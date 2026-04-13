El violento enfrentamiento que vivió Coty Romero con una participante en un reality que es furor en España

A poco tiempo de su llegada al reality, Coty Romero se peleó con otra participante ante las cámaras (La Cárcel de los Gemelos)

El reality español La cárcel de los Gemelos Dúo no deja de sumar episodios de alto voltaje gracias a la participación de figuras internacionales. En las últimas horas, la atención estuvo puesta en Coty Romero, exintegrante de Gran Hermano Argentina, quien protagonizó un fuerte enfrentamiento con La Falete, una de las participantes más polémicas del ciclo. Fiel a su estilo, la correntina demostró que no le teme a los retos ni a las peleas cara a cara, y en esta oportunidad no dudó en defenderse ante los desplantes y provocaciones de su compañera española.

Todo comenzó cuando Coty ingresó a la cárcel, el espacio de convivencia donde los participantes deben interactuar bajo reglas estrictas y desafíos constantes. En su presentación ante el grupo, la argentina notó que La Falete, reconocida por su carácter fuerte en el reality español, evitó saludarla. Ofendida, Coty no se quedó callada y le reclamó en público: “Desde que llegué no me saludaste. Educación ante todo, ¿sabés?”. La respuesta de la española fue inmediata y con tono desafiante: “Tengo más educación que tú y que muchos”.

El cruce subió rápidamente de tono. La correntina, lejos de achicarse, replicó con firmeza: “No se nota tu educación porque mirás de arriba a abajo a todos y yo soy igual que vos acá”. La tensión se hizo palpable en el ambiente y La Falete, visiblemente molesta, se levantó y se puso cara a cara con la argentina. A los gritos, le dijo que no la había saludado porque no sabía quién era.

La correntina se enfrentó a los gritosa su compañera española (Captura de video)

Pero el intercambio verbal fue solo el comienzo. Más tarde, cuando Romero ya se encontraba en una de las celdas junto a otro argentino, Maxi Miller, La Falete fue a buscarla y la situación escaló aún más: le vació encima una botella de gaseosa. La reacción de Coty no se hizo esperar y, en medio del escándalo, le tiró un plato de comida a su contrincante. La situación se desbordó y fue necesaria la intervención de la seguridad del reality. “Pegame, pegame, así te sacan”, desafió la joven, dispuesta a no retroceder ante la provocación.

La frase que más resonó en la jornada fue el grito de Coty, que le devolvió la agresión con ironía: “¿Pensás que le tengo miedo al agua? La que le tiene miedo sos vos que tenés olor a ort...”. El ida y vuelta dejó en claro que la ex Gran Hermano Argentina no está dispuesta a dejarse intimidar y que su paso por el reality español promete más momentos de tensión y espectáculo.

El ciclo, que se emite por YouTube y mezcla dinámicas de convivencia, desafíos y polémicas propias de los realities, confirmó en los últimos días la incorporación de otra figura argentina de peso: Furia Scaglione, la jugadora icónica de Gran Hermano 2023 (Telefe). El anuncio oficial se realizó la semana pasada a través de gráficas donde ambas aparecen bajo el rótulo de “reclusas”. La expectativa es alta: el nuevo ciclo comenzó el pasado 12 de abril en formato digital y promete ser uno de los lanzamientos más comentados del año, especialmente por la presencia de estas dos personalidades argentinas conocidas por su fuerte carácter y su paso mediático.

Durante la presentación oficial, los organizadores y conductores no escatimaron elogios para las nuevas incorporaciones. “Coti Romero es una superestrella del Gran Hermano de Argentina, es una jodida superestrella. Furia Scaglione, madre. Qué barbaridad la que se va a liar”, anticiparon en tono distendido, dejando en claro que la convivencia entre ambas promete generar impacto y debate tanto dentro como fuera de la pantalla.

Las exparticipantes de Gran Hermano, Coty Romero y Furia Scaglione, volverán a convivir dentro del viral reality español(Youtube)

El reality también suma a otras figuras internacionales y personajes recurrentes de la primera edición, como Miss Daniela Cano, Speedy España, Dakota, Laila y Tiparraco, que aportan diversidad y controversia al elenco. Los gemelos Ramos, responsables del formato, remarcaron que el éxito del programa radica en sorprender edición tras edición con acuerdos y elencos inesperados: “El caché del hablador ha sido a base de yogures. Él nos pidió tres palés de yogures para entrar en La cárcel de los Gemelos y le dijimos que ok”.

Con un formato que mezcla la convivencia extrema, pruebas de resistencia y un toque de humor ácido, La cárcel de los Gemelos Dúo se posiciona como uno de los fenómenos digitales del momento. La llegada de Coty y Furia, dos de las argentinas con mayor proyección mediática en los últimos años, suma un condimento extra al reality y asegura una temporada cargada de conflictos, alianzas y momentos inolvidables para los fanáticos del género.