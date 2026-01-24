Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Faustino: la emotiva sorpresa

La pareja se animó a tener el primer vuelo con el bebé de tres meses y fueron a sorprender a la familia a España (Video: Instagram)

La llegada de Eva Bargiela, Gianluca Simeone y el pequeño Faustino a Madrid marcó el inicio de una aventura familiar cargada de emociones, con el primer vuelo internacional del bebé como punto central y una sorpresa especialmente pensada para el Diego Cholo Simeone, papá de Gianluca y abuelo de Faustino. La familia preparó en secreto el viaje desde Buenos Aires para reencontrarse con el entrenador del Atlético de Madrid y compartir en suelo español una etapa única en el crecimiento del niño.

En la previa al viaje, Eva relató a sus seguidores la logística, los nervios y la expectativa de viajar por primera vez con un hijo tan pequeño. “Nos estamos yendo de Ezeiza. Nos vamos a Madrid de sorpresa a visitar a la familia. Atrás está Faustino, todo el auto cargado de cosas”, contó en sus historias, dejando ver el detrás de escena de la organización y el entusiasmo de enfrentar el desafío.

La llegada a Madrid quedó registrada en una imagen que muestra a Faustino abrigado en su cochecito, protagonista absoluto en el bullicioso aeropuerto de Barajas. “Llegamos”, escribió Eva, inaugurando una seguidilla de fotos y videos que narraron en tiempo real la experiencia familiar. Uno de los desafíos más grandes era el vuelo: en las imágenes, Faustino se muestra sonriente y relajado en brazos de sus padres, mientras Eva destaca con alegría: “El vuelo fue un éxito”. Una postal adicional muestra al bebé durmiendo en su cuna portátil, adaptándose sin dificultades a la aventura y transmitiendo alivio a sus padres, quienes celebraron haber superado uno de los mayores temores de todo viaje familiar con un bebé.

"Nuestro primer vuelo", escribió en una selfie a bordo de la aeronave

Ya instalados en Madrid, la familia continuó el recorrido en la cancha del Atlético de Madrid, donde Faustino, protegido del frío y arropado en una manta, acompañó a sus padres a un entrenamiento especial. La imagen del pequeño dormido, con apenas 6 ℃ de temperatura y el césped del estadio de fondo, es testimonio del cruce de generaciones y del fuerte lazo entre fútbol y familia en los Simeone.

La sorpresa mayor llegó con el esperado reencuentro con el Cholo. Como no podía ser de otra manera, el video del momento fue registrado por Eva y Carla Pereyra, esposa del entrenador. En la secuencia, el Cholo aparece en el living de su casa, bajo la atenta mirada de sus hijas Francesca y Valentina y desconcertado por la presencia de las cámaras: “¿Por qué me están grabando?”, pregunta, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. De pronto, Gianluca entra en escena con Faustino en brazos. La reacción del Cholo es inmediata y genuina: “¿Qué hacés acá, boludo? Nada que ver”, exclama, visiblemente emocionado, y se dirige rápidamente al abrazo con su hijo y su nieto. El encuentro, espontáneo y enternecedor, se transformó en uno de los momentos más celebrados del viaje, con una lluvia de mensajes de cariño y felicitaciones de amigos y seguidores.

Las imágenes y el video del reencuentro familiar recorrieron las redes y se convirtieron en un símbolo de la importancia de los lazos afectivos, la complicidad y el valor de compartir los hitos más importantes, incluso a la distancia. El viaje de Eva, Gianluca y Faustino no solo fue una sorpresa para el Cholo, sino también una demostración de la fuerza de la familia y la emoción de los primeros grandes pasos de la infancia.

El video, cargado de espontaneidad y ternura, se transformó en uno de los momentos más celebrados de la visita y fue compartido tanto por Eva como por Carla, multiplicando los mensajes de cariño y felicitaciones para el Cholo y los suyos. El registro audiovisual cerró una historia familiar que unió sorpresa, viaje, emociones y la fuerza de los lazos que trascienden cualquier distancia.