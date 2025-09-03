Teleshow

La emoción de Nico Vázquez a Lionel Messi por ir a ver Rocky: “Nos regaló una noche que jamás voy a olvidar”

El actor expresó su alegría tras la visita del futbolista a una función de la obra que interpreta en el teatro Lola Membrives

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Lionel Messi asistió a la obra 'Rocky' de Nico Vázquez y revolucionó la calle Corrientes (Video: Instagram)

La presencia de Lionel Messi causó una de las noches más singulares en la calle Corrientes el pasado martes 2 de septiembre, cuando asistió al teatro Lola Membrives para presenciar Rocky, la obra dirigida y protagonizada por Nicolás Vázquez. La llegada del jugador transformó el clima habitual de la avenida porteña, generando una concentración de curiosos y fanáticos que se acercaron en busca de una foto junto al ídolo. El evento, gestado apenas horas antes del próximo partido de la Selección Argentina contra Venezuela, se extendió al interior y exterior del teatro, con miles de personas coreando “Dale campeón” al ver salir a Messi acompañado del elenco y de su propia familia.

La respuesta de Nico Vázquez ante el gesto de su amigo se manifestó primero en el escenario y después en sus redes sociales. Este miércoles, el actor utilizó su cuenta de Instagram para compartir palabras de gratitud y reconocer públicamente lo que significó la visita del capitán de la selección nacional en dos posteos diferentes.

El capitán de la Selección
El capitán de la Selección Argentina fue ovacionado por el público y recibió un emotivo agradecimiento del actor
La visita de Messi coincidió
La visita de Messi coincidió con un momento personal especial para Nico Vázquez tras su divorcio
Messi compartió la función junto
Messi compartió la función junto a su familia y destacó la experiencia como 'muy especial'
Nico Vázquez expresó su gratitud
Nico Vázquez expresó su gratitud a Messi en redes sociales y lo calificó como 'el mejor jugador de la historia'

En su primera publicación, acompañada por un reel que resumió los momentos más importantes de la jornada, el protagonista de la obra escribió: “Noche inolvidable, con una persona única e inigualable. Un amigo, un ser humano excepcional y, además, el mejor jugador de la historia. Gracias por visitarnos y por venir a ver Rocky. Porque como siempre digo: Rocky somos todos, y si hay alguien que representa eso, sos vos”.

Más adelante, añadió: “Haber compartido esta noche junto a tu familia, a quienes también quiero mucho, y que hayan disfrutado como cualquier familia normal, me llena de amor y de satisfacción. Estoy orgulloso de vos y me hace muy feliz verte disfrutar de lo que tanto merecés. Deseo que la vida te siga regalando momentos espectaculares, porque te los ganaste con humildad y grandeza. El mundo te ama. Te quiero con todo mi corazón”.

El evento generó una multitud
El evento generó una multitud de fanáticos y curiosos en el teatro Lola Membrives
Nico Vázquez logró que su
Nico Vázquez logró que su papá conociera a Lionel Messi en un encuentro posterior a la obra
La relación de amistad entre
La relación de amistad entre Messi y Vázquez se consolidó con este nuevo encuentro en el teatro

Esto no fue todo. Nico Vázquez realizó una segunda publicación. Esta vez, se trató de un conjunto de fotos de la noche, las cuales acompañó de un nuevo texto. “Noche y momentos inolvidables. Tener la posibilidad de estar con dos Rocky de mi vida, mi papá y Leo. Compartirlo en familia, con la suya y con la mía, con mis amigos, con mis compañeros del teatro y con tanta gente que quiero, lo hizo todavía más especial”.

A modo de cierre, el director de Rocky explicó a sus seguidores: “Leo tiene esa humildad y ese talento inmenso de hacer feliz a tanta gente y una vez más nos regaló una noche que jamás voy a olvidar. ¡Gracias, Dios!, ¡Gracias a la vida!”.

La familia de Messi también
La familia de Messi también dijo presente en la obra protagonizada por Nico
Las publicaciones de Nico Vázquez
Las publicaciones de Nico Vázquez reflejaron la emoción y el significado de la visita para el elenco y su familia
"Tener la posibilidad de estar
"Tener la posibilidad de estar con dos Rocky de mi vida, mi papá y Leo", escribió Nico en su publicación

La reacción de los presentes cuando vieron al delantero en el teatro fue inmediata. En los videos que circularon por las redes sociales se observa el momento en que el actor, totalmente emocionado, invita al campeón del mundo a subir al escenario: “Gracias por estar acá. Decime qué te pareció que es importante. Y yo me muero. Que me hables vos, que me des una devolución vos...”, expresó entre risas el actor ante la multitud.

El propio Messi no esquivó el agradecimiento fiel a su estilo de perfil bajo le dirigió unas palabras al actor. “La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí, esta es una noche muy, muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires...”.

Esta no era la primera vez que Messi elegía una función de Nico para disfrutar en familia. La relación entre ambos se remonta a encuentros previos; en marzo de 2023, Messi ya había protagonizado la comedia Tootsie. Sin embargo, la aparición en Rocky tomó otro color, por tratarse de una promesa pendiente entre amigos y por el momento personal que atraviesa el actor, tras su reciente divorcio de Gimena Accardi.

Temas Relacionados

Lionel MessiNico VázquezRockyLola Membrives

Últimas Noticias

Peter Lanzani sorprendió con un rotundo cambio de look: el motivo

El actor se mostró con un estilo completamente diferente al que acostumbraba a usar desde hace un tiempo

Peter Lanzani sorprendió con un

Natalia Oreiro opinó sobre la actualidad del cine argentino y se diferenció de Guillermo Francella

Durante el estreno de La mujer de la fila, la actriz celebró la diversidad de estilos y proyectos en la industria. “Creo que todos pueden convivir”, expresó

Natalia Oreiro opinó sobre la

Licha López contó el motivo de su separación de Mica Tinelli tras seis años de relación

Al aire de Infobae en Vivo, Juan Etchegoyen mostró el diálogo que mantuvo con el futbolista sobre la ruptura con la influencer

Licha López contó el motivo

Los días de Maxi López en familia: las tiernas imágenes con Elle y la ecografía del bebé de Daniela Christiansson

El exfutbolista contó cómo avanza el embarazo de su esposa, con quien está esperando el segundo hijo de la pareja

Los días de Maxi López

Mar Tarrés habló sobre su proceso de pérdida de peso y las críticas que enfrentó en las redes: “Me dicen anoréxica”

En Mujeres Argentinas, la influencer dio detalles de su transformación, recordó momentos difíciles y se refirió al bullying que vivió debido a su imagen

Mar Tarrés habló sobre su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren en un diente de

Descubren en un diente de mamut microbios que vivieron en la Tierra hace un millón de años

Dólar: cuántas divisas ya vendió el Tesoro y qué prevé el Gobierno para las próximas semanas de tensión electoral

Trágico incendio en Ushuaia: se prendió fuego una casa, murieron los tres hijos y los padres quedaron internados

Los vuelos en agosto tuvieron uno de los peores desempeños del año debido a las medidas gremiales

Escándalo en la Convención Reformadora de Santa Fe: el presidente amenazó con golpear a otro constituyente

INFOBAE AMÉRICA
La defensa de un ex

La defensa de un ex ministro de Bolsonaro admitió que hubo planes golpistas

Daniel Hendler estrenó en el Festival de Venecia su comedia rioplatense sobre una fuga policial

Ecuador: tensión en el correísmo por la postura de alcaldes sobre el Cártel de los Soles

El terremoto en Afganistán: una tragedia que desnuda la vulnerabilidad estructural de un país en crisis

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un creen que los hombres van a poder vivir 150 años y hablaron de “alcanzar la inmortalidad”

TELESHOW
Peter Lanzani sorprendió con un

Peter Lanzani sorprendió con un rotundo cambio de look: el motivo

Natalia Oreiro opinó sobre la actualidad del cine argentino y se diferenció de Guillermo Francella

Licha López contó el motivo de su separación de Mica Tinelli tras seis años de relación

Los días de Maxi López en familia: las tiernas imágenes con Elle y la ecografía del bebé de Daniela Christiansson

Mar Tarrés habló sobre su proceso de pérdida de peso y las críticas que enfrentó en las redes: “Me dicen anoréxica”