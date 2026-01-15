El exabrupto de Jimena Monteverde al aire en La cocina rebelde que se volvió viral: “No lo puedo creer”

Jimena Monteverde sorprendió con un comentario de doble sentido en La cocina rebelde, generando risas y viralización en redes sociales (Video: La cocina rebelde, Eltrece)

Jimena Monteverde protagonizó un momento inesperado en La cocina rebelde, emitido por El Trece, tras un comentario espontáneo durante la emisión en vivo de este miércoles. El episodio, que involucró un doble sentido, generó risas en el estudio y se viralizó rápidamente en redes sociales.

La secuencia ocurrió cuando Locho Loccisano, cronista del programa, presentaba platos típicos desde un bar en Mar del Plata. Durante la transmisión, la cámara enfocó una trucha recién preparada y el exparticipante de El hotel de los famosos consultó si la cabeza del pescado era apta para ser consumida. Después de que los cocineros del ciclo negaran esa pregunta, llegó el instante que desató las risas.

En ese momento, Monteverde, respondió con naturalidad: “La cabeza, por ahí, se chupa...”. Al advertir el doble sentido de su intervención, la chef que se dio a conocer en el programa Mañanas Informales, conducido por Jorge Guinzburg, mostró sorpresa y cierta incomodidad. “Ay, no, no, no...”, exclamó ante el equipo, tentada de risa, reflejando el ambiente distendido del espacio gastronómico. La reacción fue inmediata: su compañera Mariana Corbetta expresó asombro y le dijo: “No puedo creer que hayas dicho eso”.

El episodio protagonizado por Jimena Monteverde en El Trece se volvió tendencia tras la espontánea frase sobre la cabeza de una trucha

Monteverde intentó aclarar la situación, aunque el estudio permaneció entre risas y comentarios sobre el episodio. Lo que le jugó en contra a la presentadora, fue la rápida viralización del fragmento en distintas redes sociales. Usuarios replicaron el extracto, impulsando la discusión sobre el comentario fuera del entorno televisivo.

En los comentarios, la gente respaldó a Monteverde y destacó su buen humor. “Te amo así, Jime. Me súper divierto. Genial el programa”, “no dijo nada malo, cada uno interpreta como quiere”, “es más fuerte que ella, me encanta” y “aguante Jime, sos muy graciosa y espontánea”, fueron algunos de los mensajes de las redes.

Esta no es la primera vez que la chef es parte de un momento divertido en la televisión. Hace algunos meses, en Almorzando con Juana, la conductora del ciclo, Juana Viale, sorprendió a los invitados y a la audiencia al lanzar una indirecta que evocó el conflicto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, generando reacciones inmediatas tanto en el estudio como en las redes sociales.

Jimena Monteverde ya había protagonizado momentos divertidos en televisión, como el episodio con Juana Viale en Almorzando con Juana

Mientras Jimena Monteverde detallaba con humor los ingredientes del día, mencionando que uno de los platos principales para Juana que es vegana era “palta con palta y palta”, la conductora aprovechó el momento para mirar a cámara y pronunciar, con evidente picardía, la frase: “Palta como en el motorhome”. Esta declaración, cargada de doble sentido, provocó risas incómodas y miradas de desconcierto entre los presentes, además de una ola de comentarios en redes sociales. Los usuarios, entre la sorpresa y el humor, recordaron de inmediato el escándalo de 2015 que involucró a Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez durante la filmación de El hilo rojo.

Para comprender el alcance del comentario de Juana Viale es necesario remontarse a una década atrás. En aquel entonces, Pampita y Vicuña mantenían una relación de pareja, y la actriz argentina habría sorprendido al actor chileno en un motorhome junto a la China Suárez, quien compartía rodaje con él. Pampita aseguró que los encontró “en una situación comprometedora”, mientras que la China Suárez negó de manera categórica esa versión y explicó que simplemente estaba comiendo palta y tapada con una manta de Nepal. Desde ese momento, la palta quedó asociada como símbolo de uno de los episodios más mediáticos del espectáculo local.

En medio de la tensión generada, la cocinera intentó distender el ambiente al bromear sobre el comentario de Juana: “Bueno, hoy parece que todo es con palta… ¡así que mejor no digo más nada!”.