Lucía Galán habló de su salud a meses de su operación de un quiste premaligno en el páncreas: “Celebrar la vida”

Invitada al clásico programa de Mirtha Legrand, la cantante repasó el inesperado diagnóstico que vivió en 2024 y la ardua recuperación que le permitió volver a los escenarios

Martina Cortés

Por Martina Cortés

A meses de ser intervenida quirúrgicamente, Lucía Galán se refirió a su estado en la "mesaza" (La Noche de Mirtha - El Trece)

En cada emisión de su clásico programa, Mirtha Legrand logra que sus cenas se transformen en momentos inolvidables para sus invitados y televidentes. El sábado por la noche, la icónica conductora reunió alrededor de su mesa a figuras como Martín Bossi y Laurita Fernández, protagonistas de la exitosa obra La cena de los tontos, Eugenia Tobal y los cantantes Joaquín y Lucía Galán del emblemático dúo Pimpinela. Entre anécdotas y risas, hubo lugar para abrir el corazón: la noticia principal fue el testimonio de Lucía sobre el difícil momento de salud que atravesó a mediados de 2024, cuando debió ser operada de un quiste premaligno en el páncreas.

Durante la noche, Mirtha se mostró interesada en conocer el estado actual de Lucía. Ante la pregunta de la anfitriona en el ciclo La noche de Mirtha (El Trece), la cantante se sinceró: confirmó que ese episodio quedó atrás y que pudo retomar sin contratiempos tanto su vida personal como su carrera artística. “Hacía mucho que no hacía una fiesta pero después del año pasado, que fue un año bastante complicado de salud, me pareció que hay que celebrar la vida”, remarcó Lucía ante la atenta escucha de todos.

La respuesta conmovió especialmente a Mirtha, quien además aprovechó la oportunidad para contar que ambas comparten el mismo kinesiólogo. “Te repusiste muy bien”, la halagó la diva. Galán contó, a modo de balance, que “hace un año y dos meses que me operé en el Mater Dei. Entonces dije: ‘bueno, voy a celebrar’”. Por esa razón, decidió festejar su cumpleaños número 64 de una manera especial. “Más que nada por eso, porque uno pasa por situaciones extremas y cree que siempre va a estar todo bien, y en un segundo la vida te cambia con una noticia”, compartió la artista.

Lucía se sinceró sobre cómo
Lucía se sinceró sobre cómo decidió festejar a meses de su operación (Captura de video)

El recuerdo de ese período agitado sigue fresco en la memoria. Fue la propia artista quien optó por comunicar el diagnóstico y su tratamiento de forma directa a sus seguidores. A través de un video en su cuenta de Instagram, se sentó ante la cámara y relató: “Hola, ¿qué tal a todos? Quise dar personalmente este mensaje para que tengan la noticia de primera mano. El año pasado en Madrid, haciéndome una tomografía computada por un tema de infección de bronquios, los médicos hicieron milagrosamente un descubrimiento”.

Con sinceridad, continuó: “Encontraron un quiste premaligno en mi páncreas. Se hizo un seguimiento exhaustivo en todo este tiempo y la conclusión a la que se llegó es que tengo que ir a cirugía, tienen que cortar la cola del páncreas, que es donde tengo el quiste, pegado a la pared, es un quiste mucinoso, como lo llaman los médicos, y esto es para prevenir el cáncer de páncreas”. La inesperada noticia generó preocupación entre fanáticos y colegas, aunque la manera directa y esperanzada en que la cantante afrontó el proceso fue recibida como un ejemplo de coraje y transparencia.

A corazón abierto, Lucía Galán contó que los médicos le descubrieron un quiste premaligno en el páncreas (Instagram)

El mensaje incluyó un pedido especial a la audiencia y al cuerpo médico: “Esto fue un hallazgo milagroso, que a pesar de todo lo difícil que va a ser atravesar esto, agradezco a Dios que me lo hayan detectado a tiempo. Y también quiero pedir, quizás, a los médicos que hagan estos controles de abdomen, para prevenir tantos cánceres de páncreas... Que ya cuando uno está mal es demasiado tarde, porque hizo metástasis por todo el cuerpo”, reflexionó la artista, convirtiendo su experiencia personal en un llamado a la prevención.

A casi un año y medio del diagnóstico y la intervención, Lucía celebra la vida rodeada de familia, amigos y público, con la vitalidad de siempre y la decisión de convertir aquel susto en una oportunidad para disfrutar y agradecer. Anécdotas como la suya logran que la tradicional mesa de Legrand se transforme, como cada sábado, en un espacio de encuentros, emociones y lecciones de vida que trascienden la pantalla.

