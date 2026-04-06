La divertida postal de Mica Lapegüe y su papá Sergio en su cuarto mes de embarazo

La futura mamá y el periodista celebraron la dulce espera con una imagen espontánea (Instagram)

Desde comienzos de marzo, la familia Lapegüe vive una de sus etapas más felices y emocionantes. Mica Lapegüe, actriz e hija del reconocido periodista Sergio, anunció que está esperando su primera hija junto a Tomás Bartolomé, y desde entonces cada día se transforma en una oportunidad para celebrar y compartir con sus seres queridos y seguidores.En esta oportunidad, la futura mamá eligió sorprender con un posteo repleto de humor y complicidad familiar.

A través de su cuenta de Instagram, Mica compartió una secuencia de fotos celebrando su cuarto mes de gestación. Pero no estuvo sola: su papá Sergio, siempre dispuesto a sumarse a las ocurrencias de su hija, fue coprotagonista de la divertida postal. “Yo estoy de 17 semanas, ¿y él? Jajaja lo que me hace reír este hombre”, escribió Mica con una sonrisa, dejando en claro la excelente relación que mantiene con su padre.

En las imágenes, se pudo ver a Mica y a Sergio de pie en el jardín de la casa familiar, ambos levantándose la remera y mostrando su pancita. Ella, con su incipiente embarazo, y él, exagerando su propio vientre, posan bajo el sol en medio de las plantas. Las sonrisas cómplices resaltan el clima distendido y el cariño que comparten padre e hija, transformando el registro en una celebración de la vida y la llegada de una nueva generación a la familia Lapegüe.

Mica y Sergio Lapegüe posaron juntos bajo el sol, mostrando sus barrigas y celebrando la llegada de la primera nieta

La secuencia de fotos no tardó en generar una catarata de comentarios y reacciones en las redes sociales. Familiares, amigos y seguidores se sumaron al festejo virtual: “Somatizando”; “Qué hermosa estás, Mica”; “La manija es tanta que hasta Sergio quedó embarazado”; “Son muy tiernos”; “Mica espera a su bebé y Sergio a mellizos”; “Cuánta ilusión deben tener”, fueron algunos de los mensajes destacados. Incluso Bochi, la mamá de Mica, y Fran Lapegüe, su hermano, no quisieron perderse la oportunidad de dejar su mensaje de apoyo y alegría.

El embarazo de Mica no solo significó una revolución para ella y Tomás, sino que también transformó la dinámica familiar. Sergio, conocido por su calidez y cercanía tanto en la televisión como en la radio, compartió públicamente la emoción y el orgullo que siente ante la llegada de su primer nieto. A comienzos de marzo, el periodista contó cómo recibió la noticia y cómo la sensación de convertirse en abuelo fue ganando espacio en su corazón: “Por fin, voy a ser abuelo. Vamos a ser abuelos, estamos felices. Voy caminando por el barrio, este es mi barrio de toda la vida... cuando pasaba por acá era chiquito, jugaba a la pelota. Cómo pasó la vida, ¿no? Y ahora voy caminando y me está diciendo de la ventana Pupi, una vecina amiga: ‘Chau, abuelo’. Una cosa... Es tan lindo, es tan hermoso todo. tan feliz. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Solo se trata de disfrutar, ¿no? Lo esperábamos con amor esto. Estamos tan contentos que a veces uno no cae, ¿viste? Decís: ‘Voy a ser abuelo’. ¡Ah, qué hermosura! Tengo unas ganas de tenerlo upa ya...“.

La actriz y el periodista compartieron risas y ternura al lucir sus panzas frente a cámara

El clima de alegría es contagioso y se refleja en cada publicación de la familia. Mica y Sergio no solo comparten la cuenta regresiva para la llegada del bebé, sino también el valor de los pequeños momentos: una tarde soleada en el jardín, una foto espontánea, una broma que termina en carcajadas. La “competencia de pancitas” se convirtió rápidamente en viral, y es el mejor ejemplo de cómo el humor y el amor pueden transformar cualquier instante en un recuerdo imborrable.

Sergio Lapegüe expresó cómo se sentía a poco tiempo de enterarse que se convertirá en abuelo (Instagram)

Mientras avanza el embarazo, la expectativa crece y la familia ya imagina el primer encuentro con el nuevo integrante. Mica, Tomás, Sergio, Bochi y Fran disfrutan cada etapa y comparten la ilusión con todos los que los siguen y acompañan. En una casa donde el cariño y la risa siempre tienen lugar, la llegada del primer nieto es el motivo perfecto para seguir celebrando la vida, los vínculos y la importancia de estar juntos.