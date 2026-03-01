Teleshow

La emocionante boda de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: lágrimas, famosos y una ceremonia al aire libre

La hija de Oscar Ruggeri y el empresario contrajeron matrimonio rodeados de su familia y amigos a metros del río

Luego de años juntos y una hija en común, la pareja dio el siguente paso (Video: Instagram)

Cande Ruggeri y Nico Maccari se casaron este fin de semana en una ceremonia íntima al aire libre, rodeados de familiares y amigos cercanos. El evento, celebrado junto a un río y bajo un cielo despejado, combinó romanticismo, detalles personalizados y una atmósfera relajada que reflejó la personalidad de la pareja.

El look de los novios fue uno de los grandes protagonistas de la tarde. Cande Ruggeri eligió un vestido blanco corto, strapless, con una falda amplia de tela estructurada y detalles delicados que resaltaron su figura y aportaron frescura al conjunto. Llevó un ramo de flores blancas, sandalias de tacón y apostó por un peinado recogido pulido, perfecto para una boda al aire libre. El maquillaje, natural y luminoso, completó su estilismo, destacando su belleza y el espíritu juvenil de la novia.

Por su parte, Nico Maccari optó por un traje claro de corte clásico, acompañado de una camisa blanca sin corbata, logrando un balance entre elegancia y comodidad, ideal para el clima distendido del evento. El outfit del novio permitió que se lo viera relajado y acorde al entorno, mientras compartía sonrisas y gestos de complicidad con Cande durante toda la ceremonia.

Cande Ruggeri y Nico Maccari
Cande Ruggeri y Nico Maccari posan sonrientes junto a Sofía Jujuy Jiménez en la celebración de su casamiento civil, rodeados de alegría y buenos deseos.
Durante la ceremonia los invitados
Durante la ceremonia los invitados recibieron el programa del casamiento civil titulado 'The Wedding Post'

Entre los momentos más destacados, los invitados recibieron un ejemplar de “The Wedding Post”, un diario especialmente diseñado para la ocasión, con la foto de los recién casados y la frase “La boda del año. Cande & Nico. ¡Recién casados!”. Justamente, quien mostró este detalle fue Lizardo Ponce, quien se encontraba disfrutando de la ceremonia junto a Sofía Jujuy. El evento incluyó un emotivo paseo de la pareja por el pasillo central, con la novia saludando con el ramo en alto, entre aplausos y lágrimas de emoción de los presentes.

El beso y el abrazo bajo el arco floral, rodeados de sus seres queridos, sellaron una tarde inolvidable en la que la moda, el amor y la calidez familiar se dieron cita para celebrar el “sí, quiero” de los flamantes esposos.

En septiembre del año pasado, la postal de un compromiso llegó desde las playas paradisíacas de República Dominicana. Allí, en medio de unas vacaciones familiares y con la complicidad de su propia hija, Vita, la pareja se comprometió.

La modelo, emocionada, fue la primera en compartir la noticia con sus seguidores. “Por fin. Con lágrimas en los ojos, les cuento… Me caso”, escribió junto a una imagen donde posa al lado de su futuro marido, con la sonrisa desbordando felicidad y la mirada cómplice dirigida a un Nico visiblemente emocionado. En la foto, uno de los detalles que más atrapó la atención del público fue el anillo de compromiso, protagonista indiscutido en el dedo anular de Cande, que exhibió con orgullo. “Te amo, te amo y te amo”, le dedicó al empresario en el cierre del posteo. Para no dejar dudas ni margen a la imaginación, agregó una imagen en primer plano de la joya elegida, permitiendo que quienes la siguen desde siempre puedan apreciar cada detalle de ese símbolo que marca el paso de pareja a familia consolidada.

A través de sus redes, Cande Ruggeri compartió el momento en que Nico Maccari le propuso matrimonio (Instagram)

La historia no terminó ahí. Pocas horas después, Cande compartió un video del instante en el que Nico le propuso matrimonio. En el clip, se los ve disfrutando de una cena a la luz de las velas, bajo un gazebo decorado con rosas blancas y detalles románticos que anticipaban el gran momento. Ambos, junto a su hija Vita, brindan, se besan y sonríen. Y de repente, sin previo aviso, Maccari toma la palabra, se arrodilla, saca una caja y deja ver el anillo ante la mirada atónita de Cande. Ante la propuesta, ella no pudo contener la emoción: saltó, gritó y terminó fundiéndose en un abrazo eterno con su pareja y con la pequeña, que no quiso quedarse afuera de la celebración.

