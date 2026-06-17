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Se viralizó el sorprendente gesto que tuvo El Rubius cuando conoció a Gaspi: “Regalame un abrazo”

El clip del encuentro entre ambos influencers volvió al centro de la escena tras el fatídico accidente aéreo del argentino

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En su participación en el vivo del reconocido youtuber español-noruego, Gaspi y él protagonizaron un tierno momento que captó la atención de sus seguidores en las redes (X)

El universo del streaming y de YouTube continúa conmocionado por la trágica muerte de Gaspi, el joven creador de contenido argentino cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz. El accidente aéreo que ocurrió en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, no solo se llevó seis vidas, sino que también apagó la energía de uno de los referentes más queridos y auténticos de la comunidad digital. A medida que la noticia se propagaba a través de redes sociales y portales, los recuerdos y homenajes no tardaron en multiplicarse. Entre ellos, uno de los momentos más evocadores fue el gesto de El Rubius, uno de los streamers más reconocidos del mundo, durante la primera visita de Gaspi a su casa en agosto pasado.

Aquel encuentro, que quedó registrado frente a cámara y fue compartido por miles de seguidores, mostró el costado más humano y generoso de ambos creadores. El Rubius se mostró visiblemente entusiasmado por recibir al argentino. “Gaspi, te mereces esto”, le dijo mientras le entregaba un control exclusivo de una reconocida consola de videojuegos. Gaspi, sorprendido y agradecido, respondió: “¡Qué bien!”. El español, sin dudar, le ofreció aún más: “Para que empieces a jugar de nuevo, ¿vale?”.

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Sin perder el humor, Gaspi le confesó que no tenía la consola, lo que provocó risas entre ambos. “Pues te la regalo”, insistió El Rubius, a lo que Gaspi aclaró: “No, no, tengo”. La escena siguió con un intercambio espontáneo y divertido, hasta que Rubius, generoso, le reafirmó: “Te regalo lo que quieras, rey”. El joven de 23 años no pidió objetos materiales: “Regálame un abrazo”, pidió. Finalmente, el argentino aceptó el obsequio y se fundieron en el abrazo, dejando una postal de compañerismo y sencillez.

Captura de pantalla de un tuit de El Rubius en un fondo negro, expresando tristeza por la muerte de Gaspi con texto blanco y un corazón rojo
El domingo, El Rubius publicó un emotivo mensaje en Twitter lamentando la pérdida de Gaspi (X)

Esa secuencia, que en su momento fue celebrada por los seguidores de ambos, cobró otro significado tras el fallecimiento de Gaspi. El clip se viralizó nuevamente y los mensajes de los fans llenaron los comentarios de nostalgia y admiración. “Me destruye, posta”; “El tipo nunca pidió nada. Solo daba”; “Era un tipazo”; “Dios mío, qué injusta es la vida”; “Qué buen regalo. Ni me imagino lo que Rubius daría por un abrazo otra vez”; “Para que el Rubius lo dejara entrar así en su vida, Gaspi debió ser ‘el tipazo’”; “Ambos demostraron tener un corazón enorme”, fueron solo algunas de las frases que se destacaron y dieron cuenta del cariño genuino que el muchacho despertaba, tanto en sus colegas como en su audiencia.

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La muerte de Gaspi afectó profundamente a quienes compartieron proyectos, charlas y sueños en el mundo del streaming. El Rubius fue uno de los primeros en expresar su dolor a través de las redes sociales. En su cuenta de X, el streamer escribió el mismo domingo: “Estoy destrozado. Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona. Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido“.

El Rubius compartió su angustia ante la repentina muerte del youtuber argentino en un accidente en Río de Janeiro (Instagram)
El Rubius compartió su angustia ante la repentina muerte del youtuber argentino en un accidente en Río de Janeiro (Instagram)

Y en ese mismo posteo, el reconocido youtuber sumó: “Hacen falta más personas como tú en este mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gaspi”.

Hoy, mientras el mundo del streaming sigue procesando la noticia y multiplicando los homenajes, el recuerdo de Gaspi se mantiene vivo en cada video, en cada anécdota y en cada mensaje que destaca su bondad y autenticidad. La historia de su encuentro con El Rubius es solo uno de los tantos capítulos que lo muestran tal cual era: un auténtico creador de alegría y buen ánimo, capaz de dejar una huella indeleble en quienes lo cruzaron, tanto en la virtualidad como en la vida real.

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GaspiMuerte de GaspiMurió GaspiChoque de helicópterosAccidente

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