Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia y lograron sus primeros Latin Grammy por su EP Papota

Ca7riel y Paco Amoroso obtuvieron el Latin Grammy a Mejor canción pop

En medio de la expectativa por sus 10 nominaciones en los Latin Grammy, Ca7riel y Paco Amoroso comenzaron la velada de forma soñada. El dúo logró dos premios en las categorías Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga por su trabajo en su EP Papota.

El material de los jóvenes tiene Ferrán Echegaray y Martín Piroyansky en el rol de directores y a Armando Bo, Chino Fernández y Francisco Wechsler como productores. En ese sentido, quien subió a recibir el premio fue Piroyansky, quien no ocultó su alegría: “Muchas gracias a por convocarme Ferrán Echegaray, a Ca7riel y Paco por confiar, y sobre todo a Nati Loiacono por editar conmigo y bancarse toda mi angustia. Por más ficción en Argentina”.

Minutos después llegó la premiación por Mejor video musical versión larga. Nuevamente, el director subió al escenario y expresó: “No tenía preparado un segundo discurso, así que les agradezco por este premio. Por más ficción en Argentina”.

Martin Piroyansky recibe dos premios por Ca7riel y Paco Amoroso

Además, durante la jornada, La Academia confirmó que Ca7riel & Paco Amoroso darían un show en la ceremonia. El dúo argentino llega al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas con un total de diez nominaciones. Ese es el récord que establecieron Ca7riel y Paco Amoroso, quienes se convirtieron en los primeros artistas argentinos en alcanzar semejante cifra en la historia de estos premios.

El anuncio, realizado por la Academia Latina de la Grabación, los posiciona como referentes de la música argentina y marca un hito para la presencia nacional en el principal escenario de la música latina. La edición número 26 de los Latin Grammy tiene a los músicos compitiendo en las categorías más codiciadas, con la expectativa de transformar las nominaciones en estatuillas.

El dúo argentino gana dos premios Latin Grammy por Mejor Video Musical Versión Corta y Larga gracias a su EP Papota (Prensa: DF Entertainment/ Irish Suarez)

El detalle de las candidaturas confirma la magnitud del logro: Ca7riel y Paco Amoroso figuran en Álbum del Año por su EP Papota, una obra que los llevó a recorrer escenarios de distintos continentes. Además, cuentan con doble presencia en Canción del Año gracias a “El día del amigo” y “#TETAS”, temas que también compiten en Grabación del Año. La lista se amplía con nominaciones a Mejor Canción Pop (“El día del amigo”), Mejor Álbum de Música Alternativa (“Papota”) y Mejor Canción Alternativa (“#TETAS”). El reconocimiento abarca también el terreno audiovisual, con menciones en Mejor Video Musical Versión Larga (por “Papota”) y Mejor Video Musical Versión Corta (por “#TETAS”). Esta diversidad de postulaciones refleja la apuesta integral y disruptiva que el dúo ha desarrollado desde sus primeros lanzamientos.

El presente del dúo se traduce también en una gira internacional que representa el mayor despliegue de su carrera. Durante 2025, Ca7riel y Paco Amoroso recorrieron escenarios de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, participando en festivales emblemáticos como Coachella, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock, Outside Lands, Montreux Jazz Festival y seis ediciones de Lollapalooza en distintos países. Cada presentación sumó nuevas dimensiones a su propuesta, tanto en lo sonoro como en la puesta en escena, y amplió su base de seguidores en todo el mundo.

La proyección internacional del dúo se consolida con próximos hitos: en lo que resta del año, su itinerario incluye estadios y recintos de gran capacidad en Latinoamérica y Europa, así como participaciones en festivales estadounidenses como Austin City Limits y Camp Flog Gnaw. Uno de los momentos más esperados será su colaboración con el rapero estadounidense Kendrick Lamar, con quien compartirán escenario en México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. La fecha más destacada de esta alianza será el 4 de octubre, cuando se presenten junto a Lamar en el estadio River Plate de Buenos Aires.

Ca7riel y Paco Amoroso hacen historia con 10 nominaciones en los Latin Grammy, un récord para artistas argentinos (Foto AP/Julio Cortez, archivo)

La propuesta artística de Ca7riel y Paco Amoroso se distingue por su carácter integral. El reconocimiento en categorías audiovisuales en los Latin Grammy responde a una búsqueda estética que se manifiesta tanto en sus videoclips como en sus presentaciones en vivo. En el reciente Fuji Rock, el festival más importante de Japón, el dúo sorprendió con atuendos de gran tamaño y colores llamativos, paneles verticales con imágenes ampliadas de sus rostros y una puesta en escena que combinó música, visuales y performance. La estadía en Japón incluyó también un show íntimo en una disquera de Tokio, donde renovaron su vestuario y reforzaron la identidad visual que los caracteriza.

Entre los hitos que marcaron su salto a la notoriedad global destaca la participación en el formato Tiny Desk de la radio estadounidense NPR. Aquella presentación, acompañados por músicos habituales y algunos instrumentistas norteamericanos, significó el inicio de su proyección internacional y permitió experimentar con arreglos y timbres que luego trasladaron a otros escenarios. Desde entonces, cada paso del dúo ha reforzado su presencia en la escena global y ha consolidado una propuesta artística que integra música, imagen y puesta en escena.

Con la mirada puesta en la gala del 13 de noviembre y una agenda internacional que no deja de sumar desafíos, Ca7riel y Paco Amoroso anticipan que este primer récord en los Latin Grammy es solo el comienzo de una nueva etapa en su carrera. El anuncio de su próxima presentación junto a Kendrick Lamar en River Plate y la promesa de regresar a los escenarios más importantes del mundo refuerzan la proyección de un dúo que ya dejó su huella en la historia de la música argentina.