Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

La bailarina contó en el programa de Mirtha Legrand las emociones que vive junto a su familia tras la llegada de su primer hijo y el cambio positivo en su papá

Sofía Pachano relató cómo la llegada de su bebé ayudó a su papá a mejorar su salud

A dos semanas de la llegada de Vito, la vida de Sofía Pachano cambió radicalmente. Pero más allá de comenzar una nueva etapa, la actriz también se percató de cómo el nacimiento de su primer hijo repercutió en la salud de su padre, Aníbal, quien continúa su lucha contra el cáncer. En ese marco, este sábado, la bailarina abrió su corazón y relató, en diálogo con Mirtha Legrand, los cambios que notó en el coreógrafo a partir de finales de enero.

“El otro día estuvo aquí sentado Aníbal Pachano, y está enloquecido con el nieto, enloquecido”, comenzó diciendo la diva mirando fijamente a Sofía. Enternecida por la situación, la actriz reconoció: “Lo revivió, Mirta, te digo que lo conectó con una parte de él. Ser abuelo debe ser eso, ¿no? Imagino. Debe ser como conectarte con eso y está muy diferente. Para mí también es redescubrirlo en otro lugar. En otra faceta. Y no sé, mi papá, que yo pobre, digo que es muy dependiente. Es cierto".

“Para mí le salvó la vida este bebé”, lanzó Legrand, a lo que la joven replicó: “Sí, es cierto, sí. De hecho, ayer tuvimos el resultado de unos análisis. Salió muy bien y fue como, menos mal. De hecho, hoy es su cumpleaños, así que lo vamos a saludar”.

La llegada de Vito transformó la vida de Sofía Pachano y unió aún más a su familia (Candela Teicheira)

Con la idea de ahondar en la llegada de su hijo, la conductora agregó, haciendo una referencia al look de Aníbal: “Le tenés que comprar una galerita”. En esa línea, la invitada reconoció: “Viste que le miden la cabeza todos los pediatras. Yo le mando para que ya le haga una galerita”.

Luego, fiel a su estilo, Mirtha preguntó: “¿Y fue buscado este bebé? ¿Cómo se llama tu marido?“. Sin ningún problema, Sofía aclaró: ”Sí, fue buscado, sí. Por suerte pocos meses estuve. Santiago se llama mi marido, es actor, ahora está produciendo una serie grande. No puedo decir el nombre porque tiene contrato de confidencialidad, pero es para una plataforma muy grande".

“¿Y este bebé cómo te cambió la vida?”, quiso saber la diva, a lo que Pachano reconoció: “No, no, Mirtha, yo estoy que no lo puedo creer. Sí, te lo vamos a traer acá. Sí, como primicia. Lo vestimos muy lindo. No, me cambió la vida. Yo creo que hasta que no vivís la maternidad, la deseada, ¿no? Digo, yo que fue deseado, la verdad que, es increíble”.

Sofía Pachano habló de la llegada de Vito, el apoyo clave de sus padres y las nuevas experiencias que vive redescubriendo a Aníbal Pachano en su faceta más cariñosa

En ese sentido, Mirtha también preguntó: “¿Y tu mamá te ayuda?”. Sofía destacó la ayuda que recibe de toda su familia y, como si fuera poco, resaltó el trabajo de su padre: “Sí, por supuesto. Mi mamá al pie del cañón. La verdad, al pie del cañón. Y mi papá también te digo, ¿eh? Ayer me dobló las sábanas, sacó el tender. ¿Viste? Esas cosas que te tienen que ir ayudando en momentos lo hizo".

Más allá de su maternidad, Mirtha quiso saber si Sofía seguía bailando. Aún así, Pachano reconoció que se enfocó en otros aspectos de su carrera: “Poco. Actúo más de lo que estoy bailando. Me dicen “bailarina” y yo digo: “Bueno, un poco desentrenada”. Pero sí, sí, claro. Si vuelvo a hacer musicales, ahí me vuelvo a entrenar. A mí me encanta bailar. Me encanta, pero bueno, estoy un poco retirada de las tablas de baile, no de las otras. Pero sí”.

Con el objetivo de ahondar en ese tema, la conductora exclamó: “Pero ¿querés volver a trabajar vos? ¿Querés volver a bailar?“. Con algo de tristeza, Pachano comentó: ”En este año seguramente. Sí, sí, seguramente. Estoy trabajando en redes sociales, que también trabajo mucho con mi Instagram y compartiendo cosas. Pero sí, seguramente ya me agarro a las tablas. Había audicionado a mitad de año. No quedé, sino ya tenía algo para mitad de año, a los actores nos pasan esas cosas".

Por último, Mirtha quiso saber cómo se le había ocurrido el nombre Vito para su hijo, a lo que la invitada comentó: “Es italiano. Bueno, estábamos en búsqueda del nombre. No nos poníamos de acuerdo, como pasa muy normalmente. Nosotros estuvimos yendo mucho a Italia, porque yo estoy yendo mucho por trabajo. Estoy llevando grupos de turistas, de gente que quiera viajar conmigo y el año pasado fuimos a Nápoles y era: “Tiene que ser un nombre italiano”, decíamos. A ver, bueno, y dijimos: “Che, Vito”. Vino en verdad una amiga y nos dijo: “¿Vito?” Bueno, Vito. Quedó ahí de finalista y en un momento le dije a Santi: “Definamos”, porque ya tenía una panza así“.

