó que solicitó recursos urgentes para adquirir cámaras corporales y sistemas de videovigilancia para patrullas. El objetivo es evitar supuestos procedimientos irregulares de agentes policiales.

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