Teleshow

Los primeros días de Úrsula Corberó como mamá: la tierna foto con Dante y el regalo especial del Chino Darín

A menos de un mes de dar a luz a su bebé, la actriz sorprendió con los momentos especiales que transita en esta nueva etapa de su vida

Guardar
La actriz española publicó imágenes
La actriz española publicó imágenes de su maternidad real y compartió un poco de la intimidad de su hogar (Instagram)

Úrsula Corberó atraviesa uno de los momentos más bonitos y transformadores de su vida personal. El pasado 9 de febrero la actriz española dio la bienvenida a su primer hijo, Dante, fruto de su relación con el Chino Darín. A tan solo tres semanas del nacimiento del bebé, y en medio del vaivén de emociones propio de la llegada del nuevo integrante a la familia, Corberó decidió compartir con sus seguidores una postal que retrata la ternura, la simpleza y la autenticidad de la maternidad.

En la imagen que publicó en sus redes sociales, Úrsula aparece sonriente y con el rostro relajado, mientras sostiene en brazos a su bebé. El pequeño, vestido con un enterito tejido de color crudo, descansa plácidamente en el regazo de su madre, mientras ella, con un look sencillo toma la selfie. La instantánea, desde el interior de su hogar en Barcelona, refleja una maternidad real, sin artificios ni poses forzadas, y rápidamente llamó la atención de las redes.

La actriz posó con su
La actriz posó con su pequeño hijo descansando sobre su pecho

Sin embargo, el foco de atención no se limitó a la dulzura de la imagen madre-hijo. Minutos después, Úrsula compartió una segunda foto en la que se puede ver parte de la habitación familiar: una cama grande con sábanas blancas, una mesa de luz sencilla y, en el rincón, una cuna de madera clara de tamaño muy pequeño. Fue este último detalle el que despertó curiosidad, en especial por las dimensiones compactas de la cuna elegida para el niño. El diseño minimalista y escandinavo de la cuna se robó la atención en las redes, generando comentarios y preguntas sobre practicidad, estilo y tendencias en maternidad.

Acto seguido, la actriz sumó otro momento de intimidad familiar, en esta ocasión con su pareja. En la foto compartida, desde Argentina se lo puede ver al Chino en primer plano mostrando a cámara una diminuta camiseta de fútbol argentina con el número 10 y el nombre Messi en la espalda. Del otro lado de la videollamada, Úrsula se ríe feliz por el regalo de su pareja a su bebito, mientras captura el momento con su teléfono a la distancia.

Úrsula Corberó compartió parte de
Úrsula Corberó compartió parte de su intimidad familiar con el Chino Darín; el regalo que le hizo a su bebé Dante (Instagram)

Con estos gestos, Corberó compartió otro momento de intimidad y cotidianeidad de su nueva etapa como madre. Tal como hizo la semana pasada, cuando decidió publicar una estampa cargada de significado: su primer paseo con el pequeño por las calles de Barcelona, la ciudad a la que siempre regresa y que considera su hogar. En esa imagen, Úrsula aparece empujando el carrito del bebé, sonriente y relajada, disfrutando del aire libre y de la magia de los primeros días junto a su hijo. “Hola, soy mami”, escribió junto a un corazón, una frase sencilla que resume la emoción y la transformación profunda que implica la maternidad.

Momentos más tarde, subió otra
Momentos más tarde, subió otra foto donde el tamaño de la cuna se robó la atención

La actriz también compartió un momento de ternura con su pareja y padre del bebé, el Chino . En un video íntimo y espontáneo, filmó al actor recostado, sin camisa, mientras el bebé duerme sobre su pecho en un ambiente de calma y sosiego. El pequeño, envuelto en una manta clara y con un gorro tejido, descansaba plácidamente mientras su papá lo sujeta con ambas manos, transmitiendo seguridad y protección. El gesto íntimo y familiar generó una ola de reacciones positivas en las redes sociales, donde los fans celebraron la naturalidad y el amor que se respira en la familia.

La publicación se destacó, además, por la frase que la acompañaba: “¡Hijo ‘e tigre!”, una expresión coloquial que reflejó el orgullo y la cercanía de Darín ante el nacimiento de su hijo. El guiño fue celebrado por los seguidores de la pareja, quienes no tardaron en dejar mensajes de afecto, felicitaciones y buenos deseos para este nuevo capítulo en la vida de dos de los artistas más queridos y seguidos de habla hispana.

Chino Darín y su hijo Dante, en un escena íntima y tierna (Instagram)

La maternidad de Corberó, lejos de estar envuelta en glamour o grandes puestas en escena, se muestra en redes a través de gestos cotidianos, pequeños detalles y momentos espontáneos. Sin grandes anuncios ni producciones, la actriz va dejando ver de a poco cómo vive este nuevo rol, combinando la felicidad, el asombro y el aprendizaje diario. Sus seguidores, atentos a cada publicación, celebran la naturalidad, la honestidad y la frescura con la que Úrsula comparte la intimidad de su día a día.

Así, entre imágenes de ternura, regalos, primeros paseos y una cuna diminuta que se volvió viral, Úrsula y el Chino transitan el comienzo de la aventura más importante de sus vidas: la de ser padres. La actriz, fiel a sí misma, demuestra que la maternidad puede vivirse con autenticidad, sensibilidad y mucho humor, dejando claro que los detalles más simples son, muchas veces, los más significativos.

Temas Relacionados

Úrsula CorberóChino DarínMaternidadCunaRecién nacidoRedes socialesMessi

Últimas Noticias

Ricardo Montaner agotó tres fechas en Buenos Aires y anunció un nuevo show: cómo conseguir las entradas

El artista abrió su tour El Último Regreso con dos noches a sala llena, en las que celebró la emoción de volver a los escenarios en suelo argentino

Ricardo Montaner agotó tres fechas

La periodista Mina Bonino contó al aire que será mamá por tercera vez con Federico Valverde: el emotivo momento

En su programa de streaming contó la feliz noticia y reveló el sexo y la historia detrás de la elección del nombre del bebé que espera con el futbolista del Real Madrid

La periodista Mina Bonino contó

El conmovedor mensaje de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino a 5 años de su internación: “Te amo con ese amor profundo”

Al cumplirse un nuevo aniversario del trasplante de hígado de la madre de sus hijas mayores, el conductor le dedicó unas tiernas palabras luego del sentido posteo que compartió en las redes

El conmovedor mensaje de Marcelo

El festejo de cumpleaños de Tao, el hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa: entre inflables y relax en el campo

La pareja organizó una reunión para el nene que cumplió 3 años rodeados de amigos y familiares con música y momentos para atesorar

El festejo de cumpleaños de

Cochito López habló de los rumores que lo vincularon con Pampita en Punta del Este

Luego del testimonio de la modelo, el periodista dio su versión sobre la supuesta infidelidad que habría ocurrido en el balneario uruguayo

Cochito López habló de los
DEPORTES
Murió Javier Pipo Marín, histórico

Murió Javier Pipo Marín, histórico dirigente del fútbol de ascenso

La decisión que tomó la UEFA con la sanción a Gianluca Prestianni a horas del Real Madrid-Benfica por Champions League

“No entro a la ducha sin revisarla”: la confesión de una futbolista que fue grabada en secreto por su entrenador durante cuatro años

El video del Cholo Simeone felicitando a jugadores que generó polémica en España: ¿Julián Álvarez esquivó el saludo?

Se jugarán cuatro partidos con la punta de una de las zonas del Apertura en juego: la agenda completa

TELESHOW
Ricardo Montaner agotó tres fechas

Ricardo Montaner agotó tres fechas en Buenos Aires y anunció un nuevo show: cómo conseguir las entradas

La periodista Mina Bonino contó al aire que será mamá por tercera vez con Federico Valverde: el emotivo momento

El conmovedor mensaje de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino a 5 años de su internación: “Te amo con ese amor profundo”

El festejo de cumpleaños de Tao, el hijo de Calu Rivero y Aíto de la Rúa: entre inflables y relax en el campo

Cochito López habló de los rumores que lo vincularon con Pampita en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Luego de 11 años preso

Luego de 11 años preso en Bali, un estadounidense fue liberado y expulsado de Indonesia

El presidente de la Cámara de los Comunes notificó a la policía sobre el posible riesgo de fuga de Peter Mandelson

Bolivia: sectores económicos piden al Gobierno dar certidumbre sobre la calidad del combustible

Marco Rubio viajó al Caribe para asistir a una cumbre y consolidar las alianzas de Estados Unidos

Charli XCX reimagina el romance de ‘Cumbres borrascosas’ al ritmo de un angustiado pop electrónico