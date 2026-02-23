Soledad Aquino emocionó al recordar cómo Marcelo Tinelli la acompañó en su peor momento: “Sin vos, yo no estaría viva”

La exesposa del conductor mostró cómo vivió su internación y uno de los momentos que compartió con el padre de sus hijas (Video: Instagram)

A dos años del trasplante de hígado que le salvó la vida, Soledad Aquino compartió un recuerdo íntimo y conmovedor que volvió a poner en primer plano uno de los capítulos más delicados de su historia personal. A través de sus redes sociales, la exesposa de Marcelo Tinelli publicó un video grabado durante su internación y le dedicó un mensaje cargado de gratitud al conductor.

En las imágenes se la puede ver recostada en una cama de hospital, visiblemente frágil, mientras Tinelli se acerca, le habla con ternura y la acompaña en un momento crítico. El conductor le cantó “Vivir Así Es Morir de Amor”, de Camilo Sesto. El monitor cardíaco de fondo y el entorno clínico evidencian la gravedad de aquella etapa. Sin embargo, lo que sobresale es la cercanía del padre de sus hijas, presente en un instante en el que la vida pendía de un hilo.

“Estando entre la vida y cerca de la muerte, no olvido este gesto de reconocimiento y devolución a la mujer que vivió todo lo bueno y lo difícil con él”, escribió Aquino junto al video. Y agregó una frase que conmovió a sus seguidores: “Gracias Marce… sin vos, yo no estaría viva. Gracias, gracias y más gracias”.

El video compartido por Soledad Aquino muestra a Marcelo Tinelli acompañándola en uno de los momentos más críticos de su salud

El trasplante de hígado al que fue sometida en 2021 marcó un antes y un después en su vida. Durante varios meses permaneció internada en estado crítico, atravesando una de las etapas más difíciles tanto en lo físico como en lo emocional. En ese contexto, el acompañamiento de su familia fue clave.

Más allá de las diferencias que pudieron haber existido en el pasado, la ex pareja mostró que en situaciones extremas los vínculos esenciales prevalecen. Tinelli no solo estuvo presente durante la internación, sino que también acompañó a sus hijas, Cande Tinelli y Mica Tinelli, quienes vivieron aquellos meses con profunda angustia. En el mismo video, Soledad expresó con emoción: “Cuánto cariño, Dios”, dejando entrever la magnitud del apoyo que recibió en ese período.

El posteo no pasó desapercibido para su entorno. Cande fue una de las primeras en comentar y dejó un mensaje que combinó sensibilidad y advertencia. “Qué meses más duros, nadie me los quita de mi memoria y mi alma. Clave que mires estos videos y te acuerdes de lo que sufriste vos y todos para no recaer”, escribió. La frase fue interpretada como un llamado a no olvidar lo vivido y a cuidar la salud con mayor conciencia. El recuerdo de aquel proceso médico sigue siendo una herida reciente para la familia, que atravesó momentos de incertidumbre extrema. Durante la internación, Cande y Mica acompañaron a su madre día y noche. Ambas compartieron en su momento mensajes de esperanza y pedidos de oración, reflejando la unión familiar en medio de la adversidad.

La exesposa de Marcelo Tinelli destacó la unión familiar y la importancia del apoyo de sus hijas durante su hospitalización en 2021

El mensaje de Soledad también sorprendió porque en otras oportunidades había hablado de momentos difíciles vividos con Tinelli. Sin embargo, esta vez eligió poner el foco en el acompañamiento y la contención recibida. La publicación fue leída por muchos como un gesto de madurez y reconciliación emocional. En lugar de alimentar antiguas tensiones, Aquino resaltó el rol fundamental que tuvo su exmarido en su recuperación. En tiempos donde las exposiciones mediáticas suelen centrarse en conflictos, el video mostró otra cara: la del apoyo incondicional frente a una situación límite.

La experiencia la llevó a replantear prioridades y a valorar cada instante con mayor intensidad. La reacción de sus seguidores fue inmediata. Mensajes de cariño, fuerza y admiración inundaron la publicación, celebrando tanto su recuperación como el gesto de reconocimiento hacia Tinelli. “Una guerrera”, “En esos momentos se demuestra el amor de todas las formas” y “Sos muy fuerte”, fueron algunos de los comentarios del posteo.