Los primeros días de Úrsula Corberó como mamá: la tierna foto con Dante y el regalo especial del Chino Darín

La actriz española publicó imágenes de su maternidad real y compartió un poco de la intimidad de su hogar (Instagram)

Úrsula Corberó atraviesa uno de los momentos más bonitos y transformadores de su vida personal. El pasado 9 de febrero la actriz española dio la bienvenida a su primer hijo, Dante, fruto de su relación con el Chino Darín. A tan solo tres semanas del nacimiento del bebé, y en medio del vaivén de emociones propio de la llegada del nuevo integrante a la familia, Corberó decidió compartir con sus seguidores una postal que retrata la ternura, la simpleza y la autenticidad de la maternidad.

En la imagen que publicó en sus redes sociales, Úrsula aparece sonriente y con el rostro relajado, mientras sostiene en brazos a su bebé. El pequeño, vestido con un enterito tejido de color crudo, descansa plácidamente en el regazo de su madre, mientras ella, con un look sencillo toma la selfie. La instantánea, desde el interior de su hogar en Barcelona, refleja una maternidad real, sin artificios ni poses forzadas, y rápidamente llamó la atención de las redes.

La actriz posó con su pequeño hijo descansando sobre su pecho

Sin embargo, el foco de atención no se limitó a la dulzura de la imagen madre-hijo. Minutos después, Úrsula compartió una segunda foto en la que se puede ver parte de la habitación familiar: una cama grande con sábanas blancas, una mesa de luz sencilla y, en el rincón, una cuna de madera clara de tamaño muy pequeño. Fue este último detalle el que despertó curiosidad, en especial por las dimensiones compactas de la cuna elegida para el niño. El diseño minimalista y escandinavo de la cuna se robó la atención en las redes, generando comentarios y preguntas sobre practicidad, estilo y tendencias en maternidad.

Acto seguido, la actriz sumó otro momento de intimidad familiar, en esta ocasión con su pareja. En la foto compartida, desde Argentina se lo puede ver al Chino en primer plano mostrando a cámara una diminuta camiseta de fútbol argentina con el número 10 y el nombre Messi en la espalda. Del otro lado de la videollamada, Úrsula se ríe feliz por el regalo de su pareja a su bebito, mientras captura el momento con su teléfono a la distancia.

Úrsula Corberó compartió parte de su intimidad familiar con el Chino Darín; el regalo que le hizo a su bebé Dante (Instagram)

Con estos gestos, Corberó compartió otro momento de intimidad y cotidianeidad de su nueva etapa como madre. Tal como hizo la semana pasada, cuando decidió publicar una estampa cargada de significado: su primer paseo con el pequeño por las calles de Barcelona, la ciudad a la que siempre regresa y que considera su hogar. En esa imagen, Úrsula aparece empujando el carrito del bebé, sonriente y relajada, disfrutando del aire libre y de la magia de los primeros días junto a su hijo. “Hola, soy mami”, escribió junto a un corazón, una frase sencilla que resume la emoción y la transformación profunda que implica la maternidad.

Momentos más tarde, subió otra foto donde el tamaño de la cuna se robó la atención

La actriz también compartió un momento de ternura con su pareja y padre del bebé, el Chino . En un video íntimo y espontáneo, filmó al actor recostado, sin camisa, mientras el bebé duerme sobre su pecho en un ambiente de calma y sosiego. El pequeño, envuelto en una manta clara y con un gorro tejido, descansaba plácidamente mientras su papá lo sujeta con ambas manos, transmitiendo seguridad y protección. El gesto íntimo y familiar generó una ola de reacciones positivas en las redes sociales, donde los fans celebraron la naturalidad y el amor que se respira en la familia.

La publicación se destacó, además, por la frase que la acompañaba: “¡Hijo ‘e tigre!”, una expresión coloquial que reflejó el orgullo y la cercanía de Darín ante el nacimiento de su hijo. El guiño fue celebrado por los seguidores de la pareja, quienes no tardaron en dejar mensajes de afecto, felicitaciones y buenos deseos para este nuevo capítulo en la vida de dos de los artistas más queridos y seguidos de habla hispana.

Chino Darín y su hijo Dante, en un escena íntima y tierna (Instagram)

La maternidad de Corberó, lejos de estar envuelta en glamour o grandes puestas en escena, se muestra en redes a través de gestos cotidianos, pequeños detalles y momentos espontáneos. Sin grandes anuncios ni producciones, la actriz va dejando ver de a poco cómo vive este nuevo rol, combinando la felicidad, el asombro y el aprendizaje diario. Sus seguidores, atentos a cada publicación, celebran la naturalidad, la honestidad y la frescura con la que Úrsula comparte la intimidad de su día a día.

Así, entre imágenes de ternura, regalos, primeros paseos y una cuna diminuta que se volvió viral, Úrsula y el Chino transitan el comienzo de la aventura más importante de sus vidas: la de ser padres. La actriz, fiel a sí misma, demuestra que la maternidad puede vivirse con autenticidad, sensibilidad y mucho humor, dejando claro que los detalles más simples son, muchas veces, los más significativos.