Pampita frenó a Barbie Simons tras sus pícaros comentarios sobre Franco Colapinto: “Mirá esos abdominales”

La conductora protagonizó un divertido ida y vuelta con su amiga luego de opinar sobre el entrenamiento que realiza el piloto de Fórmula 1

Lucas Terrazas

Lucas Terrazas

En un nuevo programa de Los 8 Escalones, Pampita volvió a protagonizar un llamativo momento en la pantalla de Eltrece cuando Barbie Simons lanzó un pícaro comentario sobre el físico de Franco Colapinto. Lo que comenzó como una nueva pregunta del programa, derivó en un divertido ida y vuelta entre la conductora y la jurado.

Mientras los participantes se encontraban buscando el ascenso al segundo escalón del certamen, la figura de la moda se dirigió a una joven que ya había equivocado su primera pregunta. Fue entonces cuando Carolina lanzó una pregunta referida a un video en el que se veía al argentino realizando un llamativo entrenamiento con su cuello, “¿Para qué realiza este ejercicio? ¿para fortalecer el cuello o para tener más flexibilidad?”, le consultó la conductora a una participante.

Segundos después, la competidora respondió correctamente. En medio de las felicitaciones, Pampita agregó: “Claro, correcta, a la hora de manejar tiene que tener muchísima fuerza en los músculos del cuello”. Fue entonces cuando Simons acotó: “Esto fue genial, porque lo agarraron cuando estaba de vacaciones con Bizarrap en Ibiza. Ahí te das cuenta que es un número uno, o sea, ni en vacaciones frena”.

Pampita mandó al frente a Barbi Simons tras un comentario sobre Franco Colapinto

El comentario de la jurado dio pie a un divertido ida y vuelta en el que participó Esteban Edul y hasta Marcelo Polino. Sorprendida con el entrenamiento del joven, la conductora sumó: “No puede dejar de entrenar, ¿te queda un cuello gigante? Hay que mantener los músculos”.

Aún así, no contenta, Simons volvió a destacar a Colapinto: “Esto fue ahora en Ibiza, estaba con Bizarrap en un barco, el tipo entrenando todos los días. Ese cuerpito, escuchame, hay que mantenerlo. Mirá lo que son esos abdominales”. Sorprendida con la acotación de su amiga, Pampita lanzó: “Ay Barbie, cómo estamos eh. Es un bebé, Barbie, dale”.

Lejos de terminar la conversación, la jurado agregó en tono divertido: “Pero pará, tiene 22 años. Habría que probar”. Entre risas, a causa del comentario de Simons, Carolina cerró: “Franco, atención, eh. Atención que acá tenemos una señorita con ganas de probar cosas nuevas”.

Días atrás, la conductora volvió a llamar la atención del público al revelar su achura favorita. La conversación se inició a partir de una pregunta que Pampita dirigió a un concursante, quien estaba acompañado por Barbie Simons en el segmento “Encuestas”. La conductora consultó: “Según una encuesta de la UAI en 2022, ¿qué porcentaje de argentinos considera imprescindible al chorizo a la hora de hacer un asado a la parrilla?”.

Pampita

Al profundizar en el tema, Pampita destacó la importancia del embutido en la cultura del asado argentino, describiéndolo como “una de nuestras delicias” .En ese contexto, la conductora compartió su preferencia personal, que dista de la tendencia general: “Les voy a decir, las achuras con menos votos fueron por ejemplo el riñón, y a mí me encanta”, expresó Pampita en el programa. Esta afirmación generó sorpresa entre los presentes, incluido Matías Martin, miembro del jurado, quien le señaló: “Sorprendiste ahí con el riñón”.

La conductora reconoció que se trata de una elección poco común: “Bueno, se ve que es para unos pocos el riñón. Después está la morcilla, el chinchulín, las mollejas, pero el chorizo es popular”, concluyó.

Más adelante, al describir los tres porcentajes elegidos, el concursante no se puso de acuerdo con Barbie Simons, y respondió el punto que consideró certero. “Porque yo no como chorizo, entonces el porcentaje baja”, aseguró. Sin embargo, se equivocó y el porcentaje correcto resultó ser el más alto de la lista que leyó Pampita al aire.

Simons aclaró de inmediato: “¡No me hizo caso!”. Así dejó en claro que no estaba de acuerdo con la respuesta que había dado el participante.

