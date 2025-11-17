Teleshow

Katja Alemann recordó a Omar Chabán a 11 años de su muerte: “Soñé que seguíamos conversando”

La actriz le dedicó una publicación al empresario, con quien estuvo casada 16 años y fue su compañera en sus últimos años en la cárcel tras su condena por la tragedia de Cromañón

Katja Alemann recordó a Omar
Katja Alemann recordó a Omar Chabán a 11 años de su muerte: “Soñé que seguíamos conversando” (Instagram)

Desde las playas de México, a donde viajó por el primer cumpleaños de su nieto, Katja Alemann compartió toda su emoción por un nuevo aniversario, a 11 años de la muerte de Omar Chabán, el empresario creador de Cemento y recordado por la tragedia de República Cromañón en la que murieron 194 personas.

La actriz, quien fue su esposa durante 16 años antes de separarse en 2001 y lo acompañó durante sus últimos años de vida que pasó en la cárcel de Marcos Paz y en su último año de prisión domiciliaria, compartió sus sensaciones en una fecha especial: “Hoy hace 11 años te fuiste. Y hoy hace 1 año nació mi nieto Apolo. Es una feliz coincidencia, porque puedo celebrar un nacimiento, en vez de penar una muerte. Ambos dragones”.

Soñé hoy que seguíamos conversando. Y yo te decía, ‘pero estás igual’, aunque estés muerto. Me mirabas descreído como siempre. Pero yo te veía ahí, en frente mío, y no entendía cómo no te dabas cuenta. Estás acá, te repetí. Seguimos conversando”, escribió la actriz en sus redes en una publicación que acompañó con una fotografía de Chabán en los años en los que estaban casados.

“Soñé hoy que seguíamos conversando.
“Soñé hoy que seguíamos conversando. Y yo te decía, ‘pero estás igual’, aunque estés muerto", escribió Katja Alemann al recordar a Omar Chabán (Instagram)

“Al despertar mi hija le había hecho una torta de sandía y frutas a mi nieto Apolo, en su primer cumpleaños. Y celebramos, cantamos, le regalamos juguetes y se comió casi toda la sandía, que le encanta”, expresó. “La vida es eterna. Seguimos existiendo y nos volvemos a encontrar, una y otra vez, todos los que orbitamos en la galaxia común. No existe el tiempo, ni el espacio. Todo es. Así desperté”, manifestó, sensibilizada.

El recuerdo de Katja sobre las últimas horas de Omar Chabán surgió desde un lugar de intimidad, lejos del estruendo mediático habitual en torno al empresario. En noviembre de 2014, tras la muerte del empresario a los 62 años, la actriz publicó en su perfil de Facebook un texto en el que compartió detalles inéditos sobre el tiempo que pasó a su lado en la etapa final de su vida y expresó el vínculo que los unió mucho más allá de lo sentimental.

Katja Alemann lo acompañó en
Katja Alemann lo acompañó en el recorrido judicial tras la tragedia de Cromañón y durante la larga enfermedad que derivó en su muerte (Instagram)

En el mensaje, la figura evocó la fortaleza de Chabán durante sus días en terapia intensiva y relató el momento en que lo visitó antes de su fallecimiento: “El domingo, viéndote sufrir en terapia intensiva, te pregunté si sabías lo mucho que te quise. Me miraste asintiendo apenas”. A pesar de la fragilidad provocada por la enfermedad, la actitud de Chabán permaneció fiel a sí misma. Cuando la actriz no pudo contener las lágrimas, él le respondió: “Tranquila, no te des manija”.

La relación entre ambos, marcada por una historia compartida desde la década del ochenta, fue más allá del amor de pareja. Alemann lo acompañó en el recorrido judicial tras la tragedia de Cromañón y durante la larga enfermedad que derivó en su muerte. “Te voy a extrañar Omar querido, voy a extrañar las intelectualizaciones, las desavenencias, las risas, que hayas sido mi referencia artística en todos mis proyectos, voy a extrañar performear con vos, también voy a extrañar retarte y reprimirte los desopilantes disparates siempre”, escribió la actriz.

El llanto de Chabán en
El llanto de Chabán en la cárcel

En aquel momento de despedida, Alemann agradeció el acompañamiento recibido: “Gracias al apoyo de todos los amigos que han mostrado su solidaridad en este momento”. La carta, llena de recuerdos y emociones, ofreció un testimonio sobre los lazos y las experiencias irrepetibles que vivió junto a Chabán.

Los últimos días de Omar Chabán transcurrieron bajo la vigilancia judicial, sometido a arresto domiciliario en virtud de su deteriorado estado de salud. Desde 2013, cumplía esta medida alternativa a la prisión efectiva, como parte de la condena que le había sido impuesta por su responsabilidad en la tragedia ocurrida en el boliche Cromañón.

Chabán, detenido en Marcos Paz
Chabán, detenido en Marcos Paz

El Hospital Santojanni, en Buenos Aires, fue el escenario donde se produjo el desenlace de su estado clínico. Chabán había desarrollado un linfoma de Hodgkin, un cáncer avanzado que progresó hasta volverse terminal. La enfermedad marcó el tramo final de su vida y precipitó su fallecimiento el 17 de noviembre de 2014.

El avance del linfoma minó de manera irreversible su salud. El cáncer fue señalado como la causa directa de su muerte, indicaron los partes médicos. En lo judicial, Chabán como responsable del local donde tuvo lugar el incendio que provocó una de las mayores tragedias en la historia reciente del país, nunca dejó de estar bajo supervisión legal, aunque la gravedad de su enfermedad le permitió acceder al beneficio de cumplir la pena fuera del establecimiento penitenciario.

