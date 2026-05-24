Daniela Christiansson mostró su rutina de entrenamiento junto a Maxi López y el pequeño Lando en su casa de Nordelta

El exfutbolista Maxi López realiza una rutina de entrenamiento en un gimnasio en su nueva casa de Nordelta. Daniela Christiansson muestra cómo ejercitan junto a Lando, quien trata de incorporarse desde la colchoneta sobre el piso. La vista al lado se advierte entre los grandes ventanales de la casa.

Este domingo gris en Buenos Aires, Daniela Christiansson eligió abrir las puertas de su vida cotidiana y mostrar una faceta privada, alejada de las pasarelas y los flashes. La modelo sueca, instalada hace pocos días en el país junto a Maxi López y sus hijos, compartió el ambiente íntimo del gimnasio en su casa de Nordelta. Allí, mientras afuera el cielo se mantenía nublado, adentro se imponía el ritmo de los ejercicios, las risas en familia y el reencuentro. Un “domingo de entrenamiento” que, más allá del esfuerzo físico, simbolizó la adaptación de la familia a su nueva rutina en la Argentina y adelantó la energía con la que encaran esta etapa.

Desde temprano, el gimnasio familiar se transformó en el centro de la jornada. Christiansson documentó cada momento con su teléfono: pesas de todos los tamaños ordenadas en un rincón, una colchoneta extendida frente a los ventanales que dan al lago y sillones en un living inundado de luz natural. La modelo escribió “Sunday workout” (Domingo de entrenamiento) y arrobó a su preparador físico personal italiano, el mismo profesional que entrena a Maxi y a los tres hijos que el exfutbolista tuvo con Wanda Nara. En una de las imágenes, aparece sonriente junto a López, ambos luciendo cansancio y satisfacción tras cumplir con los ejercicios indicados por Piero Ighina. La leyenda “Entrenamiento de domingo”, en este caso en español, acompañó la postal, que reflejó no solo la disciplina física sino también el disfrute y la complicidad.

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Daniela Christiansson compartió el entrenamiento del domingo junto a Maxi López (Instagram)

El espacio donde transcurrió la mañana no es casual. La casa de Nordelta, alquilada por López hace unos meses, ofrece un entorno moderno y amplio pensado para la vida en familia. Los ventanales del gimnasio permiten ver la pileta infinita y el lago, mientras el interior se integra con el living y el comedor. La elección del barrio El Golf responde a la necesidad de Maxi de permanecer cerca de sus hijos mayores, que viven en la zona junto a Wanda Nara. Las comodidades de la vivienda —cinco dormitorios, jardín, muelle propio— marcan el nuevo punto de encuentro familiar.

La llegada de Christiansson y los hijos más pequeños, Elle y Lando, representó un cambio profundo en la dinámica cotidiana. Hace apenas unos días, la modelo aterrizó en Buenos Aires proveniente de Suiza, lista para instalarse y comenzar una nueva etapa junto a López. El exfutbolista, quien organizó la mudanza y preparó cada detalle para el recibimiento, expresó su alegría en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026: “Estoy feliz con los chiquitos y con todos los nenes juntos”. Y agregó: “Quiero recuperar todo ese tiempo que estuve lejos de ellos, de una parte a la otra”. López también afirmó la decisión de la familia: “Lo importante es que ya decidimos poner base en Buenos Aires y estar en Argentina para los próximos años”.

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La adaptación de Christiansson a la vida local quedó registrada en sus redes sociales. Compartió un desayuno argentino con mate, facturas y churros, se tomó selfies en el jardín con un sándwich de miga y mostró a Elle jugando en el patio con sus hermanos mayores. La modelo también recurrió a su canal de Instagram para pedir a sus seguidoras argentinas recomendaciones de productos naturales para lavar mamaderas y la ropa de Lando, que tiene cinco meses. La respuesta fue inmediata: cientos de mensajes con consejos y palabras de bienvenida inundaron el canal y le brindaron a la sueca un respaldo afectivo. Entre los comentarios, se leía: “Dani bella, no soy madre pero quiero decirte que te quiero mucho, Dios los bendiga”.

La mudanza definitiva de muebles y pertenencias desde Suiza aun está pendiente. López lo confirmó durante la ceremonia: “Ella viene para quedarse. Tenemos que hacer la mudanza y traer más cosas porque hay de todo para traer”. Mientras tanto, la familia ya disfruta de la vida en Nordelta y de la vista al lago desde los ventanales, que ahora tienen dueños.

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