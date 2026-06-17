Evangelina Anderson festejó el triunfo de Argentina en el Mundial con una exigente rutina de entrenamiento

Tras la victoria de Argentina en el Mundial 2026, la modelo compartió su rutina de entrenamiento y el look que eligió (Video: Instagram)

Evangelina Anderson no dejó pasar el debut ganador de la Selección argentina en el Mundial 2026 sin su propio gesto de apoyo, y lo hizo a su manera: desde el gimnasio, con la camiseta celeste y blanca puesta y una serie de stories que rápidamente circularon entre sus seguidores.

El outfit que eligió combinó fervor mundialista con su estética habitual de entrenamiento. La camiseta de la Selección, en versión crop top, llevaba su nombre impreso en la espalda —“EVA ANDERSON”— junto al número 11, un detalle personalizado que no pasó desapercibido. La completó con calzas bordo de corte ajustado con franja lateral blanca que terminó en una mini bandera nacional en la zona de los tobillos y zapatillas blancas. El pelo, recogido en una coleta, terminaba de definir un look que mezclaba los colores de la Albiceleste con una paleta deportiva propia.

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Las primeras imágenes que publicó fueron selfies frente al espejo del gimnasio, tomadas desde distintos ángulos. En una de ellas posó de espaldas, mostrando el detalle de la camiseta con su nombre y número. En otra, de frente, con una sonrisa y los dedos en señal de victoria. Una tercera captura la mostró caminando hacia el espejo, con el teléfono en mano y una actitud más descontracturada, como si la cámara la hubiera atrapado en movimiento.

Evangelina Anderson entrena en el gimnasio con un atuendo que rinde homenaje a la bandera argentina, mostrando su apoyo a la selección.

El registro más elaborado llegó cuando posó con las máquinas que tiene el gimnasio para ofrecerle. La modelo, con las manos tomadas de las cuerdas y la mirada hacia atrás, en una pose que combinó el entrenamiento con la producción. La imagen, con mejor iluminación y encuadre que las selfies, mostró el outfit completo desde otro ángulo y se convirtió en la más difundida de la serie.

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Las últimas stories sumaron movimiento al contenido. En dos videos consecutivos, Evangelina apareció haciendo sentadillas con la camiseta de la Selección puesta, el pelo suelto moviéndose con cada repetición y la misma combinación de calzas bordo y medias celestes y blancas. El gimnasio, con sus máquinas, espejos y el característico ambiente de luz fría, funcionó como escenario de fondo en todas las publicaciones.

El look y el entrenamiento fueron la manera que encontró la modelo para celebrar la victoria que consiguió el seleccionado nacional en el Estadio de Kansas City ante Argelia que fue histórico por dos razones: por un lado Messi logró convertir su primer hattrick en una Copa del Mundo y a su vez se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales, con posibilidades de seguir sumando tantos.

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El debut de Argentina en el Mundial 2026 tuvo al país entero pendiente de la cancha. El torneo, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, sumó además una carga emocional extra para los hinchas: muy probablemente sea la última actuación de Lionel Messi en una Copa del Mundo.

La panelista de Cortá por Lozano tuvo un divertido ida y vuelta con uno de sus compañeros de trabajo (Video: Instagram)

Y Anderson se sumó a la fiebre mundialista desde el primer momento, a diferencia de lo que ocurrió en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, ediciones en las que vivió el Mundial de cerca junto a su expareja Martín Demichelis, esta vez le tocó quedarse lejos de la acción. Aun así, eso no fue motivo para bajar el entusiasmo.

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La modelo eligió sumarse al clima mundialista desde el piso del programa Cortá por Lozano, de Telefe, donde compartió un video en sus redes sociales jugando con una pelota de cabeza junto a su compañero de panel Augusto Telias. En un momento del clip, la pelota le golpeó la nariz, pero Anderson no se detuvo y siguió en la jugada. El propio Telias reposteó el video con un mensaje que no dejaba dudas sobre su opinión: “coca-cola con una crack”.