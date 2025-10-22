Teleshow

Melody Luz se decidió por un jugado cambio de imagen y regresó a un antiguo look: “Soy otra”

La bailarina dejó atrás su característico color rojizo y compartió los resultados de su tratamiento de belleza

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Usuarios de las redes comparan el nuevo look de Melody Luz con el estilo de La Joaqui

Lejos de las polémicas alrededor de Alex Caniggia, o la tristeza por el cierre temporal de su emprendimiento, Melody Luz decidió enfocarse en el próximo paso de su carrera. Así, la joven apostó por un jugado cambio de look. Luego de años oscilando entre un color castaño rojizo y pelirrojo, la bailarina decidió teñirse completamente de negro.

Estoy renovadísima, soy otra. Voy probando, la verdad que esto me gusta más, va más conmigo. EL cambio me es más auténtico, yo soy morocha, la verdad que también teñirse, ir a la peluquería, estar atenta a las raíces, ahora me quedo más tranquila”, explicó la joven en Sálvese quien pueda (América) respecto a su nueva imagen.

Melody Luz apuesta por un cambio de look y se tiñe de negro tras el cierre de su emprendimiento (Instagram)

En paralelo, la pareja de Caniggia compartió el proceso en sus redes sociales, donde recibió todo tipo de halagos de sus 950 mil seguidores: “El cabello oscuro siempre es un 10”, “Vamos nena, este color te queda hermoso” y “Le quedó muchísimo mejor, ame”. En la misma sección de mensajes, otros usuarios destacaron su parecido con La Joaqui, quien también luce un pelo castaño oscuro.

Semanas atrás, Melody y Alex vivieron una llamativa polémica luego de que la bailarina anunciara el cierre de su emprendimiento ante la difícil situación económica. En ese momento, Caniggia publicó una insólita foto celebrando la compra de un vehículo nuevo. El contraste entre ambas publicaciones no pasó inadvertido: mientras la joven se mostraba vulnerable y preocupada, el hijo del exfutbolista exhibía ostentación y lujo, fiel a su estilo de siempre.

Melody luz mostró su nuevo look (Instagram)

Lejos de enojarse con Caniggia, Luz apuntó contra los haters que criticaron al influencer. Ante el comentario de un usuario que decía: “Tu marido millonario lástima que no te ayude”, la influencer replicó: “Con su plata que haga lo que quiera. En mis emprendimientos invierto yo sin pedirle plata a nadie. Seguiré trabajando como siempre hice para poder volver con todo”. Además, planteó una reflexión dirigida a la sororidad de las mujeres que la interpelaban: “¿Dónde está el empoderamiento y la independencia económica de las que me comentan esto? Dependen de un hombre por elección, comodidad o qué? Para pensar”.

La bailarina no fue la única que se pronunció al respecto. Días después, Alex respondió con acciones. En su cuenta de Instagram mostró que viajó junto a la madre de Venezia hacia Rosario, lugar donde Melody debía presentarse con una obra. “Con todo mi mujer hermosa, hoy la rompés toda”, escribió junto a una imagen de Luz en el escenario y un emoji de corazón.

La bailarina comparte su transformación en redes y recibe elogios de sus seguidores (Instagram)

“No se si te vas de viaje o a la obra. ¿Estás nerviosa?¿Estas concentrada? ¿Te chu...todo un huevo?”, le decía Caniggia a Melody al ver que la joven caminaba por el hotel con una pequeña valija. Con algunos nervios, la bailarina se dio vuelta y contestó: “Ahora sí, un poco, estoy concentrada, estoy tranquila en eso. No me chu...un huevo”. Fue entonces cuando el influencer se dirigió a sus seguidores y les pidió su opinión: “¿Está tensa o no gente? Encuesta”.

Tras el éxito de la función, Alex publicó ante sus millones de seguidores una story en la que compartía una foto del espectáculo junto a una emotiva frase dedicada a la madre de su hija: “Mi mujer hermosa, estoy tan orgulloso de vos. Cada meta que te proponés, la superás con todo tu esfuerzo y corazón. Te amo, la rompiste toda”.

De igual forma, Luz reposteó la imagen de Caniggia y agregó: “Lo mismo digo de vos mi amor, te banco en todos los países que te toque conquistar, te amo”. Al día siguiente, tras el espectáculo de Luz, los enamorados compartieron una imagen disfrutando de las comodidades del hotel donde se alojaban. “Buen día, acá con mi mujer hermosa de mi vida”, escribió Alex junto a una serie de emojis de corazón rojo.

