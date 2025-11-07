Teleshow

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

Ángel de Brito dio en LAM la noticia de la ruptura de la actriz con el músico, hermano de Penélope Cruz, y padres de Cairo, de 6 años

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz: la palabra de la actriz (Video: LAM/ América)

Eva de Dominici y Eduardo Cruz tras 8 años juntos y un hijo en común habría terminado su relación. Fue Ángel de Brito quien aseguró en LAM (América) que la pareja habría decidido continuar por caminos separados. Al ser consultada sobre la versión, la actriz que se encuentra radicada en Los Ángeles optó por la cautela y evitó negar la ruptura, lo que alimentó aún más las especulaciones que circulaban desde hacía semanas.

La pareja inició su historia en 2018 en Los Ángeles y, en 2019, nació su hijo Cairo, quien se convirtió en el centro de su vida familiar. Mientras la actriz consolidaba su carrera en Hollywood, con participaciones junto a figuras como Bruce Willis y Pedro Pascal, Eduardo Cruz, productor musical y hermano de Penélope Cruz, se mantuvo vinculado al mundo artístico desde la producción y la música. A pesar de la exposición mediática de ambos, la pareja eligió resguardar su intimidad, hasta que los rumores de crisis comenzaron a ganar fuerza a finales de 2024.

Eva de Dominici y Eduardo
Eva de Dominici y Eduardo Cruz habrían puesto fin a su relación tras ocho años y un hijo en común (Instagram)

Durante un evento en el que participó, Eva de Dominici fue consultada por el programa de América sobre su situación sentimental, y la actriz prefirió no referirse al tema: “No quiero hablar de mi familia ahora”, y, ante la insistencia, añadió: “Ay, perdón. Después me veo hablando y parezco una boluda. Les mando un beso a todos”. Su postura evasiva, sumada al silencio que mantuvo en redes sociales durante la crisis, reforzó la percepción de que la ruptura era definitiva.

Las versiones sobre una posible infidelidad y un supuesto encuentro entre Eva de Dominici y el cantante Lenny Kravitz en Buenos Aires encendieron las alarmas en el entorno de la pareja en noviembre del año pasado. Según las versiones que circularon, el malestar de Cruz se debió a que la actriz habría ocultado detalles sobre su visita al hotel donde se alojaba Kravitz en el marco de los shows que dio que rockero en el país. En medio de la controversia, Eduardo Cruz publicó en sus redes sociales un mensaje enigmático acompañado de la imagen del filósofo René Descartes, lo que fue interpretado como una reacción indirecta a la situación. “Verás qué gracia cuando Descartes se entere de que hay gente que no piensa, pero sí existe”, posteó.

Sin embargo, la agencia de prensa de Eva desmintió oficialmente cualquier romance con el músico estadounidense y aclaró que ambos se conocían desde hacía años por la relación personal entre Cruz y Kravitz. Además, explicaron que la presencia de la actriz en el hotel se debió a una invitación para celebrar el cumpleaños de la hija de un miembro de la banda de Kravitz, y no a un encuentro privado.

La actriz argentina, radicada en
La actriz argentina, radicada en Los Ángeles, evitó confirmar o desmentir la ruptura durante un evento

La declaración oficial especificó: “Lamentamos tener que salir a dar explicaciones sobre la vida ‘personal’ de nuestra representada Eva De Dominici pero nos vemos en la obligación de hacerles saber que Eva conoce hace varios años al cantante Lenny Kravitz dada la estrecha relación personal que tiene su novio Eduardo Cruz con el cantante”. A través de estas palabras, su entorno aclaró la naturaleza de la relación entre la actriz y el músico estadounidense.

Respecto a los recientes encuentros entre ambos, los representantes detallaron los motivos que llevaron a Eva De Dominici a compartir espacios con el círculo cercano de Lenny Kravitz: “Eva se encuentra por unos días filmando en Argentina una película de Cohn/Duprat, protagonizada por Guillermo Francella. Si bien no pudo acompañar a Lenny en su concierto por estar con jornadas nocturnas de grabación, fue invitada el martes a la casa del promotor de Lenny Kravitz y luego al hotel en el que se aloja la banda, para celebrar el cumpleaños de la hija de Craig Cross, guitarrista de la banda”.

La representación de la artista optó por realizar esta aclaración directa para frenar especulaciones y proteger la integridad pública de De Dominici ante versiones que, consideran, podrían afectar su presente profesional: “Solo queremos aclarar esto ya que Eva está viviendo un excelente momento laboral y no nos gustaría que se vea empañado por conjeturas infundadas”.

