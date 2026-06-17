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Así vivieron las mujeres de la Selección el triunfo contra Argelia: festejos en familia y aliento incondicional

Antonela Roccuzzo, Valentina Cervantes, Camila Galante, Agustina Gandolfo fueron algunas de las esposas que alentaron a los futbolistas junto a sus hijos

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Portada esposas de la Scaloneta
Antonela Roccuzzo, Camila Galante y Valentina Cervantes alentaron a sus parejas

La noche del martes tuvo un condimento extra para la Selección Argentina: la emoción y el respaldo incondicional de las familias que acompañan a los jugadores desde las tribunas y desde cada rincón del mundo. El triunfo ante Argelia en Kansas no solo desató la alegría en el plantel, sino que también se vivió a pura celebración entre quienes siguen el recorrido del equipo fuera de la cancha. En este marco, algunas de las esposas y parejas de los futbolistas compartieron en redes sociales la intimidad y el entusiasmo con los que vivieron el partido, transformando el festejo en una postal familiar y colectiva.

Antonela Roccuzzo acompañó a la Selección Argentina desde la tribuna del estadio en Kansas, donde el equipo venció a Argelia el martes por la noche. Junto a sus tres hijos, la esposa de Lionel Messi lució la camiseta albiceleste y compartió la emoción de la victoria en familia, celebrando el resultado y el extrardinario desempeño del capitán con un mensaje de apoyo: “¡Vamooos Argentina! Con vos siempre @leomessi !!!! Sos increíble!!”.

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Una de las primeras en mostrar su alegría fue Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández. Desde el estadio, Valentina publicó una selfie junto a su hijo menor, Benjamín , todos vestidos con la camiseta alternativa de la selección, bajo el sol de Kansas y en pleno clima de celebración. “¡VAMOS ARGENTINA CARAJOOOO!” escribió en mayúsculas, sumando emojis y la bandera argentina a su mensaje. El posteo no tardó en llenarse de comentarios y reacciones, incluido el propio Enzo, que le respondió “Mi vida” acompañado de un corazón azul.

Las imágenes muestran a Valentina y su hijo sonriendo, disfrutando del ambiente festivo y rodeados de otros hinchas. Además, compartió una foto tomada desde el interior de un auto, en la que se ve a sus hijos asomados por la ventana, con la bandera argentina ondeando y la complicidad de una madre que vive cada paso del Mundial como un nuevo capítulo en la historia familiar. Más tarde, Valentina subió otra imagen, ya de noche, con su hija en brazos y el estadio iluminado de fondo, sellando la jornada con una sonrisa y el orgullo de representar los colores celeste y blanco.

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Las esposas de los futbolistas de la Selección Argentina tras el partido
Los hijos de Cervantes y Fernández, Olivia y Benjamín, posaron frente al espejo de un auto
Las esposas de los futbolistas de la Selección Argentina tras el partido
Olivia lució con orgullo la camiseta de su papá, Enzo Fernández
Las esposas de los futbolistas de la Selección Argentina tras el partido
Valentina junto a Olivia a las afueras del estadio
Las esposas de los futbolistas de la Selección Argentina tras el partido
Camila Galante, la pareja de Leo Paredes, posó junto a sus tres hijos luego del partido del conjunto albiceleste

En Kansas también estuvo Camila Galante, esposa de Leandro Paredes. La empresaria eligió Instagram para compartir fotos junto a sus tres hijos, todos vestidos con camisetas argentinas y posando en la puerta del estadio. “Vamos Argentina. Vamos mi amor @leoparedes20. ¡Te amamos con el alma! Hoy y siempre con vos”, escribió, acompañando el texto con corazones y estrellas. Además, aclaró la inquietud de muchos seguidores respecto a la salud de su hijo menor, quien sufrió una caída cuando su padre lo metió a la cancha luego del partido. “Lauti está bien”, expresó, sumando un emoji sonriente y generando alivio en la comunidad virtual. Paredes, atento a cada gesto, respondió con un “Mis amores los amo tanto” y un corazón rojo.

En otra imagen, Camila aparece en el colectivo con uno de sus hijos en brazos, ambos con la camiseta albiceleste, en un instante de ternura y calma antes de la vorágine del partido. La familia Galante-Paredes mostró así el costado más cálido del Mundial, donde el apoyo y la presencia se vuelven tan importantes como la pasión por el fútbol.

Otra de las que se sumó al festejo fue Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez. Muriel compartió una foto a contraluz, con el sol cayendo sobre el estadio y ella al frente, luciendo la camiseta argentina número 6 y una sonrisa amplia. “¡VAMOOOS!” escribió en el pie, dejando ver la emoción del momento. Lisandro no tardó en responder. “Sos perfecta mi amor”, escribió, acompañado de emojis de corazones y ojos de enamorado.

Muriel también posó con su familia, todos vestidos con la camiseta del zaguero, en otra postal que subraya la importancia del acompañamiento y el sentido de pertenencia. Incluso la hija pequeña de la pareja se sumó al ritual, con una foto en la que se la ve jugando en el césped, enfundada en la camiseta número 6 y con el pelo recogido en dos colitas.

Las esposas de los futbolistas de la Selección Argentina tras el partido
Lautaro, el hijo menor de Galante y Paredes, lució los colores del equipo
Las esposas de los futbolistas de la Selección Argentina tras el partido
Camila y su hijo menor lucieron la camiseta de Paredes para mostrar su apoyo en el encuentro deportivo
Las esposas de los futbolistas de la Selección Argentina tras el partido
A las afueras del estadio, Muriel posó sonriente y vistió con orgullo la camiseta de su pareja

Por su parte, Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, compartió en sus historias una imagen grupal tomada en Kansas, donde la familia Mac Allister posó con una bandera personalizada: “ALEXIS 20, LA PAMPA ¡Siempre presente!”. En la foto aparecen varios integrantes de la familia y amigos, todos vestidos con la camiseta argentina y sonriendo frente al estadio, un guiño a las raíces y a la representación pampeana en la Copa del Mundo.

Agustina Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, compartió una imagen desde el ascensor junto a sus hijos y seres queridos, todos vestidos con la celeste y blanca. “Los amo. Siempre bancando”, escribió, dejan. Con la ilusión de transitar su primer mundial, Emma Ramírez, novia de Nico Paz, se sumó al aliento con una postal en la que aparece luciendo la camiseta argentina y dedicando un guiño cómplice a la cámara, reflejando el entusiasmo que se vive puertas adentro de la concentración.

Un grupo de seis personas, incluyendo dos mujeres, dos hombres y dos niños, posan para una selfie en un ascensor, todos vestidos con camisetas de Argentina
Agustina Gandolfo y familia, camino a alentar a Lautaro y la Scaloneta
Emma Ramírez, con pelo castaño y camiseta de Argentina, se toma una selfie en el espejo. Guiña un ojo y sostiene un smartphone blanco con la imagen de un hombre en la funda
La española Emma Ramírez, pareja de Nico Paz, estuvo en el debut mundialista del volante

Cada una de estas publicaciones reflejó la alegría y la unión que atraviesan a las familias de los jugadores. Las redes sociales se convirtieron en un puente entre la cancha y el afuera, permitiendo que la emoción se multiplique y que cada festejo tenga su eco en los hogares argentinos y en las tribunas del mundo. El triunfo ante Argelia no fue solo una victoria deportiva, sino también un momento para celebrar el amor, el apoyo y la pertenencia que los rodea.

Las esposas de los futbolistas de la Selección Argentina tras el partido
La familia de Lisandro Martínez, encabezada por Muriel López Benítez, se reunió en Kansas para alentar al defensor y celebrar la victoria de la Selección
Las esposas de los futbolistas de la Selección Argentina tras el partido
Aurora, la pequeña hija de Muriel y Lisandro Martínez
Las esposas de los futbolistas de la Selección Argentina tras el partido
Ailén Cova celebró el triunfo junto a su hija con Alexis y su familia (Instagram)

Así, la noche en Kansas dejó una galería de imágenes que quedarán en la memoria de quienes viven el fútbol como una extensión de la vida cotidiana. Antonela Roccuzzo, Valentina Cervantes, Camila Galante, Agustina Gandolfo, Muriel López Benítez, Ailén Cova y Emma Ramírez no solo alentaron a sus parejas, sino que también compartieron con sus seguidores el costado más humano y familiar de la Selección Argentina, en un Mundial que se vive tanto dentro como fuera de la cancha.

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