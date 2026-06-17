Juli Savioli, la expareja de Gaspi, respondió a los ataques tras la muerte del youtuber: “Se está perdiendo todo lo humano”

La joven recibió una catarata de comentarios negativos por hablar de la muerte de su expareja (Video: TikTok)

El domingo amaneció en Río de Janeiro con una noticia que sacudió a la comunidad del streaming argentino y global: la colisión de dos helicópteros en el barrio de Recreio dos Bandeirantes dejó seis muertos, entre ellos Gaspar Prim Díaz, conocido por todos como Gaspi. La tragedia se expandió velozmente por redes y portales, y con ella llegaron también las reacciones de quienes lo conocieron de cerca. Una de las primeras en hablar fue Juli Savioli, su expareja, que expresó públicamente su dolor. Lo que no esperaba era lo que vino después.

Las críticas en redes sociales no tardaron en aparecer. Cuestionaron su reacción, juzgaron la forma en que expresó el duelo y pusieron en duda la legitimidad de su dolor basándose en entrevistas previas y en lo que ella había mostrado en sus redes. Ante ese panorama, Juli decidió subir un video a su cuenta de TikTok con un descargo extenso y sin filtros.

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“Yo no entiendo cómo el dolor es juzgado, cómo opinan, cómo critican el dolor de una persona”, arrancó. Desde el primer segundo del video, la influencer fue directa con quienes la habían atacado. Explicó que no es alguien que suba contenido personal con frecuencia y que lo poco que se sabe de ella proviene de entrevistas, muchas de ellas humorísticas, que no reflejan la totalidad de su vida. “La gente no se puede basar en entrevistas, menos en entrevistas humorísticas o no. Lo que uno muestra en las redes sociales, por favor, es el dos por ciento de la vida de uno”, dijo.

La joven se enteró la noticia de su muerte por medio de las redes sociales y la televisión

Sobre el duelo en sí, fue contundente: “Es un momento de duelo y cada uno duela a su forma, porque me marcó la vida”. Reconoció que la relación con Gaspi tuvo sus complejidades, pero eligió no entrar en detalles. “Obviamente todo lo que es intenso tiene sus partes malas y sus partes buenas. Y nunca me voy a poner a hablar de lo bueno, porque si yo escupo algo bueno acá te lo transforman en mierda”, señaló.

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Juli también anticipó que las críticas no van a detener su actividad en redes. “Para anticiparme al odio, porque sé que es lo que más hay, te pase lo que te pase, algo bueno, algo malo, yo voy a tener que seguir creando, pero es lo que a mí me mantiene conectado con ustedes”, afirmó. Y cerró con un llamado que fue más allá de su situación personal: “Abracen su vida, abracense, pregúntense cómo están, pregúntenle al resto cómo está, hablen, charlen, porque se está perdiendo todo lo humano. No se llenen tanto de chismes. Todo vida de otro, vida de otro. ¿Qué te estás dando? ¿Qué le estás dando al otro? Sean conscientes, practiquen la conciencia, entiendan que ayudando se ayudan ustedes”.

Antes de cerrar el video, Juli reservó sus últimas palabras para la familia y el entorno más cercano de Gaspi: “Solamente les quiero desear todo el amor y todo el apoyo a la familia y a los amigos más cercanos”. El video no terminó ahí. Juli agregó dos placas de texto sobre fondo negro. En la primera escribió: “Hay mucha gente que se aprovecha de la ingenuidad y credibilidad del espectador. Las redes están manipuladas. Acordate, no podés conocer a nadie a través de las redes sociales. Conozcan y ayuden a las personas que tienen cerca. Vivan y háganse cargo de su existencia para que ustedes se sientan mejor”.

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El posteo que hizo la influencer luego de enterarse de la noticia del accidente (Instagram)

En la segunda, dirigió sus palabras a quienes la apoyan: “Y gracias a todos los que me brindan amor. Espero se les duplique siempre. Los amo y valoro muchísimo. Son mi día a día. Seguiré creando con ustedes. Pase lo que pase, sacaremos más fuerza”.

Cuando se enteró de la noticia la joven compartió un mensaje desgarrador en sus redes sociales, reflejando el desconcierto y la angustia del momento. “Gente por favor me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor, ¿alguien sabe si es real? ¿Está confirmado?”, escribió junto a una foto donde se la ve llorando, apenas treinta minutos después de recibir la noticia.

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Luego, en otro posteo, expresó toda su tristeza. “No tengo palabras, no las encuentro. Me cuesta pensar que es real. Tengo dolor, presión y vacío en el pecho”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram, algunas horas después de la confirmación. “Solo sé que te guardo en mi corazón. No creo que lo pueda asimilar nunca”. El texto, escrito sobre una foto en la que se la ve recostada, cerró con una promesa que resumió el tono de toda la publicación: “Te transformaré en mi motor. Te agradezco de por vida”.