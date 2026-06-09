Con Marcelo Tinelli, Luciana Rubinska y un gran equipo, así será la cobertura del Mundial en Infobae en Vivo

Infobae en Vivo se prepara para acompañarte en el Mundial 2026

Este jueves 11 de junio comienza el Mundial 2026 y, como no puede ser de otra manera, Infobae estará presente en cada momento de la gran cita futbolera. La cobertura del sitio combina dos propuestas, con el ojo puesto en la participación de la selección argentina: la expansión de Infobae en Vivo, el stream propio de la plataforma, y un ciclo especial conducido por Marcelo Tinelli desde Miami que se suma a la programación desde el miércoles 10.

La apuesta editorial de Infobae para este torneo es la más ambiciosa hasta el momento. Más horas de transmisión, más contenido, más voces y una presencia continua que acompaña al lector y al espectador desde la mañana hasta la noche, tanto en la agenda del Mundial como en las noticias del día.

PUBLICIDAD

Infobae en Vivo es el stream del sitio y para este Mundial da un paso clave en su programación. De lunes a viernes, la señal estará en el aire en su habitual franja desde las 7 hasta las 21 horas, sin cortes, con contenido ininterrumpido durante 14 horas. La transmisión se puede seguir en YouTube.com/Infobae y en la 97.1, la frecuencia de radio asociada a la plataforma.

Marcelo junto a José Chatruc en la presentación de su ciclo en Infobae en Vivo

El elemento más destacado de la cobertura es el ciclo que Marcelo conducirá en vivo desde Miami. El histórico conductor vuelve al periodismo deportivo para ponerse al frente de un programa que promete combinar transmisiones en vivo, análisis, entrevistas y más, con el Mundial como eje central. El ciclo arranca el miércoles 10 y se emitirá los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas.

PUBLICIDAD

El histórico conductor no estará solo. El equipo que lo acompañará desde Miami fue confirmado y reúne periodistas, streamers y figuras del mundo del fútbol. Los streamers Yiyo Garcilazo y Benito SDR serán parte del ciclo, junto al exfutbolista José Chatruc y el periodista de Infobae Deportes Pablo Caballero. A ellos se sumarán ex jugadores como invitados rotativos en distintas fechas.

La cobertura de Infobae no se agota en el ciclo de Tinelli. Desde el lugar de los hechos, Luciana Rubinska y Juan José Ciceri participarán de forma regular en la programación del stream, mientras que el Cholo Sotile lo hará como colaborador y Manu Jove, que se incorporará a la cobertura entre el 1° y el 8 de julio.

PUBLICIDAD

Tinelli contó cómo se prepara para cubrir su sexto mundial e hizo un análisis de las selecciones

Durante una charla distendida con Jove, Tinelli se mostró agradecido por la oportunidad de sumarse a la cobertura mundialista. “Para mí también es un gusto compartir pantalla con ustedes y más acá en Infobae, que lo siento un lugar de amigos de toda la vida”, expresó. El conductor remarcó: “Es el sexto Mundial que me toca cubrir y estoy muy contento”.

Tinelli anticipó que cubrirá todos los partidos del torneo, transmitiendo en vivo antes y después de cada encuentro y subrayó la complejidad del nuevo formato que se implementó en esta edición: “Ya es un Mundial de 48 equipos. Es mucho, pero está bien. Es una ronda más que la gente no toma conciencia de lo que es para un equipo jugar un partido más eliminatorio”.

PUBLICIDAD

Si bien durante un mes y monedas los ojos del mundo girarán en torno a la pelota, la programación de Infobae en Vivo mantendrá su esencia de informativo en tiempo real, con entrevistas, debate y análisis de los temas que marcan la agenda tanto en Argentina como en el mundo. Un proyecto que crece día a día y que se prepara para desembarcar en su primera Copa del Mundo.

Luciana Rubinska y Marcelo Tineli lideran el equipo de Infobae en Vivo

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.