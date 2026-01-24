Eva Bargiela y Gianluca Simeone viajaron por primera vez con su hijo Faustino: la emotiva sorpresa

La llegada de Eva Bargiela, Gianluca Simeone y el pequeño Faustino a Madrid marcó el inicio de una aventura familiar cargada de emociones, con el primer vuelo internacional del bebé como punto central y una sorpresa especialmente pensada para el Diego Cholo Simeone, papá de Gianluca y abuelo de Faustino. La familia preparó en secreto el viaje desde Buenos Aires para reencontrarse con el entrenador del Atlético de Madrid y compartir en suelo español una etapa única en el crecimiento del niño.
En la previa al viaje, Eva relató a sus seguidores la logística, los nervios y la expectativa de viajar por primera vez con un hijo tan pequeño. “Nos estamos yendo de Ezeiza. Nos vamos a Madrid de sorpresa a visitar a la familia. Atrás está Faustino, todo el auto cargado de cosas”, contó en sus historias, dejando ver el detrás de escena de la organización y el entusiasmo de enfrentar el desafío.
La llegada a Madrid quedó registrada en una imagen que muestra a Faustino abrigado en su cochecito, protagonista absoluto en el bullicioso aeropuerto de Barajas. “Llegamos”, escribió Eva, inaugurando una seguidilla de fotos y videos que narraron en tiempo real la experiencia familiar. Uno de los desafíos más grandes era el vuelo: en las imágenes, Faustino se muestra sonriente y relajado en brazos de sus padres, mientras Eva destaca con alegría: “El vuelo fue un éxito”. Una postal adicional muestra al bebé durmiendo en su cuna portátil, adaptándose sin dificultades a la aventura y transmitiendo alivio a sus padres, quienes celebraron haber superado uno de los mayores temores de todo viaje familiar con un bebé.
Ya instalados en Madrid, la familia continuó el recorrido en la cancha del Atlético de Madrid, donde Faustino, protegido del frío y arropado en una manta, acompañó a sus padres a un entrenamiento especial. La imagen del pequeño dormido, con apenas 6 ℃ de temperatura y el césped del estadio de fondo, es testimonio del cruce de generaciones y del fuerte lazo entre fútbol y familia en los Simeone.
La sorpresa mayor llegó con el esperado reencuentro con el Cholo. Como no podía ser de otra manera, el video del momento fue registrado por Eva y Carla Pereyra, esposa del entrenador. En la secuencia, el Cholo aparece en el living de su casa, bajo la atenta mirada de sus hijas Francesca y Valentina y desconcertado por la presencia de las cámaras: “¿Por qué me están grabando?”, pregunta, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. De pronto, Gianluca entra en escena con Faustino en brazos. La reacción del Cholo es inmediata y genuina: “¿Qué hacés acá, boludo? Nada que ver”, exclama, visiblemente emocionado, y se dirige rápidamente al abrazo con su hijo y su nieto. El encuentro, espontáneo y enternecedor, se transformó en uno de los momentos más celebrados del viaje, con una lluvia de mensajes de cariño y felicitaciones de amigos y seguidores.
Las imágenes y el video del reencuentro familiar recorrieron las redes y se convirtieron en un símbolo de la importancia de los lazos afectivos, la complicidad y el valor de compartir los hitos más importantes, incluso a la distancia. El viaje de Eva, Gianluca y Faustino no solo fue una sorpresa para el Cholo, sino también una demostración de la fuerza de la familia y la emoción de los primeros grandes pasos de la infancia.
El video, cargado de espontaneidad y ternura, se transformó en uno de los momentos más celebrados de la visita y fue compartido tanto por Eva como por Carla, multiplicando los mensajes de cariño y felicitaciones para el Cholo y los suyos. El registro audiovisual cerró una historia familiar que unió sorpresa, viaje, emociones y la fuerza de los lazos que trascienden cualquier distancia.