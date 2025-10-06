La inesperada frase de Thiago Medina a Camilota cuando se despertó de su accidente: “Estás más gorda”

Thiago Medina despertó del coma tras su accidente y sorprendió con una frase a su hermana (Video: Puro Show, Eltrece)

El silencio en la habitación del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, se quebró con una frase que nadie esperaba escuchar. Luego de varios días en coma inducido por un grave accidente en moto, Thiago Medina finalmente abrió los ojos. Su familia, que lo acompañó sin descanso durante la internación, contenía el aliento. Pero la primera reacción del ex Gran Hermano no fue un gesto solemne, ni una lágrima, ni una pregunta por lo sucedido. Con su tono característico y la picardía intacta, miró a su hermana Camilota y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Estás más gorda.”

El comentario se conoció gracias al relato de Camila Deniz, participante de Cuestión de peso (Eltrece). Entre risas y emoción, la joven contó cómo fue ese primer reencuentro luego del susto que los tuvo en vilo durante semanas. “Apenas me vio, me preguntó por las nenas… y después me dijo eso”, recordó, en Puro show (Eltrece) con una mezcla de ternura e incredulidad. Lo cierto es que el comentario, lejos de generar enojo, trajo alivio: significaba que Thiago estaba consciente, lúcido y, sobre todo, seguía siendo él mismo.

El primer comentario de Thiago Medina al despertar se volvió viral en redes sociales

La escena, reconstruida por su entorno, tiene todos los condimentos de una historia que oscila entre el humor, la emoción y la resiliencia. Thiago, aún rodeado de monitores y cables, rompió la tensión con la misma naturalidad con la que se lo conoció en la televisión: espontáneo, directo y sin filtro. Para su familia, ese detalle fue la prueba de que, pese al golpe y las semanas críticas, su esencia no se había ido. “Está igual que siempre”, bromeó Camilota, quien desde el accidente acompañó día a día a su hermano.

Detrás de la anécdota se esconde una historia de fe, susto y acompañamiento. El accidente ocurrió el 12 de septiembre, cuando Thiago circulaba en moto por Moreno. Las primeras horas fueron las más difíciles: los médicos decidieron inducirle el coma para estabilizarlo. Desde ese momento, su familia se turnó día y noche en el hospital, entre plegarias y partes médicos. La expareja de Thiago, Daniela Celis, fue una de las presencias constantes durante la internación, sosteniendo también a sus hijas mientras aguardaba noticias. La familia, unida por la incertidumbre, canalizó el miedo en una cadena de oración que se replicó en redes sociales.

Camilota participó en CDP durante algunos meses y había logrado un leve avance en su cambio físico

Cuando el joven finalmente despertó, el alivio fue general. Sin embargo, nadie imaginaba que el primer gesto de lucidez vendría acompañado de un comentario tan cotidiano. En palabras de su hermana, esa frase fue una forma de decir “ya volví”. “Lo vimos un rato y lo dejamos descansar. Es un milagro, y va a ser un testimonio vivo”, aseguró la joven, que alternó el llanto con la risa al revivir ese momento.

En redes, muchos usuarios interpretaron el episodio como una muestra de la relación genuina entre los hermanos: una mezcla de cariño, complicidad y sinceridad brutal. En otras palabras, una relación sin protocolos. “Él es así conmigo”, explicó Camilota, dejando en claro que no se sintió ofendida. También contó que, apenas su hermano recuperó la voz, le pidió que retomara la dieta que había empezado antes de su internación. “Me pidió que empiece la dieta. Me lo dice siempre, está en su esencia”, agregó entre risas.

Detrás de la anécdota viral hay una historia de superación. Thiago continúa internado, pero con una evolución positiva que mantiene esperanzada a su familia. Los médicos destacan su respuesta favorable al tratamiento y su capacidad de comunicación. La familia, por su parte, habla de un “milagro”. Su hermano menor, Lucas, expresó el alivio de volver a escucharlo hablar y bromeó: “Si está con humor, es porque está bien”. Camilota, en cambio, eligió una mirada más espiritual: “Esto le va a enseñar a los doctores, porque él estaba muy mal y sigue avanzando”.