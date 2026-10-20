‘Directive 8020′ recibe multijugador online para cinco jugadores gratis

Directive 8020: A Dark Pictures Game, de Supermassive Games.

Guardar

Supermassive Games publicó una actualización gratuita para Directive 8020: A Dark Pictures Game que incorpora multijugador online para un máximo de cinco personas. El contenido llegó después del estreno del juego, ocurrido a mediados de mayo, y está disponible en PlayStation 5, Xbox Series y PC.

Cómo funciona el multijugador online

El sistema sigue una estructura similar a la del modo Movie Night. Cada participante recibe el control de uno de los tripulantes de la Cassiopeia, la nave en la que transcurre la historia, y toma decisiones cuando llega el turno de su personaje. El grupo puede distribuir a sus integrantes entre las distintas ubicaciones o utilizar otras combinaciones según la cantidad de personas conectadas.

PUBLICIDAD

La actualización ofrece dos variantes. En Custom Mode, los jugadores esperan su turno para asumir el control y avanzar en la partida. Round Robin agrega un límite de tiempo: cuando el contador termina, el control pasa automáticamente a otra persona. Esta alternativa busca mantener en movimiento las sesiones y reduce el tiempo disponible para resolver cada situación.

Los participantes también pueden votar durante las decisiones. Los resultados se muestran después de la elección, lo que permite conocer qué opción prefería cada integrante del grupo, aunque la partida continúa con el resultado determinado por el sistema.

PUBLICIDAD

Hay dos restricciones importantes. Todos los usuarios necesitan una copia individual de Directive 8020 y el multijugador no admite juego cruzado. Esta función, conocida como crossplay, permitiría conectar en una misma sesión a personas de plataformas diferentes. En la práctica, los grupos deberán jugar dentro del mismo ecosistema.

Premoniciones y trajes para la tripulación

La descarga incorpora trece nuevas premoniciones. Estos coleccionables muestran escenas de un futuro posible y pueden ofrecer pistas sobre peligros, decisiones o consecuencias que aparecerán más adelante. Las imágenes no garantizan que los acontecimientos ocurran de esa manera: el resultado depende de las elecciones realizadas durante la historia.

PUBLICIDAD

Interpretar esas secuencias puede ayudar a mantener con vida a los personajes. Ignorarlas o leerlas de forma incorrecta también puede conducir a decisiones perjudiciales, un elemento que encaja con la estructura narrativa basada en rutas alternativas y muertes permanentes.

Supermassive Games agregó, además, contenido de personalización para la tripulación. La selección incluye distintos trajes de estilo retrofuturista que modifican la apariencia de los personajes durante su recorrido por la Cassiopeia. Estos elementos son visuales y no se indicó que alteren las decisiones, los peligros o las posibilidades de supervivencia.

PUBLICIDAD

La actualización gratuita reúne así dos tipos de contenido: una función solicitada para jugar la campaña en grupo y nuevos elementos para quienes regresen a la historia. Las premoniciones agregan información potencial sobre los eventos, mientras que los atuendos amplían las opciones estéticas disponibles.

Directive 8020

Plataformas y continuidad de la serie

Directive 8020 es la entrega más reciente de The Dark Pictures Anthology, la serie de terror narrativo de Supermassive Games. Su historia traslada la fórmula de decisiones y supervivencia a un escenario de ciencia ficción, con la paranoia y la desconfianza entre los tripulantes como componentes centrales.

PUBLICIDAD

El lanzamiento del modo online llega en un periodo complejo para el estudio británico. Supermassive Games atravesó despidos que afectaron a más de 70 empleados, aunque el soporte del juego continuó con esta actualización. Las fuentes no detallan cambios posteriores en el calendario de contenidos.

Directive 8020 puede comprarse en las tiendas digitales de PlayStation 5, Xbox Series y PC.

PUBLICIDAD