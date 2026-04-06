La felicidad de Oriana Sabatini por cumplir su sueño y el mensaje que le dedicó Paulo Dybala: “Todo hacés bien”

Oriana Sabatini anunció la publicación de su primera novela tras un emotivo proceso personal ligado a la escritura

Oriana Sabatini sorprendió a sus seguidores con un anuncio tan íntimo como inesperado, alejado por un momento de la música, de las campañas y de su exposición cotidiana en redes sociales. Esta vez, la artista decidió mostrar una faceta distinta, más ligada a la escritura y a un deseo personal que, según contó ella misma, la acompaña desde la infancia. Con una serie de fotos en las oficinas de Penguin Libros, firmando papeles y sonriendo frente a cámara, confirmó que terminó su primera novela y que su publicación ya está en marcha.

La noticia la dio en primera persona, con un texto breve, honesto y cargado de sensibilidad, en el que reconstruyó el camino emocional que la llevó hasta ese momento. “Cuando era chica decía que no me quería morir sin escribir un libro. Después crecí, no me morí, pero dejé de escribir tanto. Me dio miedo leerme y no gustarme”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a imágenes en las que se la ve sentada en una oficina editorial, lapicera en mano, frente a un manuscrito.

El proyecto literario de Oriana Sabatini se materializa junto a Penguin Libros, confirmando la inminente salida de su debut editorial

Lejos de presentar el proyecto como un simple paso profesional, la artista eligió contarlo como una conquista íntima. En sus palabras, más que la publicación en sí misma, lo importante parece haber sido animarse a atravesar sus propias inseguridades. “Ahora ya soy más grande. Sigo teniendo miedo, pero terminé una novela”, expresó, dejando ver que detrás de ese anuncio hubo un proceso largo, marcado por dudas, frenos y también por la necesidad de volver a una vocación que había quedado relegada.

El mensaje continuó con la confirmación que terminó de entusiasmar a sus seguidores: “Ahora la van a poder leer dentro de poquito porque a @penguinlibrosar le gustó la historia”. Con esa frase, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini dejó claro que no se trata de un borrador guardado en un cajón, sino de un proyecto editorial concreto.

La artista reveló que escribir un libro era un sueño que tenía desde su infancia

Las imágenes que acompañaron el posteo reforzaron esa idea de realización. En una de las fotos más comentadas, Oriana aparece sonriente, sentada en una oficina rodeada de libros, con un objeto con forma de pingüino en primer plano y el logo de la editorial detrás. El clima es el de un sueño cumplido, pero contado sin grandilocuencia, más cerca de la emoción genuina que de la estrategia promocional.

Como suele suceder con cada publicación suya, las reacciones no tardaron en llegar. Entre los miles de mensajes de cariño y felicitaciones, uno de los que más repercusión generó fue el de Paulo Dybala, que dejó un comentario tan simple como efectivo: “¿Todo bien hacés vos?”. El elogio del futbolista se volvió rápidamente uno de los más celebrados por los fanáticos de la pareja, que destacaron tanto el orgullo de él como el momento personal y profesional que atraviesa la artista.

El anuncio en Instagram generó una ola de mensajes, destacándose el apoyo público de Paulo Dybala y el círculo íntimo de la autora

También hubo mensajes de su círculo cercano y de figuras del medio, todos en la misma línea: celebrar que Oriana sumara una nueva faceta a una carrera ya atravesada por distintas búsquedas. Porque si algo puso de relieve este anuncio fue justamente eso: su deseo de no quedar encasillada. Después de haber trabajado en actuación, de consolidar su perfil como cantante y de construir una identidad propia en redes, ahora decidió volcarse a la literatura con una novela que, por ahora, mantiene varios interrogantes abiertos.

Hasta el momento no trascendieron demasiados detalles sobre la historia. No se conoce oficialmente el argumento completo ni el género con precisión, aunque algunas pistas permiten intuir por dónde podría ir la trama. Oriana mostró en varias ocasiones su cercanía con universos de ficción intensos, su amor por la lectura y su fascinación por las historias oscuras o cargadas de climas emocionales. Su afinidad con el mundo de Harry Potter, su gusto por los fanfics y cierta estética gótica que la ha acompañado en distintas producciones recientes alimentan la curiosidad sobre el tono que tendrá este debut literario.