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Jairo festejó sus 77 años con un encuentro íntimo y familiar: “Soy una persona afortunada”

El cantante compartió una serie de instantáneas del momento vivido junto con su pareja, sus hijos y sus nietos

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Jairo y un grupo de nueve personas posan sonrientes alrededor de una mesa con postres, bajo una pancarta de 'Feliz Cumpleaños' y globos en un interior
Jairo sonríe alegremente rodeado de su familia en una celebración íntima por su cumpleaños número 77.

La celebración del cumpleaños número setenta y siete de Jairo fue un encuentro marcado por la calidez y la intimidad familiar. El reconocido cantante argentino, cuyo nombre completo es Mario Rubén González Pierotti, eligió compartir este momento especial rodeado de su pareja, sus hijos y sus nietos, lejos de los flashes y el bullicio de grandes eventos.

Las imágenes difundidas por el propio Jairo en sus redes sociales reflejan un ambiente hogareño, distendido y alegre. Se observa una mesa sencilla, decorada con tortas caseras y un cartel de “Feliz Cumpleaños”, enmarcando una escena en la que la cercanía y el afecto familiar son protagonistas. En una de las fotos más significativas, aparece junto a su pareja, Laura Bonfante, ambos sonrientes y relajados, con la torta de cumpleaños delante y el número 77 en dorado como único guiño a la cifra celebrada.

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El artista acompañó las instantáneas con un mensaje que resume el espíritu de la jornada: “Cumpleaños 77. Agradecido y feliz. Como dijo mi querido nieto Leonardo al cumplir 5 años ‘Sono molto Fortunato’ soy una persona afortunada. Gracias por estar llenando teatros y siguiéndome en redes. Los abrazo a cada uno”. El posteo no solo da cuenta de la satisfacción personal de llegar a esta edad rodeado de afectos, sino que también transmite un sentimiento de gratitud hacia su público y seguidores.

Jairo, con cabello gris, sonríe en una mesa de cumpleaños con su hijo Yaco y dos nietos. Hay una torta con velas "77", postres y un cartel "Feliz Cumple"
Jairo celebra su cumpleaños número 77 con su hijo Yaco y sus nietos en una reunión familiar íntima, sonriendo junto a la torta.

La celebración se desarrolló en el hogar, con la presencia de sus afectos más cercanos. Cabe recordar que Jairo tuvo cuatro hijos junto a su fallecida esposa, Teresa Sainz de los Terreros: Iván, actor y músico conocido por su participación en tiras televisivas argentinas; Yaco, músico y productor que suele acompañar a su padre en el escenario; Mario y Lucía. De la rama de Yaco proviene Fran Posse, nieto de Jairo y músico que compartió giras junto al cantante.

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El ambiente distendido y la alegría de los presentes se evidencian en cada una de las fotografías. Todos compartieron la mesa, posaron para las fotos y disfrutaron de tortas elaboradas en casa, sin lujos ni ostentaciones. La presencia de Laura Bonfante, actual pareja del artista, completó el círculo íntimo, reforzando la imagen de una familia unida en torno al homenajeado.

La sencillez de la celebración fue uno de los aspectos más destacados por los seguidores del cantante en las redes sociales. Una de las seguidoras subrayó: “Cuando la gente es humilde, sencilla y con don de gente no precisa demostrar nada... Cumpleaños sencillo, con tortas caseras, hechas por la familia y en la calidez de un hogar común y corriente. Otros, con mucho menos, no se cansan de ostentar y tendrían 3 o 4 tortas de confitería carísimas en una mesa mucho más aparatosa. Un grande, Jairo y su familia. Felices 77 y por muchos más”.

Jairo y Laura Bonfante, ambos sonriendo, posan frente a un pastel de cumpleaños blanco con velas doradas en forma de "77"
Jairo celebra su cumpleaños número 77 junto a su esposa Laura Bonfante, sonriendo alegremente frente a un pastel decorado con el número "77".

El cumpleaños no solo fue motivo de celebración en el ámbito familiar, sino que también generó una fuerte repercusión entre colegas, músicos y figuras del espectáculo. Desde sus redes sociales, el cantante recibió mensajes y muestras de cariño de personalidades como Soledad Pastorutti, quien escribió: “¡Felicidades querido Jairo!”. Y él, en respuesta, manifestó: “Sole querida. Gracias. Un abrazo enorme a vos y tu hermosa familia”.

A estos saludos se sumaron Manuel Wirtz, quien expresó: “Gracias, querido”, y Yamila Cafrune, con un afectuoso: “¡Feliz cumple querido Cantor! ¡Por muchos más!”. También enviaron sus felicitaciones Juan Alberto Mateyko y Carla Peterson, entre otros, evidenciando el respeto y el cariño que el músico cosecha en el ambiente artístico.

Jairo, un hombre con cabello gris y camisa a cuadros, sonríe sentado a una mesa, con las manos juntas frente a un pastel de cumpleaños de fútbol
Jairo festeja su cumpleaños número 77 con una sonrisa, rodeado de sus seres queridos y con una torta temática de fútbol.

La interacción con colegas y figuras públicas aportó un matiz especial al festejo, pero el propio Jairo se encargó de enfatizar el valor de la cercanía familiar y la gratitud hacia quienes lo siguen y apoyan en cada etapa.

La celebración del cumpleaños 77 de Jairo se convirtió, así, en un testimonio del valor de los lazos familiares, la gratitud y la humildad, elementos que forman parte de su vida y de su carrera.

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