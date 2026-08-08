El padrón del Tribunal Supremo Electoral muestra a varios partidos al borde del mínimo para mantener su inscripción

Un informe del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala muestra la disparidad en la afiliación partidaria y el riesgo que enfrentan algunas agrupaciones para alcanzar el mínimo requerido de 28.000 miembros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala informó que, al 3 de agosto de 2026, la afiliación partidaria dentro de los 25 partidos políticos legalmente constituidos muestra una brecha amplia entre las organizaciones con menor base militante y la UNE, que lidera el registro con 85.299 inscritos, una diferencia que expone la heterogeneidad del sistema político y la distancia entre los partidos que apenas sostienen su vigencia legal, que tienen como plazo fatal para alcanzar la cifra mínima hasta el 10 de septiembre, sin ella no podrán proclamar candidatos, ni participar en los comicios.

La mayoría de los partidos se ubica entre 28 mil y 32 mil afiliados, una franja intermedia que les permite mantener su inscripción sin alcanzar el volumen de las agrupaciones más grandes. Ese rango convive con partidos por debajo de 28 mil miembros y con un liderazgo marcado de la Unidad Nacional de la Esperanza.

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De acuerdo con información compartida por la comunicación social del tribunal y citada por Infobae, el reporte actualizado detalla la distribución de militantes entre los partidos políticos legalmente inscritos. El registro permite distinguir qué organizaciones están por debajo del umbral de 28 mil afiliados y cuáles lo superan con mayor amplitud.

Entre los partidos con menor base de afiliación aparece Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca con 25.793 miembros registrados. Le siguen el Movimiento Político Winaq, con 25.879, y el Partido de Oportunidades y Desarrollo, con 26.521.

En ese mismo grupo figuran Victoria, con 27.273 afiliados, y Prosperidad Ciudadana, con 27.737. El listado también incluye a Compromiso, Renovación y Orden con 28.743, Bienestar Nacional con 28.531, Valor con 28.521 y Todos con 29.042.

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Un gráfico de barras compara los afiliados de tres partidos políticos guatemaltecos al 3 de agosto, donde el Partido de Oportunidades y Desarrollo tiene 26.521 miembros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNE duplica a la mayoría de los partidos inscritos

La organización con más afiliados es la Unidad Nacional de la Esperanza, que encabeza el registro con 85.299 integrantes. Esa cifra la coloca muy por encima del resto de los partidos y la separa con claridad del segmento intermedio, donde se concentra la mayoría de las agrupaciones.

Después de la UNE aparece Vamos por una Guatemala Diferente, con 41.215 afiliados. Más abajo se ubican Cabal, con 35.139; Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, con 31.686; Revolución, con 31.395; y el Partido Verde Guatemalteco, con 28.023.

El informe refleja que varias organizaciones apenas superan el requisito mínimo para conservar su inscripción. Esa situación, según los datos del registro, muestra una estructura orgánica menos consolidada frente a los partidos que reúnen una militancia más amplia.

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La concentración en la franja de entre 28 mil y 32 mil afiliados también ayuda a entender el mapa partidario actual. Ese segmento sostiene la vigencia legal de la mayor parte de las organizaciones, pero al mismo tiempo marca un techo de afiliación que pocas fuerzas consiguen romper.

El documento del Tribunal Supremo Electoral al que tuvo acceso Infobae no se limita a contar afiliados. También incorpora datos de contacto y las sedes de cada partido, un conjunto de información que permite observar diferencias en la estructura y en el alcance territorial de las organizaciones inscritas.

Ese detalle administrativo convierte al registro en una herramienta para la fiscalización y para verificar el cumplimiento de la normativa electoral. La actualización constante de los datos también ofrece una base para seguir la dinámica interna de los partidos y medir cómo evoluciona su capacidad de movilización formal.

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El contraste entre los partidos con menos de 28 mil miembros y los que superan ese umbral por márgenes más amplios resume una parte del desafío de representación en Guatemala. Las cifras muestran un sistema con fuerzas de tamaños muy distintos, desde agrupaciones que rozan el mínimo exigido hasta una organización como la UNE, cuya afiliación casi duplica a la segunda del listado.

La publicación también deja ver que el número de militantes no se distribuye de forma pareja entre las organizaciones legalmente inscritas. Mientras algunas se mantienen cerca del piso requerido, otras reúnen bases más extensas que les dan una presencia cuantitativa mucho mayor dentro del padrón partidario.

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