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Alejandro Gardinetti, el Rey del Chiste Corto que busca batir un récord mundial: “Me tengo fe”

En su visita a Infobae al Amanecer, el humorista repasó su carrera. El ojo de Gerardo Rozín que potenció su estilo y los cambios en el humor a los que tuvo que adaptarse

25 chistes en dos minutos: Alejandro Gardinetti calienta motores en busca de un récord mundial (Instagram)
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El humorista Alejandro Gardinetti, conocido como el Rey del Chiste Corto, pasó por el estudio de Infobae al Amanecer (Infobae en Vivo) en una mañana de frío intenso y demostró por qué ese apodo le queda justo: disparó más de 25 chistes en apenas dos minutos, sin pausas y sin dudar en ninguno. El desafío lo propuso el conductor Nacho Girón, quien al final del conteo reconoció que “a los veinte dejé de contar”.

Antes de la maratón de chistes, Gardinetti habló de sus comienzos. Contó que era “el pesado de la escuela que imitaba a los profesores” y que se anotó en Abogacía “por las mujeres”. Fue en una fiesta universitaria donde un compañero lo empujó al escenario por primera vez. “De caradura me mandé, se rieron”, recordó. Durante un tiempo llegó a combinar la facultad, la venta de perfumes y las actuaciones, sin imaginar que el humor sería su carrera.

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El apodo de Rey del Chiste Corto tiene un origen concreto. Fue el inolvidable Gerardo Rozín quien lo bautizó así al ver su estilo en televisión y lo convocó a La Peña de Morfi. Gardinetti explicó la lógica detrás del formato: “Un chiste te hace reír, pero cinco te hace reír más que uno. Y diez más que cinco”. Por eso desarrolló tandas de chistes cortos, algunos de apenas cinco palabras —su ejemplo favorito: “Nene, decí una mentira. Papá.”—, que funcionan por acumulación y velocidad.

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Durante la charla con Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Gardinetti reflexionó sobre las circunstancias que dificultan hacer reír. Mencionó la noche después del histórico “Felices Pascuas... La casa está en orden” de Raúl Alfonsín en el balcón como uno de los momentos más duros que vivió como profesional. También reveló que al día siguiente del fallecimiento de su padre viajó igual a cumplir una función en Chivilcoy: “Mi viejo va a querer que labure”, pensó para darse fuerzas. Contó que, ya arriba del escenario, no recordó el dolor hasta la vuelta en ruta, cuando se le vino a la mente todo lo que le pasaba internamente.

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Sobre los cambios en el humor con el paso del tiempo, fue directo: el chiste machista y el de violencia de género quedaron afuera de su repertorio. “Era cultural, vos lo veías y hoy lo ves y decís...”, señaló, y admitió que al ver un video antiguo suyo le generó incomodidad uno de los chistes del segmento. Dijo que en sus shows evita cargar al público, incluso cuando alguien se levanta al baño: “Hago de cuenta que no lo vi”.

Al cierre, Gardinetti reveló una ambición concreta: batir el récord de chistes contados en una hora. Un peruano registró 411 en ese lapso en la década de 1970. Con la matemática a favor —“25 en dos minutos serían 250 en veinte”—, cree que puede superarlo. “Yo me tengo fe, pero todavía no me he podido conectar”, cierra entusiasmado. Como para irse preparando, este sábado 23 sube al Chacarean Teatro para hacer lo que mejor sabe: contar chistes, ese oficio que nació casi de casualidad, supo moldear con el paso de los años y ahora se propone hacer historia.

Mirá la entrevista completa a Alejandro Gardinetti

Alejandro Gardinetti, actor y humorista, en Infobae en Vivo

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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