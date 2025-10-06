Teleshow

La inesperada frase de Thiago Medina a Camilota cuando se despertó de su accidente: “Estás más gorda”

El ex Gran Hermano, luego de sy sorprendió a su familia con un comentario espontáneo dirigido a su hermana, generando alivio y risas en medio de la tensión por su recuperación

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Thiago Medina despertó del coma tras su accidente y sorprendió con una frase a su hermana (Video: Puro Show, Eltrece)

El silencio en la habitación del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, se quebró con una frase que nadie esperaba escuchar. Luego de varios días en coma inducido por un grave accidente en moto, Thiago Medina finalmente abrió los ojos. Su familia, que lo acompañó sin descanso durante la internación, contenía el aliento. Pero la primera reacción del ex Gran Hermano no fue un gesto solemne, ni una lágrima, ni una pregunta por lo sucedido. Con su tono característico y la picardía intacta, miró a su hermana Camilota y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Estás más gorda.”

El comentario se conoció gracias al relato de Camila Deniz, participante de Cuestión de peso (Eltrece). Entre risas y emoción, la joven contó cómo fue ese primer reencuentro luego del susto que los tuvo en vilo durante semanas. “Apenas me vio, me preguntó por las nenas… y después me dijo eso”, recordó, en Puro show (Eltrece) con una mezcla de ternura e incredulidad. Lo cierto es que el comentario, lejos de generar enojo, trajo alivio: significaba que Thiago estaba consciente, lúcido y, sobre todo, seguía siendo él mismo.

El primer comentario de Thiago
El primer comentario de Thiago Medina al despertar se volvió viral en redes sociales

La escena, reconstruida por su entorno, tiene todos los condimentos de una historia que oscila entre el humor, la emoción y la resiliencia. Thiago, aún rodeado de monitores y cables, rompió la tensión con la misma naturalidad con la que se lo conoció en la televisión: espontáneo, directo y sin filtro. Para su familia, ese detalle fue la prueba de que, pese al golpe y las semanas críticas, su esencia no se había ido. “Está igual que siempre”, bromeó Camilota, quien desde el accidente acompañó día a día a su hermano.

Detrás de la anécdota se esconde una historia de fe, susto y acompañamiento. El accidente ocurrió el 12 de septiembre, cuando Thiago circulaba en moto por Moreno. Las primeras horas fueron las más difíciles: los médicos decidieron inducirle el coma para estabilizarlo. Desde ese momento, su familia se turnó día y noche en el hospital, entre plegarias y partes médicos. La expareja de Thiago, Daniela Celis, fue una de las presencias constantes durante la internación, sosteniendo también a sus hijas mientras aguardaba noticias. La familia, unida por la incertidumbre, canalizó el miedo en una cadena de oración que se replicó en redes sociales.

Camilota participó en CDP durante
Camilota participó en CDP durante algunos meses y había logrado un leve avance en su cambio físico

Cuando el joven finalmente despertó, el alivio fue general. Sin embargo, nadie imaginaba que el primer gesto de lucidez vendría acompañado de un comentario tan cotidiano. En palabras de su hermana, esa frase fue una forma de decir “ya volví”. “Lo vimos un rato y lo dejamos descansar. Es un milagro, y va a ser un testimonio vivo”, aseguró la joven, que alternó el llanto con la risa al revivir ese momento.

En redes, muchos usuarios interpretaron el episodio como una muestra de la relación genuina entre los hermanos: una mezcla de cariño, complicidad y sinceridad brutal. En otras palabras, una relación sin protocolos. “Él es así conmigo”, explicó Camilota, dejando en claro que no se sintió ofendida. También contó que, apenas su hermano recuperó la voz, le pidió que retomara la dieta que había empezado antes de su internación. “Me pidió que empiece la dieta. Me lo dice siempre, está en su esencia”, agregó entre risas.

Detrás de la anécdota viral hay una historia de superación. Thiago continúa internado, pero con una evolución positiva que mantiene esperanzada a su familia. Los médicos destacan su respuesta favorable al tratamiento y su capacidad de comunicación. La familia, por su parte, habla de un “milagro”. Su hermano menor, Lucas, expresó el alivio de volver a escucharlo hablar y bromeó: “Si está con humor, es porque está bien”. Camilota, en cambio, eligió una mirada más espiritual: “Esto le va a enseñar a los doctores, porque él estaba muy mal y sigue avanzando”.

Temas Relacionados

Thiago MedinaCamilotaCamila Deniz

Últimas Noticias

Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Después de semanas de especulaciones, la pareja compartió imágenes juntos en Instagram, despejando rumores de ruptura y mostrando su reencuentro durante el cumpleaños del músico

Ale Sergi celebró su cumpleaños

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”

La exvedette compartió el flamante tattoo que se realizó, como símbolo de la unión y la historia compartida con el arquero y la familia que formaron

Eliana Guercio lució su nuevo

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”

La actriz, de viaje con Marley en Japón, se refirió a su accidente en pleno recital de la banda surgida de Rebelde Way. Su divertida reacción

Catherine Fulop recordó su caída

Crecen los rumores de Zaira Nara con el streamer Bauleti: la salida juntos que dio que hablar en redes

La modelo y el creador de contenido asistieron juntos al show de Luck Ra, lo que reavivó especulaciones sobre su vínculo

Crecen los rumores de Zaira

El divertido baile de Jimena Barón con Matías Palleiro en San Martín de los Andes: “Inaugurada la temporada de tangas”

La cantante compartió un video casero bailando funk brasileño con su pareja durante sus vacaciones. Sus particulares looks. El momento

El divertido baile de Jimena
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nínawa Daher: el homenaje en

Nínawa Daher: el homenaje en Palermo que unió la estrella vial con el jacarandá, en el día en que hubiera cumplido 46 años

Atraparon a la salida de una fiesta a un joven que era buscado desde marzo por un crimen en Rosario

Victoria Villarruel se mostró con el kirchnerista Gildo Insfrán, en el homenaje a los caídos por un ataque de Montoneros

“Estamos trabajando con el Tesoro norteamericano”, dijo Javier Milei, y aseguró que “el rumbo es el correcto”

Cambios en el Gabinete, las sugerencias de Macri y otras 12 frases de Javier Milei: “Voy a hacer lo que se necesite”

INFOBAE AMÉRICA
La sorprendente influencia de los

La sorprendente influencia de los chismes en la Revolución francesa

Selena Gomez compartió fotos inéditas de su boda con el productor musical Benny Blanco

Trump anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza “debería completarse” esta semana

El permanente ataque del socialismo del siglo 21 a Ecuador para derrocar la democracia

Daniel Noboa advirtió que les aplicará la ley “como delincuentes” a los indígenas que decidan marchar sobre Quito

TELESHOW
Ale Sergi celebró su cumpleaños

Ale Sergi celebró su cumpleaños junto a su novia La Cintia, tras los rumores de separación: “Mi corazón”

Eliana Guercio lució su nuevo tatuaje dedicado a Chiquito Romero y el significado detrás del diseño: “Nosotros”

Catherine Fulop recordó su caída en el show de Erreway que se volvió viral y recorrió el mundo: “No tuve ni un moretón”

Crecen los rumores de Zaira Nara con el streamer Bauleti: la salida juntos que dio que hablar en redes

El divertido baile de Jimena Barón con Matías Palleiro en San Martín de los Andes: “Inaugurada la temporada de tangas”