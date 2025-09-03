La emoción de Nico Vázquez a Lionel Messi por ir a ver Rocky: “Nos regaló una noche que jamás voy a olvidar”

Lionel Messi asistió a la obra 'Rocky' de Nico Vázquez y revolucionó la calle Corrientes (Video: Instagram)

La presencia de Lionel Messi causó una de las noches más singulares en la calle Corrientes el pasado martes 2 de septiembre, cuando asistió al teatro Lola Membrives para presenciar Rocky, la obra dirigida y protagonizada por Nicolás Vázquez. La llegada del jugador transformó el clima habitual de la avenida porteña, generando una concentración de curiosos y fanáticos que se acercaron en busca de una foto junto al ídolo. El evento, gestado apenas horas antes del próximo partido de la Selección Argentina contra Venezuela, se extendió al interior y exterior del teatro, con miles de personas coreando “Dale campeón” al ver salir a Messi acompañado del elenco y de su propia familia.

La respuesta de Nico Vázquez ante el gesto de su amigo se manifestó primero en el escenario y después en sus redes sociales. Este miércoles, el actor utilizó su cuenta de Instagram para compartir palabras de gratitud y reconocer públicamente lo que significó la visita del capitán de la selección nacional en dos posteos diferentes.

En su primera publicación, acompañada por un reel que resumió los momentos más importantes de la jornada, el protagonista de la obra escribió: “Noche inolvidable, con una persona única e inigualable. Un amigo, un ser humano excepcional y, además, el mejor jugador de la historia. Gracias por visitarnos y por venir a ver Rocky. Porque como siempre digo: Rocky somos todos, y si hay alguien que representa eso, sos vos”.

Más adelante, añadió: “Haber compartido esta noche junto a tu familia, a quienes también quiero mucho, y que hayan disfrutado como cualquier familia normal, me llena de amor y de satisfacción. Estoy orgulloso de vos y me hace muy feliz verte disfrutar de lo que tanto merecés. Deseo que la vida te siga regalando momentos espectaculares, porque te los ganaste con humildad y grandeza. El mundo te ama. Te quiero con todo mi corazón”.

Esto no fue todo. Nico Vázquez realizó una segunda publicación. Esta vez, se trató de un conjunto de fotos de la noche, las cuales acompañó de un nuevo texto. “Noche y momentos inolvidables. Tener la posibilidad de estar con dos Rocky de mi vida, mi papá y Leo. Compartirlo en familia, con la suya y con la mía, con mis amigos, con mis compañeros del teatro y con tanta gente que quiero, lo hizo todavía más especial”.

A modo de cierre, el director de Rocky explicó a sus seguidores: “Leo tiene esa humildad y ese talento inmenso de hacer feliz a tanta gente y una vez más nos regaló una noche que jamás voy a olvidar. ¡Gracias, Dios!, ¡Gracias a la vida!”.

La reacción de los presentes cuando vieron al delantero en el teatro fue inmediata. En los videos que circularon por las redes sociales se observa el momento en que el actor, totalmente emocionado, invita al campeón del mundo a subir al escenario: “Gracias por estar acá. Decime qué te pareció que es importante. Y yo me muero. Que me hables vos, que me des una devolución vos...”, expresó entre risas el actor ante la multitud.

El propio Messi no esquivó el agradecimiento fiel a su estilo de perfil bajo le dirigió unas palabras al actor. “La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí, esta es una noche muy, muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires...”.

Esta no era la primera vez que Messi elegía una función de Nico para disfrutar en familia. La relación entre ambos se remonta a encuentros previos; en marzo de 2023, Messi ya había protagonizado la comedia Tootsie. Sin embargo, la aparición en Rocky tomó otro color, por tratarse de una promesa pendiente entre amigos y por el momento personal que atraviesa el actor, tras su reciente divorcio de Gimena Accardi.