Teleshow

Soledad Aquino emocionó al recordar cómo Marcelo Tinelli la acompañó en su peor momento: “Sin vos, yo no estaría viva”

La exesposa del conductor compartió un video inédito de su internación, resaltando el acompañamiento fundamental del padre de sus hijas

Guardar
La exesposa del conductor mostró cómo vivió su internación y uno de los momentos que compartió con el padre de sus hijas (Video: Instagram)

A dos años del trasplante de hígado que le salvó la vida, Soledad Aquino compartió un recuerdo íntimo y conmovedor que volvió a poner en primer plano uno de los capítulos más delicados de su historia personal. A través de sus redes sociales, la exesposa de Marcelo Tinelli publicó un video grabado durante su internación y le dedicó un mensaje cargado de gratitud al conductor.

En las imágenes se la puede ver recostada en una cama de hospital, visiblemente frágil, mientras Tinelli se acerca, le habla con ternura y la acompaña en un momento crítico. El conductor le cantó “Vivir Así Es Morir de Amor”, de Camilo Sesto. El monitor cardíaco de fondo y el entorno clínico evidencian la gravedad de aquella etapa. Sin embargo, lo que sobresale es la cercanía del padre de sus hijas, presente en un instante en el que la vida pendía de un hilo.

“Estando entre la vida y cerca de la muerte, no olvido este gesto de reconocimiento y devolución a la mujer que vivió todo lo bueno y lo difícil con él”, escribió Aquino junto al video. Y agregó una frase que conmovió a sus seguidores: “Gracias Marce… sin vos, yo no estaría viva. Gracias, gracias y más gracias”.

El video compartido por Soledad
El video compartido por Soledad Aquino muestra a Marcelo Tinelli acompañándola en uno de los momentos más críticos de su salud

El trasplante de hígado al que fue sometida en 2021 marcó un antes y un después en su vida. Durante varios meses permaneció internada en estado crítico, atravesando una de las etapas más difíciles tanto en lo físico como en lo emocional. En ese contexto, el acompañamiento de su familia fue clave.

Más allá de las diferencias que pudieron haber existido en el pasado, la ex pareja mostró que en situaciones extremas los vínculos esenciales prevalecen. Tinelli no solo estuvo presente durante la internación, sino que también acompañó a sus hijas, Cande Tinelli y Mica Tinelli, quienes vivieron aquellos meses con profunda angustia. En el mismo video, Soledad expresó con emoción: “Cuánto cariño, Dios”, dejando entrever la magnitud del apoyo que recibió en ese período.

El posteo no pasó desapercibido para su entorno. Cande fue una de las primeras en comentar y dejó un mensaje que combinó sensibilidad y advertencia. “Qué meses más duros, nadie me los quita de mi memoria y mi alma. Clave que mires estos videos y te acuerdes de lo que sufriste vos y todos para no recaer”, escribió. La frase fue interpretada como un llamado a no olvidar lo vivido y a cuidar la salud con mayor conciencia. El recuerdo de aquel proceso médico sigue siendo una herida reciente para la familia, que atravesó momentos de incertidumbre extrema. Durante la internación, Cande y Mica acompañaron a su madre día y noche. Ambas compartieron en su momento mensajes de esperanza y pedidos de oración, reflejando la unión familiar en medio de la adversidad.

La exesposa de Marcelo Tinelli
La exesposa de Marcelo Tinelli destacó la unión familiar y la importancia del apoyo de sus hijas durante su hospitalización en 2021

El mensaje de Soledad también sorprendió porque en otras oportunidades había hablado de momentos difíciles vividos con Tinelli. Sin embargo, esta vez eligió poner el foco en el acompañamiento y la contención recibida. La publicación fue leída por muchos como un gesto de madurez y reconciliación emocional. En lugar de alimentar antiguas tensiones, Aquino resaltó el rol fundamental que tuvo su exmarido en su recuperación. En tiempos donde las exposiciones mediáticas suelen centrarse en conflictos, el video mostró otra cara: la del apoyo incondicional frente a una situación límite.

La experiencia la llevó a replantear prioridades y a valorar cada instante con mayor intensidad. La reacción de sus seguidores fue inmediata. Mensajes de cariño, fuerza y admiración inundaron la publicación, celebrando tanto su recuperación como el gesto de reconocimiento hacia Tinelli. “Una guerrera”, “En esos momentos se demuestra el amor de todas las formas” y “Sos muy fuerte”, fueron algunos de los comentarios del posteo.

Temas Relacionados

Soledad AquinoMarcelo Tinelli

Últimas Noticias

Sofía Gonet reveló la verdadera razón por la que no trabajaría con Stephanie Demner: “Yo ahora, haría lo mismo”

En una confesión directa durante un programa de streaming, La Reini explicó el verdadero motivo detrás de su negativa a colaborar con la influencer

Sofía Gonet reveló la verdadera

Sebastián Graviotto conoció a Timoteo, su hijo con Juana Repetto: el encuentro más esperado

El instructor de snowboard regresó al país tras compromisos laborales y compartió en redes el primer contacto con el bebé nacido el pasado 12 de febrero

Sebastián Graviotto conoció a Timoteo,

Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar en política y siempre dije que no”

El streamer y creador de contenido Gerónimo “Momo” Benavides habló en Infobae a la Tarde sobre sus orígenes humildes en La Plata, su camino en el streaming y las propuestas que recibió de distintos partidos políticos

Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar

Adabel Guerrero reveló detalles de cómo es el vínculo de la China Suárez con los padres de sus hijos: “Madraza”

En una entrevista televisiva, la artista resaltó la organización y la colaboración que mantiene la actriz junto a Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña en la crianza y el cuidado de los menores durante las grabaciones

Adabel Guerrero reveló detalles de

Jimena Monteverde le envió un mensaje a Mirtha Legrand por su cumpleaños y preparó los tres platos favoritos de La Chiqui

La chef, que prometió continuar preparando el menú de las mesazas, dedicó su programa a la diva

Jimena Monteverde le envió un
DEPORTES
Impacto en el mundo del

Impacto en el mundo del boxeo: se confirmó la revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao

Tras poner en duda su continuidad, Marcelo Gallardo dirige la práctica de River Plate

El insólito video viral que revolucionó Turquía: le dieron un pelotazo en el aire a una gaviota y un futbolista la revivió con RCP

Se confirmaron las lesiones de Juanfer Quintero, Franco Armani y Kendry Páez en River Plate: cuánto tiempo estarán sin jugar

La impactante imagen del futbolista que sufrió un brutal choque con el arquero rival en la Serie A y se desmayó

TELESHOW
Sofía Gonet reveló la verdadera

Sofía Gonet reveló la verdadera razón por la que no trabajaría con Stephanie Demner: “Yo ahora, haría lo mismo”

Sebastián Graviotto conoció a Timoteo, su hijo con Juana Repetto: el encuentro más esperado

Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar en política y siempre dije que no”

Adabel Guerrero reveló detalles de cómo es el vínculo de la China Suárez con los padres de sus hijos: “Madraza”

Jimena Monteverde le envió un mensaje a Mirtha Legrand por su cumpleaños y preparó los tres platos favoritos de La Chiqui

INFOBAE AMÉRICA

Eslovaquia cortó la electricidad de

Eslovaquia cortó la electricidad de emergencia a Ucrania en represalia por el bloqueo del oleoducto de petróleo ruso

Conflicto diplomático entre Francia y Estados Unidos: París restringió el acceso del embajador de Donald Trump

Kaja Kallas pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela

¿Puede existir vida cuando los mares llegan a -15 °C? El misterio de la “Tierra bola de nieve” bajo la lupa de la ciencia

La OMS alertó de un aumento del 20% en los ataques contra el sistema sanitario ucraniano en 2025