La furiosa respuesta de Natalie Weber en vivo ante las acusaciones de María Fernanda Callejón: “Me dan vergüenza”

El ámbito de la televisión arrancó la semana con la temperatura en alza y acusaciones cruzadas después de los fuertes dichos de María Fernanda Callejón contra sus excompañeros de Pasó en América (América). La actriz, que no dudó en acusar al equipo de haberle hecho bullying durante su paso por el ciclo, dejó a todos perplejos con su descargo al aire. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar y fue Natalie Weber quien, visiblemente molesta, salió a contestarle en vivo durante la emisión de Intrusos (América).

La panelista no ocultó su enojo y desmenuzó una a una las acusaciones de Callejón. “Voy a arrancar de atrás para adelante. Como no soy gran panelista, como ella dice, voy a empezar de atrás para adelante. Primero me tira todo el currículum como si yo la fuera a contratar en algo. La verdad, dónde laburó, me tiene sin cuidado. La contratan donde yo estaba trabajando, buenísimo, buenas compañeras, todo bárbaro. Si trabajó en tal, tal, tal... A mí no me interesa”, comenzó diciendo la integrante del ciclo. Y continuó: “Después, el gestito este que quiso decir, me parece de pésimo gusto y justamente es de machirula. Porque si realmente sabe algo de mi marido, yo la invito a que venga acá con las pruebas y que lo hagamos al aire. Pero el tirar el ‘ay, el maridito..’, que mi marido me hace cornuda cuando mis hijos pueden estar viendo el programa’, me parece de pésimo gusto. Soy recontra tóxica, soy la primera en joder con eso en tele, así que me tiene sin cuidado también lo que diga”.

Más adelante, Natalie se refirió a la supuesta intención de Callejón de enseñarle algo a sus compañeros: “Después dice que nosotros le queríamos enseñar. Yo no le quiero enseñar a nadie. De hecho, ustedes son mis compañeros y todas las producciones en las cuales yo trabajé, siempre digo: ‘Chicos, si hay alguna crítica constructiva, díganmela porque yo recién empiezo como panelista y estoy aprendiendo’. Así que yo no le tengo que enseñar nada a nadie”. Sobre la versión de que Callejón habría sido despedida del ciclo de América, fue terminante: “Dijo que nosotros habíamos dicho que a ella la habían echado. Yo, al contrario, si buscan tapes cuando me vinieron a buscar... Porque ella se suele ir de los lados no de una manera muy pacífica. Entonces, cuando se fue, que es verdad que ella se fue, nadie la echó, nos vinieron a preguntar a nosotros y yo dije: ‘No, creo que tenía otros proyectos’. Nunca dije que la echaron de América. Si tienen ese fragmento donde yo digo que la echaron de América, pónganlo. También le invito a que lo ponga en el programa de Moria”.

La discusión continuó con las acusaciones de bullying. Weber fue categórica. “Me extraña muchísimo, porque si yo estoy en un programa y siento que ustedes me hacen bullying, lo primero que hago es hablar con el productor. Decirte: ‘Che, Mudo, mirá, no me siento cómoda y lo arreglo acá’. No digo que me hacen bullying. Además, bullying es una palabra muy sensible, es muy grande. De última podés decir: ‘Mirá, no tuve afinidad, no me llevé bien’, pero decir: ‘Me hicieron bullying’...”, profundizó frente a las cámaras.

Natalie también se refirió a otros temas que Callejón mencionó, desde el gesto hacia su marido hasta comentarios sobre Martín Salwe. “Dijo que Salwe se colgó de las tetas de ella. No sé quién se quiere colgar de las de ella. Chicos, yo la verdad, con Callejón, la mejor, pero estas cosas me dan vergüenza. Y otra cosa, lo de mi papá, quien tenía un estado de salud muy delicado. Yo jamás lo hice público eso tampoco, así que tampoco está bien que lo digas a la gente”.

Y sentenció: “Se la atendió cuando fue el tema de que se hablaba del exmarido, que obviamente a ella la toca muy de cerca porque es su familia, está su hijita, se le ha dado el espacio, estuvimos ahí con ella. Yo no siento que nosotros hayamos sido malos compañeros con ella, al contrario. Pero bueno, si ella piensa eso, la verdad que... La verdad, perdonen, pero que piense Callejón me chupa bastante un hue...”.

La tensión venía en aumento desde el lunes por la mañana, cuando Callejón, en La Mañana con Moria (El Trece), apuntó directamente contra varios excolegas. “Trabajé en tu programa en Pasó en América. Quiero aclarar que con Tartu y con vos me la pasé súper, pero no con mis compañeros que me hicieron bullying. Me hinché las pelot...”, lanzó, y sumó: “Señorita Weber (por Natalie) que tiene un Audi en la puerta y no tiene otra cosa para hacer que hablar pelotu... Habla muchas huevadas. Te banqué... A Salwe (por Martín) lo recontra banqué...”. Callejón también disparó contra Sabrina Rojas: “Vos Sabrinita Rojas que decís que cuando los cámaras te aman... A mí me aman. Los que me hicieron bullying fueron Weber y Salwe... No se rajen las vestiduras hablando mal de otras mujeres, machirulas. No fui echada de América. Me empezaron a cambiar los horarios y me estaban ofreciendo volver al teatro... Acá estoy, mi amor”.

Entre chicanas, indirectas y acusaciones cada vez más filosas, la pelea entre Callejón y sus excompañeros volvió a poner sobre la mesa la tensión y el detrás de escena de la televisión argentina. Por ahora, el conflicto promete seguir sumando capítulos y dejar en claro que, en la pantalla chica, la paz es siempre relativa.